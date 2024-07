“El criminal no soy yo, es la policía”: Nacho Cano tras ser detenido por contratar inmigrantes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El criminal no soy yo, es la policía”, afirmó Nacho Cano en rueda de prensa luego de que se diera a conocer que el músico fue detenido acusado de contratar inmigrantes mexicanos en situación irregular para su musical “Malinche”.

La detención de Cano –exmiembro de Mecano- y otro miembro de su equipo de producción asociado a la contratación de bailarines se realizó el martes 9 tras varias denuncias en donde se le acusa de tener a jóvenes inmigrantes sin documentación para trabajar en España, laborando en el musical “Malinche”, mismo que se presenta en Madrid desde septiembre de 2022.

Se trataría de jóvenes de nacionalidad mexicana y cubana que estuvieron trabajando sin contratación formal, pues se les pidió como requisito solicitar una “visa estudiantil” para alargar la estancia, cuando en realidad trabajaban en el musical.

Además de que las “contratacione irregulares” se acordaron desde sus países de origen, México primordialmente, antes de viajar a España.

Toda esa situación fue vista por la Policía Nacional como un “posible delito contra el derecho de trabajadores” y de “favorecer la inmigración irregular”.

La detención de Cano y posterior liberación sucedieron en un corto tiempo. En conferencia el músico explicó que solo respondió algunas preguntas como parte de una “medida precautoria” y que el proceso duró unos diez minutos en total.

Sobre su versión de las acusaciones el músico dijo:

"En un país lleno de inmigrantes ilegales y que viven con dinero del Estado, ayer por la noche, se pusieron 17 denuncias del trato inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía.

“El criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar".

En contraparte, afirmó que lo sucedido tiene más bien tintes políticos y se debe a su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso:

“Se están sacando las cosas de contexto para ir por mí, por la única razón de que apoyo a Ayuso, como ya han ido por su novio, por su hermano o por su padre, el que les queda soy yo".

La polémica en México…

“Malinche”, musical basado en la historia de amor entre Malintzin y Hernán Cortés, y la fusión de sus mundos, supuso un proyecto de largo aliento por parte de Cano con investigación de casi una década, incluso se estrenó en Netflix un documental sobre el proceso creativo y de trabajo del mismo.

En México, el filme generó polémica a principios de 2022 debido a la participación de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y lo que pareció una posible defensa del hispanismo frente al indigenismo cuando un ciudadano de a pie, frente al “Árbol de la noche triste” (ahora conocido como “Árbol de la noche vitoriosa”, en la calzada México-Tacuba) interrumpe una entrevista entre Cano y quien fuera entonces Coordinador de Arqueología del INAH, el arqueólogo Pedro Sánchez Nava.

En el documental se aprecia que la persona que interrumpe les recuerda el sometimiento de los españoles a un pueblo “y eso no se olvida ni se perdona”, y en respuesta el arqueólogo responde:

“Yo digo ‘los conquistaron’, porque nosotros, nuestra principal raíz es la española… Y tenemos la otra raíz, pero en es sentido yo creo que debemos hacer una gran reflexión en el sentido de que eso ya ocurrió, ya pasó…”.

En entrevista posterior y publicada en Proceso (#2693), el arqueólogo refirió que desconocía que ese episodio aparecería en el documental:

“No, es una defensa de la objetividad, son otros momentos, ni podemos asumirnos como indígenas ni como españoles. No es defensa de conquistadores o de los vencidos, creo que eso ya fue, mientras no se use la historia con posiciones ideológicas que busquen manipular la objetividad de l historia.

“Por eso hay muchas visiones de la historia, porque hay datos sueltos… por eso hay hispanistas, indigenistas, projuaristas, los que denostan la figura de Juárez, quien reivindica la figura de Santa Anna”.