Celine Dion denuncia que Trump usó la canción 'My heart will go on' sin autorización. Foto: Captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante un mitin en Montana el expresidente de Estados Unidos Donald Trump utilizó la canción "My heart will go on", interpretada por Celine Dion, sin autorización. La información fue confirmada por el equipo de la intérprete.

Este sábado 10 de agosto, Celine Dion y el sello discográfico en el que trabaja, Sony Music Entertainment, publicaron en sus respectivas cuentas de redes sociales un comunicado al respecto.

Durante el mitin, previo a que Donald Trump aparezca en el escenario se proyectó un video en el que aparece Celine Dion interpretando "My heart will go on", canción que saltó a la fama por formar parte de la banda sonora de la película “Titanic”, de 1998.

Trump campaign plays the theme from the Titanic at his rally pic.twitter.com/lspVW1hA5I — Kamala HQ (@KamalaHQ) August 10, 2024

“Hoy, el equipo de gestión de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando ´My heart will go on´ en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana. Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda éste ni ningún uso similar…Y realmente, ¿esa canción?”.