“Crónicas del otro norte”, documental sobre los sueños que han marcado a las personas

LEÓN, Gto (apro).- El largometraje documental “Crónicas del otro norte” (México, 2024) dirigido por Fernando Montes de Oca y Miguel León, éste último también es el guionista, compite en la sección Largometraje Mexicano de la 27 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), y habla de lo que sueña la gente de todas las edades.

Para Miguel León, los sueños “significan una forma de narración a tener en cuenta y es una experiencia de vida, en algunos casos es más importante de las que nos pasan durante el día”.

En entrevista destaca que grabó sólo las voces de más de 300 personas:

“No se captó el rostro de la gente, únicamente son audios, y después ya se filmaron las imágenes de muchos lugares de Chihuahua, donde ahora radico”.

Miguel León nació en Barcelona. Su obra, como guionista y director, transita entre el documental y la ficción. Realizó “Bagatela” (Premio Nacional de Cinematografía Colombia 2009), “Pescador de lunas” (Mejor Película Documental en DOCTV 2009) y “El segundo apellido de Ezequiel Romero” (Mejor Guion International Filmarket Script Contest 2014), entre otros proyectos.

Ya como residente en México escribió “El secreto del doctor Grinberg” (2020), de Ida Cuellar, uno de sus últimos trabajos como guionista, que está cosechando gran éxito. En el 2023 se estrenó otro de sus guiones: “La dama del silencio” (Netflix), en torno al caso de “la Mataviejitas”, dirigido por María José Cuevas.

“Crónicas del otro norte” ha sido todo un reto para él, ya que empezó solo y luego fue apoyado por un equipo. Miguel León, durante casi tres años, colocó en distintos lugares de Chihuahua, al norte de México, un pequeño remolque llamado “La cabina de los sueños”, donde invitaba a las personas a grabar en audio sobre algún sueño que las inquietó mientras dormían. De esos que se quedan grabados en la memoria, con la misma intensidad de un recuerdo.

Con el ánimo de empezar a contar, por fin, la historia de la humanidad dormida. Y encontrar en ese viaje, la clave de su propia historia. Una historia que lo tiene atado, misteriosamente, a ese lugar, ya que cuando estaba en Barcelona soñó con Chihuahua, México, si conocer el estado.

El realizador destaca que los sueños “son los que nos llevan a tomar decisiones, ya sea de trabajo, a elegir a una pareja, en fin. Me di cuenta que para muchas personas un sueño los había marcado más que cualquier otra cosa que le había pasado en la vida”.

Recuerda:

“Grabar las voces fue el proceso más largo y más complicado. Fue muy placentero volver a escuchar todo porque volví a sentir el mismo embrujo que percibí dentro de la cabina. Es doloroso descartar grabaciones, porque no caben todas en el documental, más hay que limitar, sin marco no hay cuadro. Se quedaron muchas voces fuera”.

Y sobre su experiencia con “Crónicas del otro norte” menciona:

“Mis creencias son muy arraigadas y tengo muy claro todo. A nivel personal fue como abrazar la incertidumbre que supone que tenemos de todo este mundo incierto que no sabemos ni por qué sucede, si lo creamos o somos testigos y actores, en fin. Esa misteriosa incertidumbre me ha ayudado mucho a aceptar mucho más la incertidumbre que supone estar vivo. También dominé un poco el arte del montaje, porque fueron muchas horas editando. En la nueva película en la que ya estoy laborando, he decidido montarla, porque me encanta esa alquimia que sucede en el montaje. Creo que no tiene comparación. Y escribo y dirijo, pero la mesa de lo que sucede en el montaje es muy apasionante”.