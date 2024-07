Ver, oír, aplaudir, silbar…

“Manuel M. Ponce” en su retorno musical, concierto en Cuernavaca

Este año es el año “Manuel M. Ponce”. La música del compositor está retomando su camino en los máximos escenarios mexicanos a través de la Ponce Project Music Foundation, fundada por su sobrino bisnieto, el también músico Omar Herrera Arizmendi, y como parte de un extenso programa titulado “Ponce 243”, que incluirá estrenos a lo largo del año en distintas sedes, como parte de estos estrenos se presentará la “Obra completa para piano. Concierto 1” con los pianistas invitados Bárbara Prado y Rodrigo Acevedo Traba este domingo 28 de julio a las 12 horas en la Ex Hacienda de Cortés de Cuernavaca, Morelos. Mayor información: www.theponceproject.org

El cine de Felipe Cazals

El canal Mx Nuestro Cine recuerda al cineasta mexicano Felipe Cazals en su cumpleaños. Este 28 de julio cumpliría 87 años. Nacido en 1937. Fue integrante de la llamada “Generación del Nuevo Cine Mexicano” propio de la década de 1970, un movimiento que se identificó por historias auténticas y visión crítica. Su carrera cinematográfica abarcó más de cinco décadas, durante las cuales dejó una marca indeleble en el cine latinoamericano al consolidar su estilo con una narrativa intensa y directa hacia temas como la injusticia social, la corrupción y la violencia política.

La programación comienza el domingo 28 de julio a las 18 horas con su documental “Los que viven donde sopla el viento suave” (1973). Al terminar, a las 19 horas se proyectará “Digna: Hasta el último aliento” (2004). Más tarde, a las 23 horas se transmite” El apando de Cazals,” episodio del programa Linterna Mágica dirigido por Alejandro Pelayo, en el cual realiza un análisis profundo de la obra cinematográfica del director. Para cerrar la programación, a las 23:30 horas se presenta el capítulo “Felipe Cazals” de la serie Pantalla de Cristal con José Antonio Fernández, en donde se destaca la contribución del reconocido director mexicano y su impacto en la cultura cinematográfica nacional e internacional a través de entrevistas, imágenes de archivo y análisis de escenas clave de sus películas. Mx Nuestro Cine se sintoniza en la señal 22.2 de la televisión abierta en la Ciudad de México y zona Metropolitana, y por sistemas de cable en todo el territorio nacional: Sky 1278, Izzi 481, Dish 304, StarTV 148, Totalplay 497, Megacable 125.

Circo Olímpico o el país de la maroma

¡Trae a tus hijos aprovechando que están de vacaciones! Dirigida por Pablo Herrera, la Compañía La Bomba Teatro presenta “Circo Olímpico o el país de la Maroma” conmemorando tres décadas del Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco #79 y Calzada de Tlalpan (Metro General Anaya). Teatro de las Artes, 12 y 14 horas, sábado y domingo. Info al tel. 55 27 672461.

Exposición de la Italia prerromana en el Museo de Antropología

Visita la exposición “Formas y colores de la Italia prerromana Canosa di Puglia” en el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec. La muestra ilustra los rasgos particulares de la cultura daunia a través de las armaduras, cerámicas, joyas y ornamentos procedentes de uno de los principales centros de la región Apuli, zona de la actual Canosa di Puglia. Elisabetta Scungio y Luca Mercuri, curadores, a 150 años de las relaciones México e Italia. Museo de Antropología, CDMX, salón de exposiciones internacionales. Chapultepec.

"DARA TOUR 2024"

Daniela Spalla destacada artista, cantante y compositora argentina radicada en México anuncia su "DARA TOUR 2024", gira mundial la cual incluye una impactante lista de conciertos en toda Latinoamérica y Europa. Esta gira comenzará el 27 de julio en la ciudad de Veracruz, México, en el marco del “Summer Fest”. Daniela Spalla presentará por primera vez en vivo sus últimos lanzamientos, como el exitoso single “Sicilia”, además del resto de las canciones de su próximo EP.

