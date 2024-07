Centro SCOP: Puerta para la defensa total del patrimonio

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), al abordar el tema de la salvaguarda de los murales del antiguo Centro SCOP y la creación de un Parque del Muralismo Mexicano en el mismo sitio, dijo a Proceso:

“El hecho de que el patrimonio de la SCOP se mantenga como patrimonio artístico contemporáneo, va a ayudar en empujar la protección del siglo XX”.

Y anunció a Proceso, con miras al próximo sexenio, que en el INBAL “trabajamos una versión a consideración de la nueva administración”.

De concretarse, pondría fin al ancestral reclamo al INBAL, que no obstante estar a cargo del patrimonio artístico del siglo XX, carece legalmente de carácter ejecutivo para impedir un atentado cultural, en oposición al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), defensor del legado colonial y hasta el siglo XIX.

Asimismo, al rememorar la declaratoria de Monumento Artístico para la SCOP, reconoció la labor ciudadana y vecinal en la lucha por preservar sus murales, dañados por los sismos en 2019, y asentó que la lectura muralística no se perderá en los tres nuevos edificios del Parque del Muralismo Mexicano.

“Lo más difícil ya se hizo”, comentó.

En la edición de julio de la revista mensual de Proceso, la empresa CAV, Diseño e Ingeniería, detalló que hay varias aristas que deberán resolverse respecto a los murales del antiguo Centro SCOP --situado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en su cambio a Parque del Muralismo Mexicano, ello tras decreto presidencial como Monumento Artístico publicado el 16 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.

Jiménez. Modificar la ley. Foto Miguel Dimayuga.

Jiménez afirmó que la primera fase del proyecto de Centro SCOP al Parque del Muralismo Mexicano --y en medio de esto la declaratoria-- fue “toda una hazaña”.

En entrevista en el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país, y con dos obras de fondo de Manuel Felguérez como testigos, la antropóloga hizo un repaso de la historia del rescate, pero de inicio confirmó lo que desde siempre fue secreto a voces: Los murales sí se iban a dividir y serían trasladados al entonces proyectado aeropuerto de Texcoco, promovido por el entonces presidente Enrique Peña Nieto:

“Nuestra primera tarea fue oponernos a ese plan: El sexenio anterior tenía previsto vender ese terreno y así recibimos el proyecto, una parte de los murales iría al Aeropuerto de Texcoco. Cuando recibimos ese marco de decisiones empezamos a generar un diálogo entre instituciones, con la SICT, el Indaabin (Instituto de administración y avalúos de bienes nacionales), y la comisión de Monumentos Artísticos del INBAL para pensar cómo hacer una protección no sólo fue una gestión política, sino académica y de investigación. Trabajamos también con el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM y se hizo un seminario que fue clave en la toma de decisiones, todo eso en 2019”.

“La Casa Estudio Nancarrow, la Biblioteca Central de la UNAM y el Centro SCOP expresan la historia cultural de México. Este último es la síntesis de la experiencia y técnicas de Juan O’Gorman, ahí puso en el centro el arte, el trabajo, las comunidades y la tecnología como un acto de justicia y esperanza para un futuro, así de importante era protegerlo”.

La Casa Estudio Nancarrow perteneció al artista Samuel Conlon Nancarrow (1912-1997), compositor estadunidense naturalizado mexicano en 1955, considerado uno de los compositores más destacados del siglo XX.

En su casa de Las Águilas, al sur-poniente de la Ciudad de México, Juan O’Gorman realizó una serie de murales en diferentes espacios del inmueble entre 1948 y 1950 con la técnica conocida como “mosaico mexicano”, la cual consiste en crear formas mediante piedras de diferentes colores, técnica que utilizó después en la Biblioteca Central de la UNAM en 1950 --espacio que fue declarado en 2007, junto al Campus Central de Ciudad Universitaria, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), y más tarde en el Centro SCOP en 1954.

El pasado 19 de junio, el INBAL inauguró la conclusión de la restauración de los murales de O’Gorman en la Casa Estudio Nancarrow, trabajo a cargo de especialistas del Taller de Mural del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).

* * *

La titular del INBAL subrayó que la labor de la sociedad civil y vecinos fueron clave en todo el proceso del Centro SCOP, además de dejar claro que la demolición que sucedió en los edificios fue resultado de una serie de estudios, pues tras el sismo de 2017 no se realizaron estudios de mecánica de suelos, ya que, recordó, la idea era vender el espacio.

--¿Era necesaria la demolición de los edificios en la SCOP?

--La demolición no se tomó de inicio, se necesitaban estudios de mecánica de suelos. Hay que recordar que en 2017 hubo un daño mayor a los edificios, por eso se desalojó, y en 2017 y 2018 no hubo estudios porque la idea era vender ese terreno; no los hubo hasta 2019, cuando se dictamina a los edificios como de altísimo riesgo, hasta ahí pensamos en cómo bajar los murales.

