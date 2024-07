Jorge Comensal y su proyecto en la “Revista de la Universidad de México”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– De la salida de la escritora Guadalupe Nettel al frente de la Revista de la Universidad de México (RUM) de la UNAM,

a la visión con acento ecológico y los retos de las nuevas plataformas digitales del joven escritor Jorge Comensal (Ciudad de México, 1987), éste dio a conocer a Proceso el proyecto de trabajo en la publicación cultural con mayor historia del país.

Fundada en 1930 por Julio Jiménez Rueda, tuvo diversas direcciones como las Antonio Castro Leal, Luis Villoro, Gastón García Cantú, Diego Valadez, Federico Reyes Heroles, Julieta Campos, la de Jaime García Terrés, considerada el periodo de mayor crecimiento a finales de la década de los cincuenta --en donde se empleó por primera vez la fotografía y el color para ilustrar la portada--, y la del recientemente fallecido y colaborador de Proceso, Ignacio Solares.

Un comunicado anunció la llegada de Comensal, al informarse que iniciaría sus labores a partir del 1 de junio. Entonces se destacó su extensa currícula: Autor de las novelas Las mutaciones y Este vacío que hierve y el ensayo Yonquis de las letras, como un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual ha sido profesor adjunto, así como editor colaborador de la misma RUM de 2017 a 2019.

Tallerista y tutor en distintos espacios de la universidad, como la Casa Universitaria del Libro, es actual miembro del consejo editorial de las colecciones Relato Licenciado Vidriera y Material de Lectura de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

También fue coeditor de la antología de poesía novohispana Entre frondosos árboles plantada y editor de libros de divulgación científica en editoriales como Sexto Piso, e igualmente del Cuaderno de octubre, dedicado a la memoria del poeta David Huerta.

En estos días se encuentran en prensa nuevas publicaciones: El biólogo de la Revolución, ensayo biográfico sobre el científico mexicano Isaac Ochoterena, y Materia viva, una recopilación de crónicas y ensayos, algunos de ellos publicados originalmente en revistas como Gatopardo, Tierra Adentro, Casa del Tiempo, The Literary Review y The Paris Review.

La entrevista sucedió en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Vestido de manera casual, Comensal comentó sobre su llegada a la revista:

“Recibí un equipo estupendo con el que estaba familiarizado, pues trabajé como editor en un ambiente de fraternidad y disposición. Regreso con otras funciones al mismo equipo que pertenecí y con personas que conozco cómo trabajan. He comenzado de lleno con el programa editorial y familiarizándome sobre los aspectos de cómo funciona la revista. Como editor no había trabajado con medios, la revista digital y de vinculación con los programas de radio y televisión, entonces me entusiasma mucho trabajar ahí”.

A la par del comunicado de su llegada, la UNAM anunció, escuetamente, que Guadalupe Nettel salió tras siete años como directora debido a que “fue elegida por la Universidad de Columbia (Estados Unidos) para realizar un programa de escritores en residencia”.

Nada se mencionó respecto a señalamientos en la red social X (antes Twitter) por parte de extrabajadores de la revista con el #TerrorEditorial, en relación a la forma de trabajo de Nettel. De manera posterior la escritora, en uso del derecho de réplica, envió una carta con tres puntos sobre el tema.

Respecto a lo anterior, Comensal comentó su experiencia como editor en la RUM:

“No, en el periodo que estuve como editor fue un ambiente de trabajo dinámico, amistoso y amable, y ahora mismo encuentro lo mismo en la revista, no me toca vincularme con ninguna de esas situaciones, lo que puedo ver es que el equipo de la revista tiene buena dinámica entre lo literario con lo periodístico. Lo que me planteo es diálogo abierto, tener respeto por la dirección que me antecede y aprender”.

–¿Cuál es su impresión general sobre Nettel?

–Que logró abrir el espacio de la revista a una diversidad de voces, una de las virtudes del dossiertemático era que involucraba pedir a científicos, humanistas y gente de ciencias sociales y escritores del mundo colaboraciones, lo que aporta una pluralidad. Es una tradición que quisiera continuar, hay una serie de directores que hicieron grandes cosas aquí, como Jaime García Terrés.

–¿Qué cambios habrán en dinámicas respecto a su forma de trabajo?

–Como editor en ocasiones me tocó encontrar propuestas de voces en el correo electrónico que no habían sido publicadas antes y hacer un trabajo editorial para que se publicaran. Lo que ahora proponemos, como añadido, es que quede más claro cómo ponerse en contacto con la revista a partir de la página digital.

García Terrés. La época de oro. Foto: Archivo Proceso Carlos Castillo

Explicó que mediante la coordinación de Difusión Cultural, por su labor como tallerista y en su cercanía con escritores que se han formado en la UNAM, fue como presentó un proyecto a partir de la tradición de la revista, al tiempo de reforzar su identidad universitaria, en especial en otras instancias de la universidad para combatir la centralización:

“Una propuesta personal acorde a mi trayectoria y preocupaciones, que tiene que ver con la literatura por un lado (atesoro las novedades editoriales, cuento, poesía en la revista a lo largo de su historia), pero también en el ámbito de la ecología, que es una de mis preocupaciones centrales en la vida, pues estamos en un momento de crisis cultural porque como civilización le hemos dado la espalda al resto de los seres vivientes”.

