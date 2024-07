Robert Downey Jr. vuelve a Marvel como Doctor Doom; también regresan los hermanos Russo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor estadunidense Robert Downey Jr. volverá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para interpretar al icónico villano Doctor Doom.

El sorpresivo anuncio se dio durante la presentación de Marvel en la Comic-Con de San Diego, California, en la que el ganador del Oscar como Mejor Actor Secundario por la cinta Oppenheimer apareció en el escenario quitándose la máscara distintiva de uno de los personajes más conocidos de la historieta Los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four).

Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom en las películas Avengers: Doomsday, que se estrenará en mayo de 2026, y Avengers: Secret Wars, que llegará a las pantallas en mayo de 2027.

Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, también confirmó oficialmente que los hermanos Anthony y Joseph Russo dirigirán las dos próximas películas de los Vengadores. Ambos fueron responsables de las exitosas Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

“Nueva máscara, misma tarea”, dijo Downey Jr. al público desde el escenario de una de las convenciones de historietas y cultura pop más importantes del mundo.

Docenas de hombres con túnicas de olivo y máscaras metálicas semejantes a las del Doctor Doom subieron al escenario uniéndose a Feige y a los hermanos Russo.

“Si vamos a llevar al Doctor Doom a la pantalla, es uno de los personajes más complejos y entretenidos de toda la ficción. Si vamos a hacerlo... entonces vamos a necesitar al mejor actor del mundo”, anunció Joe Russo.

In a ceremony filled with theatrics, Robert Downey Jr returns to Marvel, will play Doctor Doom in the next two Avengers movies. pic.twitter.com/rsmNY5mzfD — Borys Kit (@Borys_Kit) July 28, 2024