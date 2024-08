Ver, oír, aplaudir, silbar...

LXXXVI Feria Regional Milpa Alta en la Explanada Villa Milpa Alta

El fin de semana disfrute de una experiencia única llena de cultura, tradición, comida deliciosa, artesanías y mucha diversión para toda la familia. Av. Constitución, Villa Milpa Alta Centro, Milpa Alta, C.P. 12000, CDMX.

Homenaje fotográfico a Elena Poniatowska

La galería abierta Gandhi de las Rejas del Bosque de Chapultepec exhibe gratuitamente esta exposición como un tributo fotográfico a la magistral obra de la escritora Elena Poniatowska, entrelazando imágenes de una veintena de las más destacadas fotógrafas mexicanas de nuestro tiempo. Cada una de las imágenes de estas artistas establece un diálogo poético o narrativo con los libros de “la Poni”, otorgando una dimensión visual a su legado literario.

Ana Gabriel en el Auditorio Nacional

Y ya que anda usted por Chapultepec, aproveche… La bella sinaloense Ana Gabriel (María Guadalupe Araujo Yong?) entona “Acaríciame” celebrando 50 aniversario de carrera y cantando con todo el sentimiento cada uno de sus más grandes éxitos en el Auditorio Nacional. Boletos de 732 a cinco mil 978 pesos.

Beatriz Zamora inaugura muestra en el Museo CDMX

“El negro de Beatriz Zamora” es la muestra que abre el sábado a las 13 horas en el Museo de la Ciudad de México. Exposición que presenta 104 de sus obras en distintos formatos y técnicas, reflejo de trabajar más de cuatro décadas. En este tiempo, la artista ha llevado a cabo procesos de profunda autoexploración y experimentación con diversos materiales, desarrollando teorías y métodos en torno al negro. Asimismo, hasta el domingo vea “Zona de indiferencia”, expo de Mario Palacios Kaim con obras de dos y tres dimensiones realizadas con desechos industriales. Pino Suárez 30, Centro (Área 6), Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México.

“Nahuales sagrados” de Filogonio Naxín en Museo de Antropología

No pierda esta nueva exposición “Nahuales sagrados” con 22 obras con técnicas ancestrales de tintes naturales realizadas por el joven talento mazateca Filogonio Velasco Naxín en los corredores del Museo Nacional de Antropología (MNA), cuyos motivos se inspiraron en las colecciones etnográficas del MNA. Al oaxaqueño Naxín (que significa “venado”) se le considera uno de los más fieles seguidores del arte juchiteco del gran Francisco Toledo. Informes al tel. 55652 74046 y artefilogonionaxin@gmail.com.

En el Palacio de Bellas Artes el mural efímero de Gerber Bicecci

Crítica a la historia del arte con visión contemporánea, “Un mural efímero” plasma la naturaleza efímera de la obra de Verónica Gerber Bicecci sobre la fragilidad y la transformación constante del arte, un testimonio de cómo pasado y presente convergen y cuestionan narrativas establecidas. Como en sus intervenciones previas “El vacío Amplificado” (2016) y “La travesía” (2022), Gerber explora la relación entre arte, historiografía y ficción, reflexionando sobre el legado de los grandes muralistas mexicanos. “Un mural efímero” podrá visitarse hasta el 22 de septiembre en el área de murales, fines de semana entre 10 y 18 horas. Ver redes sociales Inbal: Facebook: Museo del Palacio de Bellas Artes, Instagram, Threads, Twitter y TikTok: @mbellasartes y página https://museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx.

“Ilusiones”, último fin de semana en Teatro Milán

“Ilusiones” cuenta la historia de Dani, Sandra, Margarita y Alberto, dos matrimonios entrelazados que, por medio del amor, intentan encontrar su lugar en el mundo. A través de una serie de narraciones íntimas, cada personaje contará su propia trayectoria de vida para descubrir cómo todo lo que creyó que daba forma y sentido a su existencia podría no haber sido más que una ilusión. Adriana Montes de Oca, Xavier García, Paola Arrioja, Carlos Patrick Casanova y el músico-actor en escena Leo Soqui, hasta el 25 de agosto en el Teatro Milán, sábado 19:30 y domingo 18:30 horas. Boletos a 390 pesos en zona preferente se pueden comprar en taquilla del Teatro Milán y Foro Lucerna o Ticketmaster. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMX. Info: Adriana González, tel. 5527672461 y 55 5535 4178.

Colección de libros para tiempos pandémicos

RBA Coleccionables lanza para el mercado mexicano la colección “Bichos” que consta de 67 entregas que el público podrá tener en el puesto de revistas de su comunidad cada quincena. La colección inaugura con el tomo que corresponde al escorpión dorado, originario de China e inmune a su propio veneno. Cada entrega contiene un ejemplar del animal en cuestión, conservado en resina plástica y el fascículo informativo de cada especie. Al finalizar la colección, el público tendrá en sus manos las especies de arácnidos e insectos más excepcionales de los cinco continentes. Obra editorial con valor científico y educativo que detrás sustentan el trabajo y el compromiso de biólogos, entomólogos y educadores. Primeros tomos: “Escorpión dorado”, “Escarabajo esmeralda”, “Araña diablo”. “Escarabajo joya verde” y “Avispa gigante”.

