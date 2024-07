Vandalizan estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood amaneció vandalizada el 8 de julio. El reconocimiento a “La Diva de la Banda” fue intervenido con pintura negra a pocos días de haber sido develada.

This morning fans reported that the @JenniRivera star has been vandalized.This is unacceptable! Top send Terrazzo star maker Vince on the way to repair. Thanks to the fans who tried to clean the star up and reported. pic.twitter.com/RQSyNv9Zdh