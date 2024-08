Adiós a Aerosmith: Steven Tyler no se recuperó de sus cuerdas vocales y la banda anuncia su fin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La banda Aerosmith anunció este viernes que se retiran de los escenarios y cancelan su gira de despedida debido a una lesión de Steven Tyler en las cuerdas vocales, de la cual no se ha podido recuperar.

En un comunicado, la legendaria banda bostoniana de rock anunció la difícil decisión de decir adiós a los escenarios.

“Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar como estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar, a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”, señalaron.

La banda fundada en 1970 agradeció a sus fans el acompañamiento de todos estos años.

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira”, agregó en el comunicado.

Para quienes compraron boletos para su gira a través de Ticketmaster, se les reembolsará automáticamente; y a quienes obtuvieron entradas en sitios de reventa de terceros como SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc., "comuníquese con nosotros. a su punto de compra para obtener más detalles".

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt — Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024