Regresa Dostoyeveski de la mano de Lomnitz al Lucerna

Tras rotundo éxito en taquilla, después de diez años la obra de Fédor Dostoyevski “Los demonios y el idiota” regresa bajo la dirección del ducho Alberto Lomnitz, en temporada hasta 10 de noviembre del Foro Lucerna. El elenco original, integrado por las guapas Cassandra Ciangherotti, María Inés Pintado y Octavia Popesku se unen nuevamente con participación de la infaltable Mariana Gajá y las notables actrices Gabriela Núñez y Tamara Vallarta. Reviva la apasionante lucha del hombre entre el bien y el mal de este genial escritor ruso, sábados a las 19 y domingos a las 18:00 horas en el Foro Lucerna. Informes: Jessica Barón López de iQ Icunacury Acosta & Co. jessica@icunacuryacosta.com al tel. 5517621322.

Atención Mérida: teatro cora en la Ciudad Blanca

Uno de los atractivos de esta obra es que está hablada en náayeri (cora) y español. “Nacahue: Ramón y Hortensia”, versión a partir de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, de Cacumen Producciones y Los Colochos Teatro, dos únicas funciones en el Teatro Daniel Ayala de Mérida, Yucatán: sábado 24 y domingo 25 de agosto, costo del boleto 175 pesos en tusboletos.mx. “Nacahue: Ramón y Hortensia”, de Juan Carrillo, textos de Marco Vidal y traducción al náayeri de Edisa Altamirano, dirigida por el propio Juan Carrillo y actuaciones de Mario Eduardo D’León, Sonia Couoh, Marco Vidal, Erandeni Durán, Ulises Martínez y Yadira Pérez. Calle 60 #499, Centro, 97000, Mérida, Yucatán, tel. 999 924 0277.

“Dibujos animados” se despide en Teatro Casa de la Paz

Esta puesta en escena impactante estrenó tras dos años de investigación multimedia y teatral sobre un tema que marca la sociedad: las caricaturas. “Dibujos animados para no sentir dolor” invita a la reflexión sobre cómo las caricaturas de nuestra infancia moldearon nuestra percepción del mundo y cómo, a través de la sátira y el humor negro, podemos cuestionar y reinterpretar experiencias y expectativas adultas, en un viaje surreal y a la vez crítico. Mierda Bonita Producciones y el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, presentan la puesta en escena con dramaturgia y dirección de Vera Rivas y actuaciones de Mariana Batista, Diego Martínez Villa y Omar Silva. Hasta el 25 de agosto, sábado 19 y domingo a las 18 horas en Teatro Casa de la Paz. 180 pesos entrada general con descuento de 90 a estudiantes, personas con credencial de INAPAM y comunidad UAM. Producción ejecutiva de Yuly Moscosa, colaboración en dirección y diseño de movimiento: Karla Rosales, diseño escenográfico e iluminación de Sara Alcantar, vestuario de Valeria Montero, programación multimedia de César René Pérez y asesoría en manipulación de títeres por Paolina Orta. Cozumel 33, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX. Tel. 55 5286 0403.

Meditemos en vivo con la comunidad femenina Dharmadatta

Nos alegra invitarte a una nueva oportunidad de meditar en comunidad por Zoom y en vivo, con nuestra querida monja budista Karya. Súmate a la práctica grupal e inicia cada día con mente más clara y espíritu libre. Sábado 24 de agosto, a las 10 de la mañana. No necesitas experiencia previa, solo un espacio tranquilo y tu disposición para conectarte. Celebremos que dos grupos de estudiantes del Instituto Budadharma están por concluir el Programa de Formación en Budismo, un proyecto de la comunidad Dharmadatta. Te invitamos a ser parte de las Meditaciones especiales en Vivo por zoom, donde exploraremos las profundidades del amor, la compasión y la bodhichitta teniendo como inspiración las enseñanzas y las prácticas cotidianas que sostuvieron a nuestras compañeras y compañeros estudiantes en su camino de transformación. Puedes seguir a la Comunidad Dharmadatta en mail@budismoenlinea.ning.com, nuestras redes sociales a través de mail@budismoenlinea.ning.com y @comunidad.dharmadatta o en la página web https://www.dharmadatta.org, accesos a campus virtual en Instituto Budadharma y Facebuda (canal de Youtube). Meditación Dharmadatta liga: https://budismoenlinea.ning.com/?xg_source=msg_mes_network.

