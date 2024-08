“El candidato honesto”, película sobre un político corrupto que se vuelve recto

CIUDAD DE MÉXICO.- La ópera prima de Pipe Ybarra, “El candidato honesto” (México, 2024) -basada en el largometraje brasileño “O candidato honesto” de Roberto Santucci- es protagonizada por Adrián Uribe, quien interpreta a Tonatiuh Pérez Prieto “Tona”, un líder con ideales que con el tiempo se convirte en un político corrupto.

Llega a candidato para la presidencia, pero sufre el hechizo de su abuela veracruzana (Luisa Huertas) que le impide ser ambicioso, mentiroso y deshonesto. ¿Cómo podrá ganar las elecciones si no puede decir mentiras? ¿Cuál será su futuro como político si está obligado a decir siempre la verdad?

El guion fue adaptado por Charlie “El Huevo” Barrientos y Pablo Emiliano de la Rosa. El elenco también lo integran Mariana Seoane, Paola Ramones, Tiaré Scanda, Leonardo Herrera y Coral de la Vega, quien interpreta a Julia en la película y señala en entrevista:

Coral de la Vega

“Lo bueno de este filme es que podemos abordar temas que son muy sabidos en México. Se trata de la deshonestidad y la corrupción desde la comedia, un género que nos gusta mucho a los mexicanos porque nos reírnos de nuestra realidad y al mismo tiempo nos incita a reflexionar profundamente acerca de estos valores imprescindibles en todo ser humano. La deshonestidad tiene consecuencias y por el otro si vamos por lo correcto podremos tejer otro tipo de sociedad, con relaciones más genuinas y más entrañables”.

La actriz continúa:

“La cinta igual se refiere a un tópico fundamental para los mexicanos que es el valor de la familia, los lazos familiares. Acabamos de pasar todo un proceso electoral e igual nos va a dar mucho que analizar desde la diversión. No se trata tampoco de burlarnos, sino de tomarlo con sentido de humor”.

Respecto a su personaje Julia, detalla:

“Es una persona ambiciosa y no lo digo desde una perspectiva moral, ni de juicio, es una característica del personaje. Y gracias a la intepratación que hace con “Tona”, se le da la posibilidad al género masculino de decir no a una relación tóxica, de poder poner un límite, porque creo, y es mi perspectiva muy personal, que hay un cierto condicionamiento en el género masculino de que si hay una mujer guapa, seductora, el varón siempre debe decir que sí por presión social, y pues es válido que el nombre de pronto exprese que no quiere y no le gusta la persona aunque físicamente sea guapa.

“Y Julia, aunque utilice herramientas como la seducción, no siempre se va salir con la tuya. Además, el rechazo es una forma en la que todos los seres humanos podemos aprender de la vida”.

Para De la Vega, fue gratificante laborar con Adrián Uribe:

“Es un gran ser humano y un generoso compañero, y por supuesto es muy divertido. Ha sido todo un gusto trabajar con él y aprender de su experiencia y trayectoria”.

“El candidato honesto” se estrenó este 8 de agosto en más de 2 mil 500 salas de la República Mexicana. Y es una producción de Videocine, Blu Films (Daniel Birman Ripstein) y Zamora Films (Gerardo Morán Castellot), distribuida por Videocine.