El Mundo onírico de Leonora Carrington en Galería Metropolitana

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Coordinación General de Difusión y el Consejo Leonora Carrington recién inauguró la exposición “La Acústica de Leonora Carrington. Arte, escritura y feminismos”, abierta en la Galería Metropolitana (Medellín 28, Roma Norte). Esta exposición, explora distintas facetas de la vida y obra de la icónica artista del surrealismo Leonora Carrington. Esculturas, grabados, litografías, bocetos e inéditos trabajos en bordado además de libros, cartas, postales, fotografías que dan cuenta de los múltiples y nutridos diálogos e influencias que Carrington estableció a lo largo de su vida en México con artistas de distintas partes del mundo (y diversas corrientes artísticas- tales como Alan Glass, Kati Horna, Octavio Paz, Wilfredo Lam, Elena Poniatowska, entre otras). Exposición disponible hasta el 22 de noviembre de 2024.

“Centroamérica”, teatro documental en Casa de la Paz

Triunfa la pieza de teatro documental “Centroamérica”, de la afamada compañía Lagartijas tiradas al sol, en el Teatro Casa de la Paz, un proyecto de investigación artística sobre la región de América Central a cargo de Luisa Pardo y Lázaro G. Rodríguez. América Central es una región de la que en México sabemos poco, no forma parte de nuestro imaginario, ni de nuestras fantasías; en México se habla poco del sur porque ahí no somos víctimas si no victimarios. Pieza de teatro documental que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Casa de la Paz hasta el 4 de agosto.

“Casa de muñecas” de Ibsen, recreada por Delirio Teatro

Delirio Teatro reinterpreta la pieza feminista magistral del noruego Enrique Ibsen, con su puesta en escena “Hablar de Nora” obra confronta Casa de muñecas, de Ibsen, con el texto “Lo que pasó a Nora cuando dejó a su marido”, de Jelinek. Se presenta los sábados a las 19 horas y domingos a las 18 hrs., del 25 de julio al 4 de agosto, en el Teatro El Milagro. “No se trata de un ensayo en el sentido tradicional de una puesta en escena inacabada, sino una profunda reinterpretación, a través de una lectura crítica y contemporánea de Casa de muñecas, de Henrik Ibsen”, advierte Gilberto Guerrero Vázquez, director. “En Hablar de Nora nos apropiamos de una de la obra más representativas del padre del realismo, sin ánimo de eclipsar su esencia, sino de acercarla a nuestra época, explorando su relevancia en el siglo XXI”. Milán 24, colonia Juárez.

¡Celebremos juntos el 90 aniversario del Grillito Cantor!

En este libro de Mario Iván Martínez descubrirás cómo fue la increíble infancia de Francisco Gabilondo Soler, apodado Cri-Cri, el Grillito Cantor, quien desde hace muchos años acompaña a los niños en su viaje por la música y la imaginación. “A propósito de esta importante efeméride he escrito un texto conmemorativo que a manera de cuento nos remite a la infancia del autor y que lleva por título “De niños, pianos y un grillito. El pequeño Gabilondo”. Colabora con Mario Iván el artista plástico mexicano Juan Gedovius, volumen que publica Penguin Random House y GABSOL S.A. de C.V. empresa que el maestro Gabilondo fundara en vida para el cuidado y administración de su acervo y preside su hijo Tiburcio Gabilondo Gallegos (https://randomhouse.box.com/s/rmrqqdq92ikgqphgxwianqxw4zx2x1km).

Exhiben Serioska Hellmund, Candiani y Fernández Helguera

Todo este mes de julio permanecen en exhibición las siguientes muestras de gran calidad independiente: la de la muy talentosa artista plástica Serioshka Hellmund, radicada en Tepoztlán, Morelos, denominada “La eterna validez del alma”, en Café Madre, de Orizaba 131, Colonia Roma Norte. Asimismo, la del centro cultural Futurama, cuya sede en Lindavista acaba de abrir la exposición de arte, fotografía y pintura de la creadora Jeannette Candiani, acompañada de las obras maestras pintadas por Javier Fernández Helguera (Art Expo Conecta 2). Futurama de Cerrada Otavalo #15, Lindavista, C.P. 07300 (info VecindArte con Panameño, tel. 55753 67645, Serioshka Hellmund tel. 55326 66817).