Cuatro horas de Turiluchas desde Reforma 222

Circo, maroma y teatro en un solo espectáculo de cuatro horas. Se trata de la tradicional lucha libre mexicana, en donde podrás disfrutar de un ambiente festivo entre máscaras, entretenimiento e increíbles saltos en el cuadrilátero más visitado de México. Sábado, 18:30 horas, llegar media hora msantes para transporte hacia la arena de luchas desde Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMX (tel. 15525888493). Público a partir de 4 años, boletos adultos a $749 y niños $549 (4 a 12 Años).

Mis Demonios Tour del rapero tijuanense Remik González

“Yo siempre me he distinguido por buscar entregar música de calidad a la gente, pero los conciertos eran algo en lo que me faltaba dar ese paso. Si comparamos mis eventos antes de el Lunario pues no tienen nada que ver, el contraste es muy grande y la gente se da cuenta de eso, mi meta es no quitar el pie del acelerador y seguir entregando ese tipo de shows a la gente”, dice nuestro artista tijuanense, quien pronto estará en Morelia, Querétaro, Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Cuautitlán Izcalli, Puebla, Xalapa, Monterrey… El cuarto video de su nuevo álbum cuenta en sus rimas la historia de Remik González; salió poco después del atractivo concierto en el Lunario y recupera parte del gozo, la fuerza, el encuentro generación al que convoca el cantor urbano del rap fronterizo.

La Magia del textil en Palacio de Cultura Citibanamex

Colección de piezas tejidas y bordadas por artesanos originarios de diversas comunidades de Oaxaca, bajo la tutela y el acompañamiento del Gran Maestro del Arte Popular, Remigio Mestas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Visitas guiadas nocturnas. “Día y Noche. La Magia del textil en Oaxaca” en el Antiguo Palacio de Iturbide, Palacio de Cultura Citibanamex, Av. Francisco I. Madero 17, Centro Histórico, Cuauhtémoc, C.P. 06000, CDMX.

Exposición “Cara de libro: 25 años diseñando portadas”

Jugosa retrospectiva del artista y diseñador Leonel Sagahón en un evento imperdible para amantes de los libros, el diseño, la literatura y quienes deseen explorar la creatividad visual en el ámbito editorial. Invita la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM Cuajimalpa) en la Galería de la Unidad Cuajimalpa, nivel B3. Detalles con Adriana González (tel. 5527672461).

“Lo que falta de Pedro Serrano” en Casa Refugio Citlaltépetl

Hasta el 15 de septiembre permanecerá esta exposición de fotografías y poemas del libro “Lo que falta”. Las obras fueron realizadas en el Parque Nacional de Banff, Canadá, durante cinco estancias entre 2015 y 2019, en el Centro de las Artes de Banff. Esta región se encuentra en las Tierras Sagradas de los pueblos Niitsitapi, que incluyen a las primeras naciones Siksika, Kainai y Piikani; así como las Îyârhe Nakoda de las primeras naciones Chiniki, Bearspaw y Goodstoney; la primera nación Tsuut’ina; y la nación Métis de Alberta. La exposición ofrece un reflejo profundo de las historias, lenguas y culturas que enriquecen a estas comunidades. Citlaltépetl 25, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, C.P. 06170, CDMX.

“Armas blancas”, del Festival de Cine para Niños y Jóvenes

Esta película mexicana (2022), de 80 minutos, la dirige Mariana Musalem Ramos. Actúan Mónica Bejarano (Victoria), Sofía Q. Amaro (Valeria) y Andrew Leland Rogers (Julio). Con un estreno internacional realizado dentro del Festival de Cine para Niños y Jóvenes en Malmö, Suecia, “Armas blancas” cuenta la historia de Valeria, una niña de 10 años que vive con su familia en un conjunto residencial. Durante el verano, Valeria se aleja de su mejor amiga y conoce a un nuevo vecino que se convierte en su cómplice y primer amor; además, se vuelve parte importante del proceso de divorcio de su amado tío. Así, la pequeña comienza un viaje inevitable hacia la pérdida de la inocencia y la infancia. Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 10. Sábado 24 y domingo 25 de agosto, a las 19:15 horas.

“La sudestada”, un thriller argentino

Jorge Villafañez es un veterano detective privado que vive solo en un apartamento de gran altura en Buenos Aires. Discreto y meticuloso, tiene la habilidad de hacer que la gente se abra en las conversaciones. Pero cuando una nueva tarea lo pone tras la pista de Elvira, una coreógrafa experimental, la distancia entre el observador y lo observado comienza a derrumbarse cuando Jorge desciende a las crecientes aguas del Delta del Río de la Plata. Daniel Casabe y Edgardo Dieleke filmaron este largometraje con Katja Alemann, Juan Carrasco, Edgardo Castro y Javier Bacchetta. La casa del Cine MX, Uruguay 52, Centro Histórico. Ciudad de México. Sábado 24 y domingo 25 de agosto, a las 13:30 horas.