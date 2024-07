Frausto, Sinhue y Aymerich se despiden del Cervantino en anuncio de programación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En el anuncio de la programación del 52º Festival Internacional Cervantino (FIC), que tendrá este año a Oaxaca y Brasil como invitados de honor del 11 al 27 de octubre, destacaron las “despedidas adelantadas” por parte de autoridades estatales y federales ante cambios de administración.

La programación se dio a conocer en un acto en el Palacio de Bellas Artes --que esta tarde también se replicó en el Teatro Juárez en Guanajuato como se hizo costumbre durante esta administración–, pero lo que llamó la atención durante la presentación en el palacio de mármol fueron los discursos con tintes de despedida por parte de Mariana Aymerich, directora del Festival Internacional Cervantino; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, y Alejandra Frausto, titular de Cultura federal.

En el caso de Aymerich aprovechó el momento para dedicar al final unas palabras de agradecimiento, dijo:

“A todos mis compañeros, colegas de la Secretaría de Cultura, me siento orgullosa de haber formado parte a su lado, Alejandra no hay palabras para describir el haber trabajado contigo, creíste en mí, valoro todos los momentos y lo aprendido, pero sobre todo a reconocer este grandioso país. Por último, pero no menos importante, a los medios de comunciación, ustedes son el contacto con el público, su participación es esencial, gracias a todos y ¡larga vida al festival!”

Tras mostrar un video en donde se dieron a conocer los pormenores de la sabana de programación de Brasil y Oaxaca en artes, música, danza y teatro, tocó el turno a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, quien aprovechó el momento para despedirse oficialmente, pues el 25 de septiembre deja su cargo, y le tocará a Libia García Muñoz Ledo, quien obtuvo la mayoría en votaciones para la gubernatura por la alianza PAN-PRI-PRD, estar al frente del FIC en octubre próximo. Comentó:

“Este es mi último Cervantino como el de Mariana (Aymerich), bueno, quizá tú sigues, pero sí es el primer Cervantino que disfrutaré porque esta vez estaré del lado del público, tengo sentimientos encontrados, recordando con Alejandra (Frausto) nunca hubo una reunión de tensión ni nada.

“Tengo que reconocer públicamente, soy de Guanajuato donde ‘somos mochos y muchos’ y hasta conservadores como dice el presidente, con quien he tenido muchas diferencias políticas, pero sí le tengo que reconocer el apoyo que le ha dado al FIC, mi reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los muchos recortes en otras áreas, aquí en el 50º aniversario hubo más recurso, hay que ser agradecidos, y agradezco a Alejandra y Mariana los grandes momentos vividos y las decisiones que tomamos, incluso durante la pandemia donde no se suspendió el Cervantino… ¡larga vida al Cervantino!”.

Por su parte, Alejandra Frausto retomó las palabras de Diego Sinhue respecto a su continuidad al frente de la Secretaría de Cultura, pues dijo brevemente, “yo igual que el gobernador Diego Sinhue, lo voy a gozar con mucha tranquilidad, ahora de público”, también reafirmó que la sede del Cervantino es única, pues comentó que en algún momento se sugirió se rotara a otros estados, refiriendo que así como la Guelaguetza es de Oaxaca y no se puede presentar en otro lugar, lo mismo sucede con el Cervantino. Dijo:

“No podíamos tener un Cervantino de cierre sin una celebración que nos llegue al corazón, que el bolero se reconozca como patrimonio mundial, con los hermanos de Cuba llevamos este expediente a la Unesco y quien ha sido un pilar en esto es Eugenia León, guerrera, amiga y artista que llena todos los escenarios, el Cervantino te va a recibir muy bien…

“Yo igual que el gobernador Diego Sinhue, lo voy a gozar con mucha tranquilidad, ahora de público, muchas gracias, que vivan las culturas del mundo, la diversidad cultural y que viva el FIC”.

Las actividades

Respecto a los artistas invitados se reveló a Los Auténticos Decadentes, Eugenia León y la tradicional Guelaguetza --que por estos días está de fiesta en su sede el Cerro del Fortín de Oaxaca--, como algunas de las actividades más fuertes para este año.

En el caso de Oaxaca estará también su tradicional “Convite”, el Circo Platae, Xhunca, Juchirap, la Banda Regional Princesa Donashii, Los Pream, la Orquesta Sifónica de Oaxaca y La China Sonidera.

En el caso de Brasil está programado la Compañía Dos á Deux, Filipe Catto, Céu, Pietá, Simone Mazzer, Anhangá Dance Club y Lenine-Francisco, el hombre en la calusura, entre muchos otros.

También Eugenia León en un magno reconocimiento al género del bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO; Manuel García, Silvana Estrada, Tripas de Gato, Flor de Autonomía, Manuel García, Nortec y Daniel me estas matando, están entre los actos destacados.

Las actividades completas del FIC en su 52º edición se pueden ver en www.festivalcervantino.gob.mx