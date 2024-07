Novedades editoriales de septiembre, octubre y noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una historia inspirada en la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington, la reivindicación del papel de la mujer en la Guerra Civil española y el desenlace de la trilogía de los Tres Cuerpos, serán parte de las novedades editoriales que serán publicadas en los próximos meses.

Proceso comparte con sus lectores parte del catálogo literario de los sellos Nova, Debate, Conecta, Alfaguara y otras ediciones más de Penguin Random House.

La vida feliz de David Foenkinos

“A sus cuarenta años, divorciado y padre de un adolescente al que apenas ve, Eric Kherson es director comercial de una gran marca deportiva. A pesar de su éxito laboral, se encuentra al borde de la depresión consumido por un drama familiar. Cuando una vieja amiga del instituto le ofrece un puesto en el gobierno, él acepta. Pero la alegría es temporal. Durante un viaje a Seúl para cerrar un importante trato, Eric se encuentra cada vez peor. En una calle cualquiera, se topa con la tienda Happy Life, que ofrece a sus clientes algo que podría cambiarlo todo: un funeral falso”.

Hay algo que no es como me dicen de Juan José Millás

Hace veinte años, el caso de Nevenka Fernández fue pionero en la denuncia de acoso por parte de una mujer. Hasta entonces, determinados comportamientos machistas ancestrales se criticaban públicamente, pero en la práctica eran consentidos demasiadas veces. Nevenka Fernández demostró un gran valor para contar públicamente lo que estaba sufriendo en silencio. Y, sin embargo, la sospecha cayó sobre ella y no sobre su agresor, aun cuando la justicia falló a su favor. Juan José Millás aborda en este libro, a través de la experiencia de la protagonista, una investigación sobre los mecanismos por los que alguien se convierte en víctima de acoso sexual y cómo consigue los recursos para salir de esa situación. Un libro y una historia que continúan hoy absolutamente vigentes.

Carnicero de Joyce Carol Oates

Carnicero relata la carrera del doctor Silas Weir, apodado el «padre de la ginopsiquiatría», que se vio obligado a aceptar un puesto como médico en el manicomio para mujeres lunáticas de Nueva Jersey. Allí continuó ejerciendo sus investigaciones sin ningún control durante décadas, sometiendo a sus pacientes a grotescas operaciones para publicar sus avances científicos. La ambición de Weir se verá alimentada por su obsesión por Brigit, una joven sirvienta albina que se convierte en el principal sujeto de sus experimentos y en la semilla de su destrucción. Narrada por el hijo mayor de Weir, que ha repudiado el legado de su padre, Carnicero es un viaje a través de las regiones más oscuras de la psique, pero también es una esperanzadora historia de amor.

Carrera y familia. El largo viaje de las mujeres hacia la igualdad de Claudia Goldin

Claudia Goldin, premio Nobel de economía 2023, arroja nueva luz sobre la brecha de género. Hace cien años, se asumía que una mujer con un título universitario tenía que elegir entre continuar con su carrera profesional o formar una familia. Actualmente, hay más universitarias que nunca, y cada vez son más las que tratan de conciliar, pero los retos aún continúan en el trabajo y en casa. En este libro minuciosamente documentado, atractivamente escrito y con cierto toque personal, Goldin analiza el modo en que las mujeres han respondido a esta problemática desde 1900 hasta hoy, las barreras que se han ido encontrando y las aspiraciones que han tenido, en un siglo que respiró profundos cambios en materia de género. Ahora bien, la igualdad de género real y efectiva en el contexto laboral y doméstico sigue siendo frustrantemente inalcanzable.

La primera mentira gana de Ashley Elston

Lo primero es recibir una nueva identidad: Evie Porter. Una vez que su misterioso jefe, el señor Smith, le adjudica ese nombre y le indica la ubicación, ella investiga todos los detalles sobre el pueblo y sus habitantes. Y después, sobre Ryan Sumner. Evie no conoce al señor Smith, pero sabe que este encargo es diferente. Está empezando a encariñarse de Ryan y a fantasear con otra vida. Pero no puede cometer ni un solo error, sobre todo después de lo que ocurrió la última vez. Porque lo único que ha protegido durante toda su vida, la única identidad a la que siempre podría volver, su verdadera identidad, acaba de aparecer en este pueblo, poniendo en peligro el incierto futuro que tiene por delante. Hay mucho en juego, pero lo cierto es que a Evie siempre le han gustado los retos…