Y es que Comensal –quien es columnista de cultura ecológica en el diario El País, y colabora en proyectos ambientalistas como el programa para la recuperación del cóndor de California en México– externó su conocimiento sobre la materia ecológica:

“Como escritor ese tema ha tomado cada vez mayor protagonismo en mi escritura, el tratar de hablar de otras especies y aprender de ellas. Eso también se ve reflejado en mi propuesta sobre la revista, donde además de contar con perfiles y entrevistas a gente relevante de la cultura y la universidad, tengamos subsecciones con entrevistas, en un sentido figurado, a miembros de otras especies animales y vegetales, por ejemplo acercarnos a la tortuga del Pacífico mexicano en grave peligro de extinción, y de hecho ya estamos pensando en un texto al respecto.

“Entonces, se puede hablar de temas de relevancia desde toda la UNAM, y tocar al mismo tiempo la descentralización”.

En la edición impresa de Proceso de junio se abordó el descenso de población lectora en el país, una baja de 14% en los últimos 10 años, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), aunque también se reconoció una alta en la lectura en internet. Comensal dijo que en la RUM están al tanto de lo que sucede en términos de números y lectura, pero no cederán ante la inmediatez:

“Uno de los temas para diagnosticar y analizar son los efectos cognitivos y psicológicos de las tecnologías digitales en la manera de aprender. Se habla de una fragmentación de la atención y que se han acortado los periodos de concentración en la juventud por la constante presencia de estímulos… si una red social te estimula con un video en menos de un minuto, eso presiona a medios escritos, ya no se dedica media hora a un texto, pero al mismo tiempo ese es el reto: ¿Cómo hacemos para que un texto que toma media hora pueda enganchar a una comunidad lectora?

“Eso tiene que ver con el compromiso que debemos tener desde la revista. Me parece valioso hablar de la estrecha relación que tuvo José Emilio Pacheco con la Revista de la Universidad como con el ‘Inventario’ de Proceso que ha muchos nos educó, es una enorme obra de cultura general para los lectores de Proceso, ese tono tan cálido que fue aprendiendo en parte con la RUM, y que hoy en día se requiere para reivindicar la forma de aprender de las cosas. Pacheco era un maestro de la cultura general y de eso se trata la Revista de la Universidad también, así fue desde sus inicios”.

–¿Cuál va a ser la estrategia?

Ocupar las redes como mera herramienta para acercar a la lectura impresa, que además tiene un gran diseño, y dar continuidad desde ahí… yo llamaría a la comunidad a acercarse a la revista. Cuando hay ideas se apuesta por la polémica reflexiva.

Comensal afirmó que la Revista de la Universidad de México tiene un tiraje de 4 mil ejemplares mensuales y una estabilidad desde hace años con una comunidad lectora base, así como un aproximado de 200 mil visitas independientes mensuales a la webhttps://www.revistadelauniversidad.mx.

“El alcance de la revista en medios digitales es enorme, pero como bibliófilo la apuesta es cómo animar a más personas a coleccionarla en papel y tener esa fila de lomos coloridos que hablan de nuestra época, yo mismo soy un coleccionista”, dijo en referencia a publicaciones como Pauta, Tierra adentro y National Geographic, que atesora.

–¿Hay algún tema que considere se puede retomar en la revista, que quizá haya sido olvidado?

–Retomar la tradición filosófica de la revista. En las direcciones de Leopoldo Zea y Luis Villoro fue muy rica. Por ejemplo, sobre los clásicos traducidos por la UNAM, y en esa línea retomamos para el número de julio una “Oda olímpica” de Rubén Bonifaz Nuño a propósito de los Juegos Olímpicos. Y tenemos un acervo de cultura general que podemos recuperar en algún momento”.

Nettel. A la Universidad de Columbia. Foto: Especial

En cuanto a la presencia de la revista en TV UNAM y Radio UNAM, expuso:

“La tradición es la publicación escrita, pero me importa también reconocer la importancia que tiene en la televisión y el radio, ahí hay información que al igual que la revista no caduca: entrevistas, diálogos, testimonios… me parece que tiene que haber una tríada que trabaje de forma horizontal de alguna manera”.

Y remató acerca de la labor de la publicación en 2024:

“Hacemos cultura porque atesoramos algo… frente a la diversidad de información, o contenido digital, a veces nos podemos sentir abrumados o confundidos, así que una revista como la RUM plantea un trabajo reflexivo, de orden, de diálogo, donde se cultivan valores como la excelencia estética. Un espacio como esta revista nos ayuda a pensar con mucha mayor claridad”