Abrirá la UNAM, por fin, una colección de Poesía

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A casi cuatro décadas de distancia y por increíble que parezca, Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM tendrá finalmente una colección de poesía…

No sólo eso, la dirección también estrena una nueva cátedra sobre Géneros, que buscará dialogar sobre lenguas originarias más diversidades sexogenéricas, feminismos y nuevas masculinidades, acentos marcados en Difusión Cultural UNAM desde la llegada de su titular Rosa Beltrán.

En entrevista con Proceso en las instalaciones de la dirección de Literatura y Fomento a la Lectura –tercer piso de un edificio administrativo fuera del Centro Cultural Universitario–, Julia Santibáñez, nueva titular del área, desmenuzó diversos puntos de su proyecto de trabajo.

Escritora y editora, licenciada por la UNAM en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Literatura Comparada, la también Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti relató que la invitación a tutelar su cargo -que ocupa desde febrero de este año- provino por invitación de Rosa Beltrán, quien fuera su maestra en la Facultad de Filosofía y Letras. Y desglosó los 11 programas que administra su dirección:

Tres cátedras extraordinarias –“José Emilio Pacheco”, “Carlos Fuentes” y la recientemente creada “Rosario Castellanos”–, publicaciones históricas como Punto de Partida (fundada en 1966) y el Periódico de Poesía (que data de 1987), programas de fomento a la lectura y escritura a través de un plan de talleres.

Santibáñez. Proyecto en 11 puntos. Foto: Cortesía UNAM

También el Sistema Universitario Universo de Letras, proyectos formativos como “Tutoría de Novela” y la “Escuela de Escritura” (única en el ámbito universitario del país), más la publicación de colecciones: Ensayos (la más reciente a mostrarse en la próxima FIL Guadalajara), Crónica, Cuento, a las que se unirá Poesía a partir de 2025.

Todo ello en el marco de tres ejes de trabajo: “Jóvenes”, “Nuevos aprendizajes” (a partir de exposición mediante redes/plataformas sociales) y “Cultura de la paz” (impulsado desde rectoría y Difusión Cultural).

Un elemento empujado por Santibáñez desde su llegada en febrero de este año es la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, sobre la cual comentó que el énfasis en diversidad y lenguas originarias era importante, pues no se abordaban a profundidad.

Lenguaje inclusivo

En específico sobre la discusión del lenguaje inclusivo –mismo que utilizó como parte de la entrevista al explicar su proyecto–, dijo:

“Visibilizar a mujeres y la comunidad LGTBIQ+ forma parte de una justicia literaria porque estuvimos -me incluyo como mujer en todo este gran conjunto- muy en las sombras. Me formé en la academia de la UNAM, respeto mucho a la academia, todos los días me asomo a la RAE a consultar algo, pero entiendo que la academia está lenta en ese tema, porque tienen que asegurarse de los cambios definitivos.

“Creo que esa visibilización es definitiva, sucede en el sur del continente, en Argentina y Uruguay, donde es absolutamente normal decir todes sin el ‘todos, todas, todes’, ahí ya no es algo que se cuestione. En la UNAM cada vez tenemos más alumnos que están en una transición de género, y sí tiene que ver con el momento pero va a ir más allá en la medida en que se incluyen todas las posibilidades identitarias, va a ser una norma más que una excepción, al igual que ha sucedido en los géneros literarios”.

Y en relación al énfasis de “literatura trans” -esto luego de que Publicaciones de la UNAM anunciara durante la pasada Fiesta del Libro y la Rosa la presentación del primer autor trans, pero a su vez desde los distintos feminismos se considere discriminatorio decir “literatura femenina”, dijo:

“Es que por muchos años se dijo literatura de mujeres porque la literatura era de hombres y si no era de hombres se tenía que especificar. Vamos en el trayecto de que la literatura sea tal cual, pero como en este momento aún no hay equidad, la ‘literatura trans’ apenas está surgiendo apenas, y puedo nombrar a Daniel Biscú, La Novia Sirena, Ariel Florencia Richards, Julieta Aceves, pero ahorita hay que visibilizarlos para darle una potencia, y luego ya será ‘literatura’”.

