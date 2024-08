Rafael Pimentel, preguntas ante el centenario de Filosofía y Letras*

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El actor, mimo, director de teatro, dramaturgo y médico cirujano Rafael Pimentel Pérez, profesor de Actuación, Expresión corporal y Laboratorio de puesta en escenaen el Colegio de Literatura Dramática y Teatro (CLDyT) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, no se muestra tan optimista ante el centenario del plantel, mas aclara a Proceso:

“Hay que festejar esos cien años y habrá que recordar con cariño a los altos funcionarios de nuestra alma mater que propiciaron la fundación de una de sus hijas más controvertidas, la Facultad de Filosofía y Letras, misma que, a su vez, ha albergado y engendrado excelentes hijos útiles a la comunidad”.

Creador, además, de grupos de teatro para niños y niñas, adultos, pantomima y teatro del silencio, se cuestiona y cuestiona:

“¿Cómo festejar a una hija de cien años? ¿Cómo será el homenaje conmemorativo que prepararán los alumnos y funcionarios de los colegios de bibliotecología, geografía, letras, pedagogía, historia y filosofía? ¿Qué opinan de la Nueva escuela y del Humanismo Mexicano que omite la lógica, la ética y la filosofía en sus nuevos programas educativos? ¿Qué deben seguir argumentando los filósofos y qué debemos hacer para revertir estas ocurrencias propias de George Ripley y Franz Kafka?

Sigue:

¿Qué haremos desde Literatura Dramática y Teatro, a donde tuve, hace muchísimos años, la fortuna de arribar para trabajar como maestro de asignatura? ¿Y cómo asisto yo a la celebración de estos cien años, de los cuales he trabajado aquí treinta y cinco y he vivido sesenta y siete de mis ochenta y tres primaveras? ¿Cómo veo a la facultad que es también mi facultad, a pesar de haber egresado de medicina, cuyos estudios y profesión (que junto con mi pasión por el teatro) han propiciado que mis juicios sobre lo que hay que celebrar me impidan, desgraciadamente, echar las campanas al vuelo?