Mago de OZ en teatro

Acompaña a la niña Dorothy en su sueño con viajar más allá del arco iris, ya que la ciudad gringa donde vive le parece aburrida y monótona. Un tornado se la llevará junto con su perro Toto y su casa, misma que al caer ha aplastado a una malvada bruja llegando al mundo de Oz. Su objetivo principal es volver a casa y, durante el viaje, se hace amiga de un Espantapájaros pelos de elote que desea un cerebro; el Hombre de Hojalata que quiere un corazón batiente y el guapo León cobarde, carente de agallas y coraje para recorrer los lugares de Oz hasta llegar a Ciudad Esmeralda. Teatro Sogem Wilberto Cantón. José María Velasco 59, Col. San José Insurgentes, CP 03900, Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfonos: 55 5660 8590. Horario de taquilla: Una hora antes de la función del domingo, 13 horas. Servicios: Estacionamiento, dulcería. Página web del musical “Oz”: www.sogem.org y jgutierrez@sogem.org.mx, más.

“Alma migrante”, teatro fronterizo cerca del Metro Balderas

“A Girl Grows Wings” es el título original en inglés de este proyecto binacional inédito entre México y EUA, a través de las compañías Latino Theater Company (Los Ángeles, California) y Organización Secreta Teatro. Escrita por la dramaturga chicana Marisela Treviño y bajo la dirección de Rocío Carrillo, “Alma Migrante” habla sobre el sentir de los “dreamers”, jóvenes indocumentados que llegaron a EUA desde su infancia y que han asimilado las costumbres de ese país, pero que al terminar la escuela encuentran una gran barrera legal que les impide cumplir sus sueños. Foro Polivalente de la Biblioteca de México, Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca México (en la Ciudadela, a las afueras del metro Balderas).

“Porfirio Díaz: La Otra Historia”, novela de Océano

José Luis Trueba Lara nos entrega en esta nueva novela la historia de un hombre controvertido hasta nuestros días, quien gobernó por más años a la nación mexicana y vivió en una de las épocas más convulsas de México. Porfirio Díaz fue un oaxaqueño que creció acomplejado y al llegar al poder, quiso lucir como aristócrata europeo. El libro novelado de su vida, contada por él mismo desde su exilio en París. 392 páginas, precio $425.00.

“Cuerpox”, talento colectivo para Punto Magnolia Tepito

Dice Antonio Gritón: “Esta expo quedó impresionante. El cuerpo abordado desde varios discursos del arte contemporáneo. ¡Mucha pintura! Está mero enfrente a Garibaldi, del otro lado del Eje Central, en el edificio de la esquina, abajo hay una cantina…” En colaboración con Óscar Vallejo, presentan obra los y las artistas: Karen de Arcilla, Itzel Beltrán, Claudio Castillero, Samara Colina, Ingrid Cota, Diana Crespo, Fershow Escárcega, Pamela Estrada, Rocío González, Rosa Guzmán, Zayda Gómez, Antonio Gritón, Brian Guzmán, Montserrat Palacios, Bruno Ramírez, Guadalupe Reyes, Francisco Soriano y Saúl Ángel Zapata. Punto Magnolia, calle Magnolia 3, tercer piso, Colonia Guerrero, CDMX. Info: 55169 84179 y aqui.magnolia@gmail.com.

“Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón”

A partir de la actuación realista con aires de performance esta puesta en escena es una clara muestra de dónde se sitúa hoy en día el teatro de nuevos lenguajes escénicos en el mundo y las prácticas de lo real en escena. Ésta es una obra de un pulso extraordinario que nace del enfrentamiento entre la poesía y lo mundano o más bien entre lo profano y lo divino, una vida gris donde la belleza está en lo decadente. Rabiosamente actual, un montaje atrevido y directo, arriesgado como caminar descalzas sobre un piso afilado, placenteramente incómodo. Es necesario llegar al origen de nuestra propia tragedia del mismo modo que buscamos el origen del universo. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Teatro presentan “Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón”, de la Compañía No Crecerán Las Lechugas, sábados y domingos en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque, bajo la dirección y dramaturgia de Ana Lucía Ramírez.