Colección distinta

Y sobre el por qué no había una colección de poesía en Literatura UNAM, explicó Santibáñez:

“Creo que la poesía es fundamental para lectores y lectoras. Quien se encuentra con un poema en el que se espejea ya no puede soltar al género. Pero si se trata de géneros no tan vistos, hablando de las colecciones existentes de ensayo, cuento y crónica, definitivamente faltaba una colección de poesía. Y no es que a la dirección no le interesara, porque existe el Periódico de Poesía desde 1987”.

Ríos. Colección Ensayos. Foto: Especial

Al recordarle el volumen Poesía en movimiento, referente de poetas y en un libro de consulta fundamental de la poesía en el siglo XX, relató que la primera antología de Literatura UNAM tendrá otras características:

“Ahora estamos aún en una lluvia de ideas, falta mucho, pero lo que sí puedo decir es que pensamos en que sea algo contemporáneo, diverso y que refleje la pluralidad de lo que pasa en las letras hispanoamericanas, un diálogo en estilo y temáticas; además será un proyecto bianual sin una intención canónica, mucho más horizontal. Lo que saldrá este año es el volumen más reciente de Ensayos, que se presentará en la FIL Guadalajara”.

Adelanto de Ensayos

El tomo 4 de Ensayos está a cargo de la escritora Brenda Ríos, poeta, ensayista y cronista, y autora de los libros Escenas del jardín (2015), Aspiraciones de la clase media (2018), Cubo de Rubik (2018) y La luz artificial de las cosas (2021), quien en entrevista con Proceso adelantó que el volumen saldrá de imprenta apenas unas semanas antes de que se presente el 1 diciembre en la FIL Guadalajara, y que su portada seguirá la misma línea de sus predecesores, con una temática abstracta.

Ríos adelantó que son 29 autores los compilados –de los cuales cinco son “muy reconocidos”–, y un total de casi 300 páginas, que le tomó seis meses de trabajo. También hizo una evaluación de cómo coloca el tomo 4 entre las compilaciones existentes de la colección. Dijo:

Pienso que los ensayistas clásicos están en el 1, los que juegan con la narrativa están en el 2, y otros más que hubiera pensado de primera opción o de ciertos temas ya están en el tomo 3, entonces tomando en cuenta todo lo anterior estoy contenta con el resultado para esta antología porque va más allá de México. Me fui por la idea de plasmar en la selección mi visión del género, me cuestioné muchas cosas, jugué con la idea de ‘elegir’, que en sí es un acto de dejar fuera. Fue difícil reunir los textos y en especial hilar y ver qué texto se lleva con el siguiente.

La ensayista buscó a autores que a su juicio podían jugar con el género, y desde ahí su selección y orden, pues en la compilación hay tanto escritores nacionales como extranjeros, y temáticas orientadas a diversidad y géneros sexuales (aunque no tanto, como pensó en un inicio):

“Mi idea es que el lector abra el libro y ahí donde lo abra se sienta a gusto, aunque también me gusta imaginar que alguien lo va a querer leer de principio a fin.

“En mi analogía juego con la idea de la estructura de una casa que tiene zonas más frecuentadas y también otras más íntimas; por ejemplo, cuando invitas a alguien a tu casa usualmente sólo conoce la sala y el baño, pero no la recámara. Entonces está la idea de lo que quiero que vean al principio y lo que pueden encontrar después, ya con más confianza, es decir, hay lecturas más ligeras y otras más densas, y son esos cambios de volumen y tonos lo que le da mucho color”.

"Periódico de Poesía” en versión digital. Foto: literatura.unam.mx

Y agregó afirmando que su interés es abrir el género, al considerar que aún prevalece la creencia entre lectores de que para leer ensayo hay que saber mucho o haber leído mucho, y no:

“Todo eso queda de lado aquí, me gusta pensar que será una grata sorpresa para el lector, que encontrará un complemento que dialoga con los tomos predecesores, y sobre todo una lectura muy dichosa”.