¿Hello Kitty no es una gata? En su 50 aniversario revelan su identidad

Primer producto en el que apareció Hello Kitty, un monedero en 1974.. Foto: Facebook: Hello Kitty México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 2024, Hello Kitty, dibujo animado que se convirtió en un ícono pop y es una de las más grandes marcas alrededor del mundo, cumple 50 años. A propósito de su aniversario, se ha vuelto tendencia una entrevista con el portal Today en la que Jill Koch, vicepresidenta senior de marketing de Sanrio, asegura que Hello Kitty no es una gata.

Sin embargo, esta información no es nueva, pues en 2014, Christine R. Yano, una antropóloga de la Universidad de Hawai que ha pasado años estudiando el fenómeno de Hello Kitty, comentó en ese entonces para Los Angeles Times que Sanrio, empresa que produjo al personaje, le explicó que no era una gata.

Cuando Yano se encontraba preparando sus guiones para la exposición de Hello Kitty, por su 40 aniversario, en el Museo Nacional Japonés Americano, la describió como una gata. Pero, Sanrio la corrigió, explicándole que el personaje es “una niña, una amiga, pero no una gata, por eso nunca se le ha representado en cuatro patas. Camina y se sienta como una criatura de dos patas. Sin embargo, tiene un gato de mascota propio, y se llama Charmmy Kitty”, señaló Yano.

La antropóloga explicó que Kitty se llama Kitty White, la cual nació y creció en los suburbios de Londres. Su signo zodiacal es escorpio, le encanta la tarta de manzana y es estudiante de tercer grado. Es hija de George y Mary White. Además, tiene una hermana gemela llamada Mimmy y un novio, Dear Daniel.

“Mucha gente no conoce la historia y a mucha gente no le importa. Pero es interesante porque Hello Kitty surgió en los años 70, cuando los japoneses y las mujeres japonesas estaban muy interesados ??en Gran Bretaña. Les encantaba la idea de Gran Bretaña. Representaba la infancia idealizada por excelencia, casi como una valla blanca. Así que la biografía fue creada exactamente para los gustos de esa época”, mencionó Christine R. Yano.