La informante de Berlín de Selva Palacios

Los años sesenta marcan un periodo de intensos cambios en Alemania, y sobre todo en Berlín, una ciudad dividida por un muro. Esa barrera no solo divide el espacio en sí, sino también la sociedad, las familias y las amistades. Hanna Schmidt vive en el Berlín Oriental, y su padre, al que no conoce, en el Berlín Occidental. Desde pequeña está obsesionada con encontrarlo, y centra en ello el objetivo de su vida. Sin embargo, en ocasiones, conseguir lo que quieres no es la mejor opción…

Una mujer de espaldas de Yamada Murasaki

Obra decisiva del manga literario. Originalmente serializada en la influyente revista Garo (1981-1984), explora el deterioro del sueño familiar nipón suburbano de clase media a través de la relación de Chiharu con sus hijas y con un marido ausente que asume que su mujer colmará todos sus deseos. Yamada Murasaki fue de las primeras creadoras que huyó del romanticismo idealizado del shôjo y que, en cambio, utilizó la libertad expresiva del manga para abordar la domesticidad y la feminidad de una manera realista, crítica y sostenida. En concreto en esta novela gráfica, describe la conexión entre familia, desigualdad doméstica y libertad personal con un dibujo sencillo y expresivo con el que logra capturar cada cambio de humor y contradicción de Chiharu.

El campo de Robert Seethaler

Al atardecer, el anciano Harry Stevens se levanta del banco, bajo el abedul torcido, donde ha estado sentado todo el día, y sale del cementerio de la pequeña localidad de Paulstadt, un lugar al que todo el mundo llama «el Campo» y casi nadie visita. No hace mucho tuvo lugar el último entierro, aunque él recuerda un funeral muchos años antes, el de Gregorina Stavac, la florista de hermosas manos con quien sólo intercambió unas palabras, pero a la que se siente irremediablemente unido. A Harry le parece oír hablar a los difuntos, pero sólo logra captar unas cuantas palabras y se pregunta qué se estarán diciendo. ¿Discutirán sobre la vida, ahora que son capaces de juzgarla en todos sus aspectos, o recordarán el pasado con nostalgia? ¿Hablarán de la muerte, de lo que ésta significa, o seguirán quejándose como cuando estaban vivos, tratando de sus dolencias y otras minucias?

Cómo sobrevivir a tu propio asesinato de Kristen Perrin

Corre 1965, y la adolescente Frances Adams está en una feria rural inglesa en la que una adivina hace una escalofriante predicción: un día, Frances será asesinada. Frances se pasa la vida intentando resolver un crimen que aún no se ha producido y, durante décadas, nadie la toma en serio, hasta que, casi sesenta años después, aparece asesinada. En el presente, Annie Adams ha sido convocada a una reunión en la extensa finca de su rica y recluida tía abuela Frances. Pero cuando Annie llega, Frances ya está muerta. Annie está decidida a atrapar al asesino, pero parece que cada entrañable y excéntrico aldeano podría tener un motivo para su asesinato. Y, a medida que Annie se acerca a la verdad, empieza a temer heredar el destino de su tía en lugar de su fortuna.

La magia del silencio de Florian Illies

Ningún pintor alemán despierta emociones tan fuertes como Caspar David Friedrich, cuyos cielos nocturnos siguen siendo iconos de nostalgia. Friedrich inspiró a Samuel Beckett en Esperando a Godot y a Walt Disney para crear Bambi; sin embargo, Goethe no soportaba la enigmática melancolía de sus pinturas. En un viaje a gran escala a lo largo del tiempo, Florian Illies cuenta por primera vez la historia de sus obras. Tan venerado por Hitler como por Rainer Maria Rilke, tan odiado por Stalin como por los movimientos contraculturales del 68, tan codiciado por la mafia como por Leni Riefenstahl, el pintor Caspar David Friedrich se convierte en el hilo conductor de este libro fascinante, que cuenta de forma cautivadora 250 años de historia alemana.

La casa entre los pinos de Ana Reyes

Maya no está pasando por su mejor momento. Acaba de dejar un medicamento que regula los ataques de pánico, sufre síndrome de abstinencia, lleva días sin dormir y bebe demasiado. Por eso, cuando frente a la pantalla de su móvil revive lo ocurrido siete años antes, no sabe si puede confiar en la lucidez de su mente. En las imágenes de seguridad de una cafetería puede verse cómo una joven muere de forma súbita. Y lo hace junto a la persona que está segura que provocó la muerte de Aubrey, su mejor amiga, cuando tenían diecisiete años: Frank Bellamy. Todo parece indicar que Frank no ha tenido nada que ver, ni siquiera la ha tocado, pero Maya siempre ha sabido que él fue el responsable. Así que no tiene otra salida que investigar sobre los enigmas del pasado para poder resolver los del presente.

