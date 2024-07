Embajada de México niega estar involucrada en becas para el musical Malinche de Nacho Cano

MADRID (EUROPA PRESS).- La Embajada de México en España ha negado su involucramiento en el programa de becas para los artistas del musical 'Malinche' de Nacho Cano, "más allá del acto protocolario" que ofreció en diciembre pasado a los jóvenes llegados a España y que iban a participar en este espectáculo.

"En diciembre pasado, la Embajada recibió a jóvenes talentos mexicanos en una ceremonia protocolaria. Estas acciones reflejan el firme interés de la Embajada en consolidar los lazos entre ambas naciones a través de la educación y el intercambio cultural", explicaron a Europa Press desde la embajada.

“El criminal no soy yo, es la policía”: Nacho Cano tras ser detenido por contratar inmigrantes mexicanos

Sin embargo, este organismo añadió que "más allá de este acto protocolario", la Embajada no estuvo involucrada "en el diseño, otorgamiento y operación" de este programa.

En cualquier caso, sí que ha reconocido su misión de "fortalecer" la relación bilateral entre México y España, apoyando "activamente" diversas iniciativas que promueven el intercambio cultural, artístico y académico, entre otros, tal y como ocurrió en esta ocasión.

Respecto a las condiciones de ingreso y estancia en España de estos ciudadanos mexicanos, incluidos los trámites de emisión y renovación de visas, permisos de trabajo, residencia temporal o permanente por arraigo social o laboral, recordó que es una facultad "exclusiva" de las autoridades españolas.

En este sentido, aclaró que la Embajada de México en España, por medio de su sección consular, ofrece trámites y servicios a todas las personas mexicanas en España que así lo requieran, como pasaportes y documentos para acreditar la nacionalidad mexicana, actos de registro civil y notariales para efectos en México, entre otros.

Además, esta sección proporciona también servicios de asistencia y protección consular en casos específicos que requieren algún tipo de apoyo, en el marco de las facultades y atribuciones de ley que regulan la acción consular de ambos países.

#EnDirecto | Nacho Cano: "Yo no he hecho algo malo, aquí no hay nada que ocultar, es todo absolutamente transparente" pic.twitter.com/tcvYZLnLqG — Europa Press (@europapress) July 9, 2024