“Ramona”, película sobre el embarazo en adolescentes

Es una producción de República Dominicana del 2023. Victoria Linares es la directora. Con Camila Santana, Estrellita Ynoa, Yarisel Ynoa, Maite Ynoa, Rocío Pineda, Martina Gómez, Ashley Lara, Donaida Favian, Dariana Marte, Yikaurys Modesta, Yanibel Alcántara y Francia Reyes.

Una actriz que no se siente preparada para interpretar el papel de una adolescente embarazada de clase baja en las afueras de Santo Domingo, decide entrevistar a jóvenes embarazadas para inspirarse. A medida que las chicas cuentan sus vidas ante la cámara, ellas mismas comienzan a influenciar la producción de la película, alterando su rumbo. Lo que comienza como un making-of tras bastidores, se convierte rápidamente en una mezcla de documental, ensayos filmados, cinéma vérité y teatro. Jugando constantemente con los límites entre realidad y artificio, “Ramona” es una muestra de creatividad colaborativa que habla sobre el embarazo, la maternidad y el significado de ser mujer en República Dominicana. Cineteca Nacional México, avenida México Coyoacán, 389, Xoco. Benito Juárez. Sala 8. Sábado 27 de julio a las 14:15 y 18:45 horas y domingo 28 de julio, a las 16:30 y 21 horas.

“Exhuma. La tumba del diablo”, película de Corea del Sur

Se trata de un filme del 2024, dirigida y escrita por Jang Jae-hyun. Actúan Choi Min-sik (Kim Sang-deok), Kim Go-eun (Hwa-rim), Yoo Hae-jin (Yeong-geun), Lee Do-hyun (Bong-gil) y Jeon Jeon-gi (Park Geun-hyeon). Una pareja de chamanes es contratada por una adinerada familia para investigar la causa de una enfermedad sobrenatural que afecta a los primogénitos. Con la ayuda de un experto desenterrador, encuentran el origen de la maldición hasta una tumba familiar ubicada en terreno sagrado. Al sentir un aura siniestra en el lugar, el equipo opta por exhumar los restos. Pero cuando algo mucho más oscuro emerge, se dan cuenta de que se metieron con la tumba equivocada. Desde su estreno en el Festival de Berlín, este thriller de horror y misterio coreano ha causado gran sensación en el público por su mezcla de temas culturales e históricos con un terror espeluznante. Cineteca Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. Sábado 27 de julio, Sala 10 a las 15:30, Sala 5 a las 19 y Sala 10 a las 20:20 horas. Domingo 28 de julio, Sala 10 a las 15:30, Sala 5 a las 19 y Sala 10 a las 20:20 horas.

“Yurei (Fantasmas), documental sobre los japoneses en México

Los fantasmas de la historia migratoria japonesa a México acechan el presente en el espacio y la danza. La historia velada de los mexicanos japoneses y el impacto perdurable del silencio histórico en sus descendientes se retrata a través de una exploración espacial y coreográfica, cuestionando la formación y teatralidad de la identidad individual y colectiva. Sumei García dirige este filme. La Casa del Cine MX, Uruguay 52, Centro Histórico de la ciudad de México. Sábado 27 y domingo 28 a las 18:30 horas.

“¿Qué tan arriba es arriba?” Sobre la vida y la muerte, para toda la familia

Es una obra para toda la familia que maravillará a chicos y grandes, con temporada hasta el 15 de septiembre los sábados y domingos a las 13 horas, en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Narra el recorrido de Pequeña Estrella en el viaje para entender y admitir los inevitables ciclos de la vida y la muerte. No hay día sin noche, pero tampoco hay noche sin un nuevo día: el tiempo no puede detenerse. Ese trayecto de conocimiento, comprensión y aceptación es recorrido por Pequeña Estrella junto a Un Pájaro que no tiene alas, mamá Luz, su abuela, quien es la guía. Otto Minera, productor y director, sabe darle a este montaje, escrito por Brendan Murray, un toque entrañable con su visión y dirección muy particular pensada en darle a los niños un teatro de calidad que pueda ser disfrutado por personas de todas las edades. Avenida Revolucción 1500, esquina con Manuel M. Ponce, Ciudad de México. Sábado 27 y domingo 28 de julio a las 13 horas. Duración: 60 minutos.