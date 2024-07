Libros: Sin condenas ni reproches

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Isabel Zapata (1984) es una poeta, ensayista y narradora mexicana. Ha escrito los libros de poesía Ventanas adentro (2002), Las noches son así (2018) y Una ballena es un país (2019); asimismo los ensayos Alberca vacía (2019) e In vitro (2021).? Fundó Ediciones Antílope que publica narrativa, crónica, poesía y ensayo. Este año da a conocer su primera novela, Troika (Ed. Almadía. México, 200 pp.).

Troika cuenta las vicisitudes de tres personajes: Andrea, Francisca y la perra Troika. La historia es narrada en dos partes. La primera, titulada Este lado a los ojos, trata de la aparición de Troika y la relación que establece con la pequeña Andrea, así como refiere la llegada de Francisca para apoyar a la familia en los asuntos domésticos.

En la segunda parte, Este lado al sol, relata la historia de Francisca que llega de Veracruz después de la trágica muerte de su esposo e hijo, y se contrata para cuidar a la niña y su perra. Además asiste a Josefina, la madre, recién divorciada y con problemas de salud. La situación vuelve a Francisca un personaje central en la familia, al igual que la perra Troika por su lealtad y compañía. La buena convivencia en la familia se verá alterada por los dolores y pérdidas que afectan a los protagonistas.

En Troika Isabel Zapata reflexiona sobre la importancia del cariño. La situación particular de la familia obliga a la madre a trabajar y busca el apoyo de Francisca, quien no sólo la suple en las actividades domésticas, sino también en las recreativas y afectuosas. La actitud provoca que los niños no la miren como una extraña y compartan sus tristezas y alegrías. En esta dinámica, la perra Troika desde su llegada también interviene con su nobleza. Así se crea un ambiente de convivencia y una reconstrucción de la familia al integrarse los nuevos miembros y establecer otras maneras.

La inédita situación crea lazos de simpatía y solidaridad, en especial hacia Francisca, quien sufre por la muerte de su hijo. Ante ello, la idea ancestral de que los perros acompañan a los difuntos al más allá la impacta y busca las maneras de que Troika conduzca a Gabriel en el viaje. Todos los miembros de la familia presienten un suceso inesperado y aceptan lo que pueda ocurrir por el vínculo amoroso que han establecido sin condenas ni reproches.

Troika es una novela intensa en donde Zapata privilegia el afecto y la comprensión sobre cualquier señalamiento moral. La trama es muy compleja y en varios momentos confusa, pero logra transmitir el mensaje propuesto con buena prosa.