Paris Hilton reveló que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 26 de junio, Paris Hilton, empresaria estadunidense, habló ante el Congreso de los Estados Unidos que, sufrió abuso sexual cuando era adolescente, esto cuando estudiaba en la escuela Provo Canyon, en Utah.

La también diseñadora de modas, compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para abordar la reforma en las instalaciones de tratamiento juvenil. Describió cómo, cuando tenía 16 años, fue obligada a tomar medicamentos y víctima de abusos por parte de los empleados del colegio Provo Canyon, quienes la sometieron a un trato inhumano que la marcó para siempre.

“Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento”, expresó Paris entre lágrimas, añadiendo que “varios empleados del colegio nos hacían tumbarnos sobre la mesa y nos introducían los dedos”.