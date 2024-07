Michelle Rodríguez denuncia discriminación en antro de Lomas de Chapultepec (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz y comediante Michelle Rodríguez denunció en Instagram un presunto acto de discriminación, después de que a una amiga e integrante de su equipo se le negara la entrada a un antro en Palmas, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Rodríguez, su amiga acudió al establecimiento, llamado Phonique, en compañía de sus amistades y fue la única a la que se le negó la entrada sin motivo aparente. “¿Quiénes somos para decir ‘tú no’?” cuestionó la actriz en un video de denuncia que compartió en su cuenta de Instagram.

La actriz, quien se ha pronunciado en contra de la gordofobia, así como de la discriminación en contra de la comunidad LGBT+, expresó que se sentía enojada por lo sucedido y criticó que actos como estos siguieran perpetrándose.

“Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal. En un antro, que es un lugar de entretenimiento en donde hay que pasarla bien”, señaló Rodríguez. “Evidentemente es un lugar al que yo nunca iré, seguramente tampoco me querrán recibir, ya me ha pasado”, agregó.

En su cuenta de Instagram expresó empatía a quienes han sufrido situaciones similares: “Si has sido víctima de discriminación ten claro que no es tu culpa, no es personal y no tiene que ver con quién eres (…) Quien tiene que cambiar no eres tú”.

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su capítulo II, art. 9, XXII, se considera discriminación “impedir el acceso a cualquier servicio o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos”.