Últimas noticias de Sara Silva de Francisco Castro

La famosa escritora de novela erótica Sara Silva aparece colgada en el vestuario del gimnasio al que acudía. Junto a ella se halla una curiosa nota: «Si hay que matar o morir, que sea por amor». Aunque la escena presenta todos los indicios de un suicidio, Carlos de la Iglesia, inspector de policía y exmarido de Sara, sabe que ella jamás haría algo así. En su investigación, descubrirá que tras el aparente suicidio se oculta un mundo donde la codicia, el engaño, la fama y la venganza protagonizan todo, y desentrañará un misterio cuya clave se encuentra en un manuscrito desaparecido: la última novela de Sara Silva.

Los vivos de Emiliano Monge

¿México? Podría ser. Pero también podría ser su envés, y el año en que transcurre esta historia podría ser el que corre o cualquier otro, y los personajes, esos que son, pero también los que fueron y serán. En estas páginas llenas de asombro y belleza, pérdidas, hallazgos y reconocimientos, la realidad, como la experiencia, los cuerpos y los anhelos, son un eterno deshacerse y rehacerse. Vestigia, cuyo pasado le resulta impenetrable a Hincapié, necesita recordar para entender el dolor que experimenta; Hincapié quiere cambiar su relación con los otros, sobre todo con Vestigia, pues no tolera seguir viviendo con el temor a que esos otros dejen de estar; el Niño, que, como un relámpago, aparece de repente, busca dotar de sentido a las palabras y a las cosas, asomándose al silencio y al vacío; y Lucía, que persigue la lengua de los muertos, quiere desentrañar qué hay más allá de la presencia y la ausencia.

Intermezzo de Sally Rooney

Peter e Ivan Koubek no tienen nada en común, salvo el hecho de ser hermanos y estar atravesando el duelo por la muerte de su padre. Peter, a sus treinta y pocos años, es un carismático y reputado abogado dublinés de apariencia inquebrantable que lucha por mantener bajo control su caótica vida personal. Se medica para poder dormir y manejar la relación sentimental que mantiene con dos mujeres muy diferentes: su eterno primer amor, Sylvia, y Naomi, una estudiante universitaria que no se toma la vida muy en serio. Ivan, de veintidós, es un ajedrecista profesional de carácter inflexible y reservado, que se ve a sí mismo como la antítesis de su hermano, al que considera superficial y demasiado hablador. En un torneo de ajedrez que se celebra pocos días después del funeral de su padre, Ivan conoce a Margaret, una mujer divorciada catorce años mayor que él. En la intimidad de su soledad compartida surge una fuerte conexión, y sus vidas se entrelazarán rápida e intensamente. Para dos hermanos afligidos y las personas a las que aman, este es un nuevo interludio cargado de deseo y desesperación, culpa y dolor, pero también lleno de posibilidades. Una oportunidad para descubrir cuánto puede contener una vida sin romperse.

Demonios de Fatma Aydemir

1999. Hüseyin Yilmaz es un hombre humilde de origen kurdo que ha pasado su vida trabajando en fábricas alemanas para hacer realidad su anhelado sueño: comprar un apartamento en Estambul en el que vivir tras su jubilación y donde poder acoger a sus cuatro hijos, que quieren quedarse en Alemania, durante las vacaciones. Cuando por fin lo logra a sus casi sesenta años y en la misma tarde en que acaba de arreglar los muebles, empieza a encontrarse mal, hasta que un infarto acaba con su vida, y su familia, diseminada desde Alemania hasta Estambul, se reúne para asistir a su funeral. La autora nos sumerge en una trama que entrelaza las vidas de seis individuos muy distintos. Lo único que los une, además de la sangre, es la inquietante sensación de que una presencia invisible los acecha desde los muros del apartamento de Hüseyin.

Los versos sueltos del Edén de Paloma Rivas Gallardo

La joven psicóloga Lis de la Serna regresa a su Cantabria natal para ocupar el puesto de jefa del área de salud mental en la residencia Santa Teresa. Regentada por la congregación de las Carmelitas y ubicada entre los acantilados de Comillas, Lis ya estuvo allí cuando el suicidio de su pareja la llevó a internarse en el centro. Pero, ahora que piensa que sus problemas han quedado atrás y que puede empezar de cero, no sospecha que el engaño, la traición y el asesinato acechan entre las paredes de la institución. Cuando descubre las extrañas circunstancias que rodean a una muerte que tuvo allí lugar, Lis se adentra en un mundo peligroso donde impera el secreto, la dominación y el crimen. ¿Podrá enfrentarse a la verdad que esconde la residencia Santa Teresa y salir indemne?

