Murió Adrián Olivares, único integrante mexicano de Menudo y hermano de la actriz Karla Souza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La boy band puertorriqueña Menudo dio a conocer el fallecimiento de su exintegrante mexicano Adrián Olivares, quien fuera hermano de la actriz Karla Souza.

En un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el grupo musical se despidió del artista fallecido a los 48 años de edad.

“Recordando a Adrián, el integrante número 23 de Menudo, quien trajo alegría a muchos entre 1990 y 1993. Nació el 2/6/1976, su legado vivirá por siempre en nuestros corazones”, dice el mensaje en Instagram.

Menudo surgió en 1977 en Puerto Rico como un quinteto de jóvenes cantantes que ganó popularidad en la década de los ochenta en México y América Latina, y cuyos integrantes iban abandonando la banda conforme cumplían cierta edad. Algunos como Ricky Martin tuvieron éxito como solistas.

Adrián Olivares formó parte de Menudo entre 1990 y 1993, siendo el único de origen mexicano.

Fue hermano de la actriz Karla Souza, conocida por su participación en la película Nosotros los Nobles y más recientemente La Caída.

Este martes, Souza publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

“Every note played on any guitar, and any music that I hear from now on, I will think of you hermano. Tus sueños logrados le abrieron la puerta a los míos. Gracias por apuntar a lo alto Piolin. Nos quedaron demasiadas cosas por hacer juntos. Conociendo tu fe tan plena y genuina, no me cabe duda que hoy, el cielo y sus ángeles están de fiesta al darte la bienvenida. Te amo. Salúdame a papá”

Hace siete meses, desde su cuenta de Linkedin, Adrián Olivares dedicó un mensaje para felicitar a Karla Souza por sus primeros dos Emmys por la película “La Caída”, que aborda el abuso sexual de un entrenador de clavados a varias de sus alumnas cuando eran menores de edad.

“Estoy muy orgulloso de mi hermana por sus primeros 2 premios Emmy, especialmente porque esta película arroja luz sobre un tema sensible y personal para ella, y también para tantas víctimas”.