La 13º edición del festival Pixelatl en México; sede, fechas y la programación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A contracorriente del modelo económico de los grandes estudios, pero en el momento adecuado en México debido a un proyecto de ley que buscará incluir a la industria audiovisual, el festival Pixelatl llegará a su 13º edición con una programación a realizarse del 3 al 7 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Así lo dio a conocer en conferencia en el instituto SAE el director y fundador de Pixelatl, José Iñesta, acompañado de Ana Cruz, directora de programación y contenido del festival; Alfredo Aceves, coordinador de Desarrollo Económico de Guadalajara; Antonio Salazar, titular de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco; Humberto Cervera, director de Cine Minuto y, por vez primera, del Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine) a cargo de María Novaro.

El encuentro que realizará su 13 edición en el complejo Ciudad Creativa Digital de Guadalajara, y que se ha posicionado como el más importante a nivel internacional en materia de animación, videojuegos y cómics en Latinoamérica, espera este año a 300 invitados de empresas y diversos ejecutivos de estudios y cadenas como Warner Bros., Discovery, Netflix, Sony Pictures Animation, PBS Kids, Le Cube, Disney, Harper Collins, Bardel, por mencionar algunos. Además de delegaciones de Brasil, Quebec, Chile, España, Ecuador y Colombia.

Si bien Iñesta dejó claro que a nivel internacional se vive “una crisis” en la industria de animación --debido al cambio de modelo económico que están dictando los grandes estudios y plataformas, luego del auge que se vivió en 2020 derivado de la pandemia--, y por tanto hacer posible el festival implicó un esfuerzo máximo, el diseñador dijo sentirse satisfecho por la edición que se presentará en Guadalajara.

Proceso cuestionó a María Novaro respecto a los retos del Imcine para incluir a la industria audiovisual (animación y videojuegos) en el instituto, sobre lo cual respondió:

“Requiere una nueva ley. La que tenemos está obsoleta, con muchos parches, y desde Imcine encabezamos de la mano con la comunidad un trabajo minucioso. Una propuesta de Ley de Cine y Audiovisual ya está terminada, entregada y puesta a disposición; se requiere un nuevo marco legal con el audiovisual, es indispensable.

“Otra cosa que nos apura de cara al futuro es la revisión del T-MEC para 2026, en donde tiene que tratarse la creación audiovisual y el cine como excepción cultural, porque hay muchas trabas legales derivadas de un tratado de libre comercio firmado en 1994 que no supo defender nuestra creación audiovisual como excepción cultural, nos puso a competir en igualdad de mercancías, y no (protegió) el lado humano, cultural y artístico que es intrínseca. Viene una revisión de ese tratado y que la comunidad empiece a pensar cómo defender ese tratado, de ahí derivan topes presupuestarios, políticas públicas e infinidad de cosas que mientras no se modifique vamos a estar arrastrando una gran piedra”.

También, como ya es tradición, se mostró el cortometraje que representa a la edición del festival, en esta ocasión se titula “El amor vence todos los medios”, y estuvo a cargo de Hobby Studios con guion y dirección de Humberto Cervera, trabajo de stop motion que tomó seis meses de producción.

Tras la conferencia, Cervera afirmó a Proceso que Pixelatl se ha logrado consolidar en el ecosistema audiovisual de México, “hace más que un festival porque todo el año tiene convocatorias y actividades, pero lo que se necesita es la respuesta de la industria privada y del gobierno, porque no hay industria creativa en el mundo que no haya crecido sin apoyo gubernamental, es una exportación cultural y los gobiernos que lo han entendido así están en la cima, ahí está Estados Unidos o Canadá, este último ha crecido mucho porque el gobierno apoya a la industria a través de impuestos, entre otras cosas”.

La programación

En el rubro de animación habrán 120 invitados y figuras especiales en Pixelatl, entre los que destacan Jorge Gutiérrez, mexicano director de “Maya y los Tres” y “El libro de la vida”; Natasha Kline, creadora de la serie “Primos” de Disney TV; Craig Bartlett, creador de “Hey Arnold!”, serie ícono de los 90; Sara Varon, creadora de “Robot Dreams” película nominada al Oscar este año; Magdalena Osinska, directora de Aardman animation que dirigió el episodio en stop motion de “Star Wars”; Ian JQ, creador de “Ok K.O.!” y guionista de “Steven Universe”, por mencionar algunos.

También la presencia de nueve programas de animación en los cuales hay 17 artistas mexicanos participando; cineastas de 21 países en diversas categorías, y una muestra denominada “Animación desde las Fronteras” con un programa especial de mujeres mexicanas en animación.

En el área de videojuegos se espera a Gricelda Hernández, ejecutiva de ID@Xbox, que vendrá a conocer y dialogar con desarrolladores mexicanos, al igual que una representante de la incubadora para videojuegos Bright Gambit, y como parte de esto una reunión informal con desarrolladores mexicanos completamente gratuito y abierto a todos los interesados.

Habrá un “showroom” de videojuegos y 10 charlas con artistas nacionales en ese rubro, además de la participación internacional de desarrolladores como Tomo Moriwaki y Donglu Yu.

Por el lado del cómic ponentes internacionales aclamados como Victoria Ying, autora e ilustradora multipremiada (destaca su novela gráfica Hungry Ghost para Marvel-Scholastic y su trabajo como ilustradora de Diana: Princess of the Amazons para DC), así como y el fundador de Pictoline, Eduardo Salles, que presentará su nuevo libro en el marco del festival. Además, la presentación de tres novelas gráficas mexicanas y el tradicional callejón del cómic, con más de 20 autores mexicanos emergentes.

Destacan los talleres de Fanzine, ilustración y foto para stop motion y vestuario, una actividad de animación en tiempo real sobre un mural durante los días del festival, por los muralistas guanajuatenses conocidos como Los Calladitos.

Mayores informes consulte https://pixelatl.com