Relató que la SICT y el INBAL firmaron un convenio para trabajar conforme al resultado de ese estudio, de ahí la decisión de demoler, y en el caso del instituto proteger las obras mediante el decreto. Gran parte de las pláticas se hicieron a unos pasos de las oficinas del Palacio de Bellas Artes, porque no se podía trabajar en el Centro SCOP, hasta que se llegó a la determinación de que para bajar los murales había que separar la arquitectura de la pieza misma.

* * *

Detalló que como parte de los estudios descubrieron que había ocho técnicas, con las cuales se adhirieron las obras a los muros:

“Se llegó a la determinación de que había que rebanar las paredes, se analizó cómo protegerlos las obras, hacer los cortes sin romperlos, hacer las placas para sostenerlos y luego cómo crear los soportes para envolverlos y colocarlos de manera la horizontal con la altura suficiente para su protección. En algún momento hice una declaración que a muchos les pareció medio incomprensible, pero sostengo que fue el reto de geotecnia más complejo orientado a la conservación en América Latina; es cierto.

“Bellas Artes siempre fue el parámetro para decir qué hacer y qué no hacer, qué se puede dialogar, y estuvo abierto a alternativas”.

--¿Hubo algo a lo que se opusieron?

--A muchas cosas, de inicio a su fragmentación para el aeropuerto. Cuando se hizo el debate del polígono se habló de que una parte se declarara y otra no, y se detuvo hasta que toda la superficie fuera integrada, por eso tardo tanto la declaratoria. También dijimos que no a la primera versión en donde los murales estaban en un orden distinto.

--La SICT mostró un adelanto a Proceso, pero también dudas respecto al altorrelieve de cantera de Antonio Zúñiga, que solía estar en la puerta principal de la SCOP.

--Estamos al tanto de las investigaciones de restauración de CAV, si se considera, porque se ha acompañado siempre el trabajo desde que se eligieron en la solicitud. Sabemos del estado de las obras en paneles, de hecho Cencropam nunca dejó de trabajar ni siquiera en la pandemia.

“La colocación de todos los murales va a ser en la misma relación que tenían. Los murales que están sobre avenida Xola se mantendrán en la misma posición, lo único que no definimos es el altorrelieve de Zúñiga, y aún lo analizamos porque el terreno debe ‘respirar’, en especial luego de los edificios que se demolieron dejar pasar un tiempo, hacer otro estudio de mecánica de suelo, y así saber si la obra de Zúñiga se queda ahí o se mueve, pues pesa más de 70 toneladas, es la única pieza de la cual no se sabe la ubicación final”.

Uno a uno, los mosaicos y piedras. Foto: Cortesía INBAL.

* * *

La directora enfatizó también sobre el Parque del Muralismo:

“Tendrá un enfoque medio ambiental, se considerará la recuperación de áreas verdes, con un ágora y foro al aire libre”.

Y señaló que en los espacios laterales (donde están los murales sobre elementos de naturaleza) habrán espacios para talleres de distintas disciplinas que tendrán que ver con la noción de patrimonio:

“La idea de llegar a ‘parque público’ no pudo ser sin la discusión de la narrativa de los murales. El eje es lo artístico, es un parque de patrimonio artístico mexicano”.

También confirmó la idea de un museo y archivo histórico de la SICT, incluso la posibilidad de pensar en alguna especie de mirador desde donde se puedan apreciar las obras.

--¿El museo estará a cargo del INBAL?

--No, vamos a trabajar con la SCIT el concepto museogáfico y de contenido, estará especializado en las comunicaciones, pero no necesariamente estará bajo administración de INBAL.

“En dónde sí estaremos es en el cumplimiento de la declaratoria, en su concepto, desarrollo y contenido, somos la entidad normativa, y en ese sentido estas dos instituciones están casadas de por vida en el Parque del Muralismo Mexicano”.

--¿La altura de los nuevos edificios será la misma?

--Tendrán menos peso, y menos pisos, creo que se podrán apreciar mejor.

--¿Cuánto tiempo tomará la segunda fase?

--Sobre la segunda fase para el parque, una vez que haya presupuesto se calendarizará y se sabrá cómo empezar a trabajar, en especial en las obras muralísticas.

--Los vecinos de la unidad habitacional IMSS-Narvarte se quejaban de que antes tenían acceso.

--Ya se ha hablado con ellos para que ahora sí tengan acceso, un acceso controlado porque al mismo tiempo necesitan seguridad, e incluso habrá una zona para paseo de los perritos. La Dirección de Vinculación Cultural de Cultura también estuvo presente con ellos durante este proceso.

--Clara Brugada fue a hacer campaña en esa unidad habitacional y habló de que habría una Utopía (proyecto cultural) en esa zona.

