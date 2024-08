Moenia, synth pop y arte electrónico en el Auditorio Nacional (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Moenia dio muestra de synth pop acompañado de arte electrónico en el Auditorio Nacional, recinto en el que también sorprendieron sus invitados especiales: Sussie 4 y Aleks Syntek, más un tributo a Depeche Mode a los ritmos de “Just Can't Get Enough”.

En tanto la agrupación Zoonicks se encargó de calentar los ánimos como banda abridora, Moenia concedió unos minutos para el arribo de su fanaticada debido al aguacero que azotó la noche de este miércoles afectando vialmente la zona del coloso de avenida Reforma.

La espera valió la pena, el público agradeció la acción viéndose el recinto en localidades agotadas y júbilo desde los primeros pasos de Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega.

Desde la apertura el trío de synth pop entró de lleno con “Summer drive”, “Tú sabes lo que quiero” y “Déjame entrar”. La celebración continuó en “Maldito duende”, rola en honor a los legendarios rockeros españoles Héroes del Silencio, para seguir sin pausas tocando “Estabas ahí”, “Clásico” y “Lo que tú digas”.

@MoeniaMx brindó gala de synth pop y arte electrónico en el @AuditorioMx, en una noche lluviosa aderezada por los invitados especiales Sussie 4 y Aleks Syntek, destacándose a su vez por un tributo a Depeche Mode a los ritmos de “Just Can't Get Enough”. #Moenia #MoeniaPixelTour ?? pic.twitter.com/VtMPtgRoGm — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) August 15, 2024

El arte digital en escena generó elementos futuristas al estilo conceptual de la insigne agrupación mexicana de música electrónica surgida hacia 1992. La pantalla proyectó lienzos robóticos, cascadas de números binarios, por instantes emulando el ingenio incomprendido del croata Nikola Tesla (1856-1943), más luces neón y láser que colmó el interior del Auditorio.

Pichardo dedicó palabras a sus fieles, en halos de añoranza recordó que, en su debut en el Auditorio Nacional en el 2000, hace 24 años, también aconteció una tormenta:

“Esperamos y retrasamos como hoy, disculpas por eso, pero es que lo que queríamos era que todos ustedes estuvieran aquí”.

Aprovechó para agradecer haber logrado llenar el inmueble por tercera ocasión como parte del Pixel Tour:

“Desde hace varias semanas sabíamos que esta noche era sold out, el tercero de esta gira aquí en el Auditorio, gracias a ustedes. Sabemos el trabajo que cuesta estar aquí esta noche, en la inversión, en la planeación, el estar organizando tu casa, tu familia para llegar, el transporte y estar aquí con la lluvia, con todos estos obstáculos que nos da a veces esta hermosa y gran ciudad. Todos ustedes están aquí, nos vieron desde la primera canción. ¡Gracias los queremos!”.

El recital delineó un par de rolas en sesión acústica entonando “Prohibido besar” y “Llegaste a mí”. Posteriormente en senderos electrónicos sonó “No importa que el sol se muera” y “Llámame, si me necesitas” (Miguel Mateos).

Pichardo, Soto y “Midi”, aparecieron en una cascada de luces láser encendiendo “La flama del amor” y “No hay fe”. Convidaron a los tapatíos Sussie 4 para “Fotonovela”, mezclando adicionalmente “¿Cómo ves tú?” y “On Time”.

Removió las emociones “Contigo estaré”, inundando una ola de lucecillas de celulares para “Manto estelar”. Visiblemente conmovido, el espigado cantante de 51 años expresó:

“Necesitamos estos momentos en donde el alma vuelve a su lugar, encontramos nuestro centro. Brindemos porque estamos vivos, pero sobre todo porque hoy aquí en el Auditorio Nacional estamos muy bien de salud”.

Se invitó al popero Aleks Syntek para dueto en “La tormenta” y “Ni tú ni nadie” (Alaska y Dinarama). Los Moenia dieron marcha vía “¿En qué momento?”, “No dices más” y “Morir tres veces”.

Sorpresivamente el trío de artistas electrónicos apareció en una tarima extra al centro del foro, donde se ofreció “Ya no es así” y “Mis ojos sobre ti”. Glorificando en tributo a la legendaria banda británica Depeche Mode se dio nota a “Just Can't Get Enough”, observándose danzar a Pichardo al estilo de Dave Gahan.

El finiquito dorado concluyó con “No puedo estar sin ti”. Pichardo, Soto y “Midi” Ortega, se unieron a los filos del escenario incluyendo a sus pequeños hijos y ensamble de músicos, para dar recuerdo a la inolvidable velada con una fotografía fondeada por las multitudes de fans en pletórico Auditorio Nacional.