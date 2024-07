Muere Shelley Duvall, la protagonista de "El Resplandor", a los 75 años

Shelley Duvall, la intrépida estrella de cine nacida en Texas, cuya presencia encantadora fue un pilar en las películas de Robert Altman y que coprotagonizó “The Shining" (El Resplandor) de Stanley Kubrick, murió a los 75 años.

Duvall falleció el jueves mientras dormía en su casa de Blanco, Texas, anunció su pareja de muchos años, Dan Gilroy. La causa fueron complicaciones de la diabetes, dijo su amigo, el publicista Gary Springer.

“Mi querida, dulce, maravillosa vida, compañera y amiga nos dejó anoche”, dijo Gilroy en un comunicado. “Demasiado sufrimiento últimamente, ahora ella es libre. Vuela libre, hermosa Shelley”.

Duvall asistía a la universidad en Texas cuando los miembros del equipo de Altman, que se preparaban para rodar “Brewster McCloud”, se encontraron con ella en una fiesta en Houston en 1970. Se la presentaron al director, quien le dio el papel de “Brewster McCloud” y la convirtió en su protegida.

Duvall aparecería en películas de Altman como “Thieves Like Us,” “Nashville, “Popeye,” “Three Women” and “McCabe & Ms. Miller.”

“Me ofrece... buenos papeles”, dijo Duvall a The New York Times en 1977. “Ninguno ha sido igual a otro. Tiene una gran confianza en mí, y me tiene confianza y respeto, y no me pone ninguna restricción ni me intimida, y lo quiero. Recuerdo el primer consejo que me dio: ‘No te tomes en serio’”.

Duvall no era una estrella de Hollywood convencional. Pero tenía una franqueza cautivadora y desprendía un naturalismo singular. La crítica de cine Pauline Kael la llamó la “Buster Keaton femenina”.

En su mejor momento, Duvall fue una estrella habitual en algunas de las películas definitorias de las décadas de 1970 y 1980. En “The Shining”, interpretó a Wendy Torrance, que contempla horrorizada cómo su marido, Jack, interpretado por Jack Nicholson, se vuelve loco mientras su familia está aislada en el Hotel Overlook. Fue la cara de Duvall gritando la que formó la mitad de la imagen más icónica de la película, junto con el hacha de Jack entrando por la puerta.

Pero Duvall desapareció de las películas casi tan rápido como llegó a ellas. En la década de 1990, comenzó a retirarse de la actuación. Su último papel en el cine fue en “Manna From Heaven” de 2002. Duvall se retiró de la vida pública. A principios de este año concedió su primera entrevista en años.