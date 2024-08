Ana Francis Mor y Alejandra Frausto, al gabinete de Brugada en Cultura y Turismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino electa, presentó a la actriz y dramaturga Ana Francis Mor como la nueva titular de Cultura de la Ciudad de México, así como a Alejandra Frausto Guerrero, quien aún se desempeña como secretaria de Cultura federal, como secretaria de Turismo local.

Ana Francis es activista por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, confundadora e integrante del grupo teatrero-cabaretero “Las Reina Chulas”, además de que desde 2021 es diputada local al tiempo de presidir la Comisión de Igualdad de Género mediante iniciativas para tipificar como delito la violencia vicaria.

En el anuncio de su gabinete, Brugada la destacó como “promotora cultural, directora de teatro y escritora”, afirmando que “en nuestro gobierno la cultura será el eje de la gran transformación de la Ciudad de México”.

Ana Francis López Bayghen Patiño, conocida en el gremio artístico como Ana Francis Mor, fue coordinadora del proyecto cultural de Brugada Molina, cuando ésta fue candidata de Morena, Partido Verde Ecologista y del Trabajo por la jefatura capitalina.

Como parte de esa coordinación y de la mano de Brugada, se informó previo a las elecciones que el proyecto para la CDMX buscaría crear un sistema donde “la educación básica sea la base para una cultura de paz”, lo que incluirá talleres, clases artísticas y más Utopías (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social), proyecto que efectuó durante su cargo como alcaldesa en Iztapalapa.

Ana Francis se ha especializado en derechos sexuales y estudios de género, y en esa línea fue galardonada en 2011 con la medalla Omecíhuatl por su labor a la construcción de la ciudadanía de las mujeres, otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México.

En 2021, en entrevista con Proceso respecto a su interés por contender como candidata a diputada plurinominal por Morena para el Congreso de la Ciudad de México en ese año, dijo que su propósito era abrir el diálogo sobre temas actuales y de interés en pro de los derechos civiles, políticos y humanos de las y los capitalinos:

“Encuentro el espacio propicio para colaborar. Siempre he tenido está vena, ha sido parte de mi en la vida. Entré en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, no sabía si iba para relaciones internacionales o comunicación y periodismo, pero me empezó a interesar la ciencia política. Pero encontré el teatro y se acabó eso; me fui al teatro político y al activismo. Mi teatro siempre ha sido atravesado por el activismo y el activismo siempre ha sido atravesado por el arte…”.

Por otro lado, Alejandra Frausto Guerrero, actual titular de la Secretaría de Cultura federal, dará el salto a Turismo capitalino, toda vez que Claudia Sheinbaum, presidenta electa dio a conocer que Claudia Curiel de Icaza, quien fue su secretaria de cultura capitalina en Ciudad de México, tomaría el cargo, pero a nivel federal.

Frausto Guerrero se ha inclinado en su gestión de cultura a nivel federal por el proyecto “Cultura Comunitaria” en relación a los pueblos originarios, y “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, ambos proyectos cuestionados a lo largo del sexenio por trabajadores de la cultura, artistas y especialistas, debido a lo que han considerado un presupuesto desbalanceado respecto a otros sectores del gremio cultural, en especial tras la pandemia.