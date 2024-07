Livia Brito, actriz cubana, es acusada por el delito de falsedad de declaración ante las autoridades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por su presunta participación en el delito de falsedad de declaración ante las autoridades, la actriz cubana, Livia Brito, fue citada por un juez penal a una audiencia inicial sin detenido, por lo que en los siguientes días tendrá que presentarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Lo anterior lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez en una publicación que hizo en su cuenta de X, en la que precisó que la imputación fue realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

También adjuntó un documento del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), en el que se apunta que la audiencia se celebrará el próximo 18 de julio, a las 10:50 horas, en la Sala de Audiencia de Oralidad Seis. El citatorio de la actriz está relacionado con la carpeta judicial 007/0937/2024.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presunta declaración falsa de Brito forma parte del caso en el que estuvo involucrada por agredir al paparazzi Ernesto Zepeda, y despojarlo de sus pertenencias, hecho por el que las autoridades le impusieron a la actriz el pago de más de un millón de pesos por indemnización.

Este miércoles, Zepeda declaró en entrevista con Imagen Televisión, que el delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad se deriva de las declaraciones que hizo Livia Brito, en las que negó haber agredido al fotógrafo.

También dijo que, en este caso, el afectado no es él, pues el citatorio refiere que el delito fue cometido en prejuicio del Estado: “A quien le mintieron fue al Estado”.

El paparazzi sentenció: “Lo que si me queda claro es que desde el principio no quisieron hacerse responsables de los daños que me hicieron, del equipo que me robaron, como mis gastos médicos que, si lo hubiese pagado, y hubiesen llegado a un acuerdo, creo que no estaríamos aquí cuatro años después”.