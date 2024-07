SZA muestra sus habilidades gimnásticas con Simone Biles (Video)

LOS ÁNGELES (AP) — SZA podría ser conocida por éxitos como "Kill Bill" y "Snooze", pero la estrella del R&B dio a conocer otra habilidad impresionante más allá de la música que recibió grandes elogios de la superestrella de la gimnasia Simone Biles.

La ganadora de múltiples premios Grammy mostró sus ágiles habilidades atléticas durante un concurso amistoso de parada de manos con Biles durante un anuncio promocional de NBC estrenado el lunes.

Fue el primer encuentro entre SZA y Biles, quien aseguró su tercer viaje a los Juegos Olímpicos después de su victoria en las pruebas de Estados Unidos el domingo por la noche.

En el video de dos minutos, SZA conoce a Biles en las instalaciones de entrenamiento del Centro de Campeones del Mundo de la gimnasta, propiedad de la familia de la gimnasta, en Spring, Texas. Mientras ambas hacían estiramientos, Biles le preguntó a SZA sobre su cambio de la gimnasia a la música, el último de los cuales la cantante llamó su "talento oculto".

"Cuando me quedó claro que no iba a ser gimnasta nacional, pensé: 'Está bien, déjame ver qué más puedo hacer y en qué puedo ser buena'", dijo SZA, quien ganó tres premios Grammy este año. La cantante estuvo muy involucrada en la gimnasia durante más de una década antes de alcanzar el estrellato musical.

"Necesitaba algo en lo que pudiera ser competitiva", continuó SZA.

Cuando SZA se levantó, Biles pensó que estaba ensayando hasta que la cantante mantuvo firmemente su postura durante unos segundos.

"Oh, está practicando. Espera, eso es bueno", dijo Biles, quien aplaudió las habilidades de SZA con emoción.

