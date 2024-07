Jueza desestima el caso contra el actor Alec Baldwin por homicidio involuntario

NUEVO MÉXICO (France 24).– Una jueza de Nuevo México desestimó el viernes los cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin después de que sus abogados alegaran que la policía y los fiscales ocultaron evidencia de la fuente de la munición real que mató a la directora de fotografía de “Rust”, Halyna Hutchins, en 2021.

Tres días después de que comenzara el juicio de Baldwin en Nuevo México, la jueza Mary Marlowe Sommer dictó sentencia, después de escuchar pruebas, incluidas las de la fiscal que se presentó ella misma al estrado, sobre la solicitud de la defensa hecha el viernes temprano.

Baldwin abrazó a su esposa Hilaria Baldwin, quien estuvo presente en la corte durante las audiencias de esta semana, y su hermana Elizabeth Keuchler lloró después del fallo del juez. El actor luego abandonó el tribunal sin hablar con los periodistas.

Alec Baldwin and his wife Hilaria weep after a New Mexico Judge threw out all charges against him and dismissed the case WITH prejudice.



This came after she determined that the prosecution withheld Brady material from the defense.



The case against Baldwin has been riddled… pic.twitter.com/1dq9Oa6Fl5