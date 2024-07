Así reaccionaron estrellas de Hollywood al fin de la campaña de Biden

Hollywood no tardó en reaccionar a la noticia de que el presidente Joe Biden puso fin a su candidatura a la reelección y dio su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.

Barbra Streisand, una partidaria demócrata, escribió el domingo en X que "deberíamos estar agradecidos por su defensa de nuestra democracia". Mientras muchos rindieron homenaje a la presidencia de Biden, otros se preguntaron sobre el futuro.

Cher escribió en X que pensaba que la renuncia de Biden era la mejor oportunidad para que los demócratas ganaran. Había escrito en una publicación, que según dijo hizo antes de ver las noticias de Biden del domingo, sentirse "torturada" porque no creía que los demócratas pudieran ganar con Biden. Dijo que era hora de pensar "fuera de la caja" y propuso una boleta dividida.

En las últimas semanas, varios nombres prominentes de Hollywood habían comenzado a pedir que Biden abandonara la contienda. Apenas unas semanas después de encabezar un evento de recaudación de fondos sin precedentes para la campaña de reelección del presidente, George Clooney escribió un artículo de opinión en el New York Times en el que pedía a Biden que pusiera fin a su candidatura.

Clooney argumentó que el partido debería elegir un nuevo candidato, diciendo que el proceso sería "desordenado" pero "despertaría" a los votantes a favor del partido.

George Clooney. Foto: AP

Otros que asistieron o participaron en la recaudación de fondos en Los Ángeles incluyeron a Julia Roberts, Streisand, Jimmy Kimmel, el expresidente Barack Obama, Jack Black, Sheryl Lee Ralph, Kathryn Hahn y Jason Bateman.

Ralph publicó el domingo una foto de ella y Harris escribiendo "¡El presidente Biden ha respaldado a Kamala Harris!".

Estas son algunas de las reacciones notables de las celebridades:

"Joe Biden pasará a la historia como un hombre que alcanzó logros significativos en su mandato de 4 años. Deberíamos estar agradecidos por su defensa de nuestra democracia", Barbra Streisand a través de una publicación en X.

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

"El partido demócrata debe 'realmente', 'realmente' pensar fuera de la caja. 'ganar lo es todo', no ganar no puede cambiar nada y los tiempos deben ser un cambio", Cher a través de publicaciones en X.

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET — Cher (@cher) July 21, 2024

"Joe Biden es un hombre de altísimo carácter. Ha servido incansable y eficazmente a Estados Unidos durante más de 50 años. Ha demostrado de qué se trata el verdadero liderazgo. Desinteresado con un profundo respeto por nuestra Constitución y el Estado de Derecho", Rob Reiner a través de una publicación en X que terminó con una crítica a Donald Trump.

"Joe Biden tiene un historial de logros que no ha sido igualado por ningún presidente en nuestra vida. Restauró la honestidad, la dignidad y la integridad a la oficina después de 4 años de mentiras, crímenes, escándalos y caos. Gracias por su servicio, Sr. Presidente. Ahora es nuestro deber como patriotas estadounidenses elegir al demócrata que honrará y continuará su legado", Mark Hamill a través de una publicación en X. El astro de "Star Wars" visitó a Biden en la Oficina Oval en mayo, llamándolo en broma "Joe-bi-Wan-Kenobi".

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It's now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk — Mark Hamill (@MarkHamill) July 21, 2024

"Quiero honrar a nuestro presidente @JoeBiden. Ha servido admirablemente a nuestra nación durante décadas, es un hombre decente y honorable, un presidente enormemente exitoso y un patriota. ¡Ahora unámonos detrás de @KamalaHarris y derrotemos a Donald Trump en noviembre!", George Takei a través de una publicación en X.

"Joe Biden ha respaldado a Kamala Harris para la nominación demócrata después de poner fin a la candidatura a la reelección. Estamos en un mundo salvaje, amigo", Russell Brand a través de una publicación en X. Brand dijo recientemente que los votantes deberían elegir a Trump en lugar de Biden.