--El perímetro de la declaratoria está definido, la Utopía estaría dentro del perímetro habitacional, todo lo que permita la convivencia lúdica está bien. No conozco el proyecto, pero en su momento habría que dialogarlo por el tema de colindancias, los vecinos tienen el derecho para hacer lo que mejor consideren dentro del margen donde viven.

--¿Qué puede decir de la crítica que se ha recibido sobre el tema?

--Una investigadora que vino a un seminario sobre patrimonio me comentó que quería ofrecerme una disculpa por lo insistente y las críticas sobre el tema, y no, al contrario, le dije que si no se hubiera levantado la voz desde la sociedad civil, tal vez hubiera costado más trabajo porque el INBAL es una entidad del gobierno. Y cuando decíamos que las obras tienen una memoria en la ciudad y el ciudadano, si nos hubieran preguntado ¿y dónde están?, pues la evidencia clara eran ellos.

“Hace poco también nos acusaron de ‘falsear los murales’ porque pusimos unas lonas sobre las obras durante el proceso de demolición, y ¡está bien! para mí el ojo crítico ayuda, te cuestiona, veo con buenos ojos a la críticas”.

Y finaliza al respecto:

“Siempre supimos que la narrativa de los murales era un bien intangible y desde ahí se trabajó en la gestión política, la investigación iconográfica, el diálogo, y lo jurídico.

“Tenía muy claro desde un principio que era un bien intangible, su narrativa tiene varios componentes, son 13 murales que parten de la noción de O ‘Gorman de la historia de la patria, los libertadores, el papel de los campesinos y los trabajadores en el concepto de nación. Y eso está narrado ahí.

“Mientras que O’Gorman narra la historia, memoria, tecnología y justicia, Chávez Morado narra la historia desde los aztecas, recupera la noción del agua, eso es de valor insustituible, más los artistas con los elementos de la naturaleza. Todos ellos plantean esa noción de patria, de las mujeres en la tecnología, las laboratoristas, las telegrafistas, las educadoras, y de la mujer que sostiene la tierra, el maíz, y el fuego de la tecnología”.

--Preocupaciones para el próximo sexenio?

--No, es una fortuna que haya transición a nivel de gobierno federal y local, porque beneficia la continuidad de los trabajos, enfoques y lo avanzado, garantiza que el proyecto se termine.

“Es benéfico en un sentido, la noción de patrimonio artístico como concepto derivado de una ley no está tan establecido como el arqueológico e histórico, porque hablamos del patrimonio del siglo XX. El hecho de que el patrimonio de la SCOP se mantenga como patrimonio artístico contemporáneo y colocado en una zona neurálgica de la CDMX, va a ayudar a que esa noción de patrimonio artístico se establezca, porque viene de una conversación social, política, académica, jurídica, en todos los planos, eso es positivo como ecosistema cultural”.

--Falta esa protección al patrimonio del siglo XX, es tiempo, ¿se lo plantearon?

--Sí, de hecho hemos trabajado una versión a consideración de la nueva administración. Sé que a la doctora Sheinbaum le interesan mucho esos temas, ya tenemos preparado un andamiaje jurídico para esa protección.

Edificio Ermita

Casa de Nancarrow. Mural de O’Gorman. Foto: Cortesía INBAL.

La antropóloga informó que en estos días se encuentra reuniendo todo el trabajo de su administración para entregar en próximos meses a la nueva, y mencionó labores recientes que consideró relevantes:

"Recuperamos la obra del compositor Silvestre Revueltas y se trabajó con su nieta en el archivo y digitalización, se presentará en breve, en julio. Y estamos concluyendo los trabajos de la Bodega Nacional de Arte, que tendrá tres veces su capacidad actual y en donde se encontrará un laboratorio de fotografía, habrá una galería para mostrar obra. Y el Jardín Escénico, que ofrece una muestra de la relación arquitectura-artes y esencia-naturaleza, ahora será parte del Centro Cultural del Bosque del INBAL."

La antropóloga comentó que en estos días ya se encuentra reuniendo todo el trabajo de su administración para entregar en próximos meses a una nueva, a la par de mencionar algunas labores que considera importantes:

“Recuperamos la obra del compositor Silvestre Revueltas y se trabajó con su nieta en el archivo y digitalización, se presentará en breve, en julio. Y estamos concluyendo los trabajos de la Bodega Nacional de Arte, que tendrá tres veces su capacidad actual y en donde se encontrará un laboratorio de fotografía, habrá una galería para mostrar obra; el Jardín Escénico que ofrece una muestra de la relación arquitectura-artes y esencia-naturaleza, ahora será parte del Centro Cultural del Bosque del INBAL.”

Y la Bodega Nacional de Arte --como parte del proyecto central del sexenio, Chapultepec: Naturaleza y Cultura--, abrirá con una exposición de Roberto Montenegro, de cuya creación se mostrará un cancel restaurado.