Carrie (Edición 50.º aniversario) de Stephen King

Carrie White no es una chica normal: tiene el don de la telequinesis. Que Tommy Ross la invite al baile es un sueño hecho realidad para ella, e incluso podría suponer el primer paso para que sus compañeros de instituto la acepten. Sin embargo, en el interminable transcurso de esa noche terrible, los acontecimientos sufren un giro macabro cuando la joven se ve obligada a usar su don contra aquellos que se burlan de ella y la odian...

Nada sucede a la víspera de Chufo Llorens

En la Barcelona de finales de los 60, Julio Urquízar, marqués de Soto, ve con preocupación su presente y su futuro. La relación con su esposa, Renata Von Kaltz, es un páramo desde hace años, y sus hijos, Julio y Marina, ya veinteañeros, actúan como dos irresponsables niños de casa rica. Por otro lado, la antigua niñera de la familia es ahora una mujer casada que vive en su propio hogar y tiene tres hijos jóvenes: la aplicada Marta, el descarriado Tonio, y Jaco, que aspira a convertirse en campeón de boxeo y se siente fascinado por Marina, la benjamina del marqués. Sin embargo, sin que nadie lo sospeche, una amenaza se cierne sobre ambas familias. Tonio, el hermano de Jaco, planea un robo que tendrá consecuencias trágicas para todos.

¿Purrr qué mi gato es así? de Eva Aznar y Raquel Rús

Este libro es la guía que te acompañará en la apasionante aventura de compartir tu vida con un gato. Comenzaremos por las expectativas y factores a tener en cuenta en el momento previo a la adopción y exploraremos las distintas etapas de la vida del gato, para entender sus necesidades en cada una de ellas.

La novia del viento de Brenna Watson

Una historia de superación y coraje inspirada en la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington. Londres, 1937. Si hay algo que Rebecca Heyworth odie más que asistir a las fiestas que organizan sus padres es saber que pronto se verá obligada a escoger marido. Ella no quiere a un hombre que la controle, solo quiere pintar y que la dejen vivir a su manera. De momento, tiene que conformarse con asistir a unas clases de arte, pero todo cambia cuando el atractivo Leopold se cruza en su camino. Leopold Blum, un pintor de origen alemán afincado en París, es miembro destacado del surrealismo y acude a la capital inglesa para exponer su obra. Fascinado por la vitalidad y la pasión de la joven, la invita a acompañarlo a Francia.

Las siete vidas de Max von Spiegel de Daniel V. Villamediana

¿Quién es Max von Spiegel? ¿Un pícaro? ¿Un farsante? Su historia empieza en la República de Weimar. Tras sobrevivir a la I Guerra Mundial y con una identidad falsa, intenta comenzar una nueva vida y participa en la producción de Metrópolis bajo las bajo las órdenes del gran Fritz Lang. El director se convierte en su maestro, pero también en su acérrimo enemigo, y cuando los nazis lo persigan, no le quedará más remedio que huir a España. En El Pardo, Max filmará documentales para el Caudillo, pero los servicios secretos ingleses lo convencerán para convertirse en espía. Un atentado y otros peligros lo empujarán finalmente a emigrar a Hollywood, donde logrará un gran éxito con sus películas, pero será entonces cuando renazca su vieja rivalidad con Lang

Luna roja de Nieves Herrero

1954. A Margot Peters siempre le han fascinado las historias relacionadas con crímenes. Sobrina de un diplomático español y fan de Sherlock Holmes, la joven inglesa se acaba de instalar en Madrid donde las grandes familias de la capital le abren sus puertas, pero su vida como periodista de moda da un inesperado giro cuando se suceden una serie de asesinatos en la alta sociedad madrileña. Margot comienza a escribir sobre ello en las páginas de sucesos y la policía pronto le pide ayuda en sus investigaciones. Mujer avanzada a su tiempo y con un gran olfato, el talento e intrepidez de Margot Peters no tendrán límites cuando haya un crimen que contar

El fin de la muerte de Cixin Liu

Ha pasado medio siglo de la batalla del Día del Juicio Final y la Tierra goza de una prosperidad sin precedentes gracias al conocimiento transferido por Trisolaris. Mientras la ciencia humana avance y los trisolarianos adopten la cultura terrícola, ambas civilizaciones podrán convivir sin ser destruidas. Pero la humanidad se ha vuelto autocomplaciente. Tras una larga hibernación, Cheng Xin, una ingeniera aeroespacial del siglo XX, despierta en esta nueva era. Su mera presencia, sumada a cierta información sobre un proyecto olvidado desde el principio de la Crisis Trisolariana, podría alterar el frágil equilibrio entre ambos mundos... ¿Alcanzará el ser humano las estrellas o morirá en su cuna?