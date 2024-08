Pagan 630 mil dólares por el emblemático sombrero de fieltro de Indiana Jones

Harrison Ford en la película de 1984 “Indiana Jones and the Temple of Doom” . Foto: Especial

LOS ÁNGELES (AP) — El sombrero de fieltro café que lució el actor Harrison Ford en la segunda entrega de las películas de Indiana Jones se vendió por 630.000 dólares en una subasta, anunció el viernes Propstore, una empresa que se dedica a la comercialización de artículos coleccionables de cine y televisión.

Se esperaba que el sombrero que Ford usó en la película de 1984 “Indiana Jones and the Temple of Doom” alcanzara un precio de entre 250.000 y 500.000 dólares, según la descripción en línea del artículo.

El sombrero estilo fedora procede de la colección personal del finado actor de doblaje Dean Ferrandini, que también lo llevaba cuando sustituía a Ford en el papel de Jones, el apuesto arqueólogo que odia a las serpientes.

Lograr que el sombrero se mantuviera en su sitio durante el rodaje fue un “reto constante”, explica el experto de Propstore en la descripción en línea, para lo cual fue necesario insertar piezas de espuma para que quedara más ajustado.

Creado por la Herbert Johnson Hat Company de Londres, está hecho de fieltro de conejo de color café oscuro.

Otros artículos subastados son el casco blanco de un explorador imperial de la película “Return of the Jedi”, de 1983, que se vendió por 315.000 dólares, y un disfraz de fantasma de los protagonistas de la película “Scream”, de 1996, que se vendió por 270.900 dólares.

“Indiana Jones and the Temple of Doom” también fue protagonizada por Kate Capshaw como la cantante Willie Scott y Ke Huy Quan como Short Round.