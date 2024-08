Así respondió el AICM a la queja de Jorge Ortiz de Pinedo contra personal de la Marina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) respondió a la queja expuesta en redes sociales por el actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien denunció que perdió un vuelo después de que se le impidiera abordar el avión con su tanque de oxígeno.

“Pues aunque resulta difícil de creer, un grupo de empleados que contrató la Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje”, dice el actor en uno de los tuits de un largo hilo publicado el sábado en X.

El comediante aseguró que, debido al incidente, perdió su vuelo y debió trasladarse al puerto guerrerense en autobús.

“El criterio que demostró tener este equipo de revisión en este filtro y el supervisor que acudió deja mucho que desear, he pasado estos filtros en éste y en muchos aeropuertos y nunca me había sucedido algo tan absurdo e injusto”, relató el actor televisivo.

En la misma red X, la cuenta institucional del AICM respondió:

“Sr Jorge Ortiz De Pinedo: Lamentamos mucho este evento, procedemos a hacer una investigación a detalle y a tomar las medidas correctivas correspondientes”.