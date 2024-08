Jorge Ortiz de Pinedo acusa a personal de la Marina en el AICM de impedirle abordar su vuelo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Jorge Ortiz de Pinedo denunció maltrato por parte de empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contratados por la Marina, a quienes acusó de impedirle abordar un vuelo a Acapulco con su tanque de oxígeno.

En un hilo publicado en su cuenta de X (Twitter), el comediante relató que trabajadores de la terminal aérea le negaron el acceso debido a que el dispositivo no aparecía en el manual operativo, aun cuando su marca es una de las más reconocidas a escala global.

Ortiz de Pinedo aseguró que, debido al incidente, perdió su vuelo y debió trasladarse al puerto guerrerense en autobús.

“Empecé a redactar este mensaje en la Terminal del ADO, mientras esperaba mi camión... Y pues les mostré, como siempre hago, la solicitud escrita de mi Neumólogo, donde informa que, por mi condición médica, necesito oxígeno complementario 24/7 y autoriza que se me permita viajar con mi concentrador de oxígeno para usarlo a bordo rumbo a Acapulco. ¿Por qué?

“Pues aunque resulta difícil de creer, un grupo de empleados que contrató la Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje”, dice el actor en los primeros tuits de su hilo.

El personal del AICM alegó que el concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial, a pesar de que el aparato que llevaba el actor, de acuerdo con su versión, tiene grabada una leyenda donde especifica que está aprobado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya lo había autorizado para portarlo durante su vuelo.

“Pues estas personas argumentaron que mi CONCENTRADOR, marca INOGEN ONE no está incluido en su manual de procedimientos; les expliqué que he viajado con él durante los tres últimos años, tanto en vuelos nacionales como internacionales, en la República Mexicana y por los Estados Unidos de Norteamérica; que hace apenas tres semanas viajé desde este mismo aeropuerto por American Airlines a Miami, Florida y no tuve ningún problema para pasar el filtro de revisión”, aseguró Ortiz de Pinedo.

“Después de 15 minutos, pedí hablar con un supervisor que apareció cinco minutos después; le expliqué mi desconcierto y molestia, pues estaba por perder mi vuelo debido a esta absurda posición de los encargados de ese filtro.

“Pasaron varios minutos más y ellos seguían diciendo: ‘No puede pasar con ese concentrador, pues no está incluido en el manual operativo que tenemos en el aeropuerto’. Mi indignación fue escalando, la marca del concentrador es de las más reconocidas a nivel mundial; entonces respondieron que de esa marca sólo están autorizados los modelos 1, 2 y 3, y el que yo traigo, es INOGEN ONE 5.

“¡Vayan ustedes a saber de cuándo es ese manual operativo! Los modelos 1, 2 y 3 ya están descontinuados y hace años fueron sustituidos por los modelos N 4 (muy ligero y que da 3 litros de oxígeno) y el N 5 (un poco más grande, con mayor peso y que da hasta 6 litros de oxígeno), que es el que yo utilizo, pues para permanecer en la Ciudad de México, a una altitud de 2,250, metros sobre el nivel del mar, dependo de ese aparato debido al EPOC que padezco”, argumentó el comediante.

“Les supliqué que consultaran con un médico o con la línea aérea, pues al registrarme en el mostrador ya habían revisado mi aparato, certificando que está autorizado para que un pasajero con mi condición médica pueda utilizarlo durante el vuelo, que traía una pila de repuesto, que incluso tomaron nota de la carta de mi médico neumólogo y de su cédula profesional”, añadió.

Parte del protocolo

Jorge Ortiz de Pinedo relató que explicó al personal del AICM que la aerolínea incluso llamó al asistente que lo estaba ayudando a transportarlo hasta la puerta del avión en una silla de ruedas, pues no puede caminar distancias largas por el enfisema pulmonar que padece y por ser una persona de la tercera edad...

“Bueno, hasta le pedí ayuda a los marinos que estaban haciendo labor de vigilancia, los cuales se limitaron a decir que eso era parte del protocolo y que ellos no podían hacer nada... Traté de convencer a los del filtro de todas las maneras posibles, imploré a su buen juicio y nada”, narró el actor.

“Después de tenerme ahí varado durante media hora, de plano me dijeron que si quería pasar, regresara al mostrador de registro a pedir el permiso (que ya me habían dado) y que solicitara que me acompañara un representante de la aerolínea hasta el filtro para que me dejaran pasar.

“Fue entonces que el joven de la silla de ruedas, amablemente, fue a pedir ayuda al personal de la aerolínea, los cuales vinieron rápidamente, explicaron que mi concentrador ya había sido revisado y autorizado ¡y entonces me permitieron pasar!”.

Sin embargo, contó Ortiz de Pinedo que aunque su vuelo no había despegado, era demasiado tarde porque ya se había cerrado la puerta del avión.

“El criterio que demostró tener este equipo de revisión en este filtro y el supervisor que acudió deja mucho que desear, he pasado estos filtros en éste y en muchos aeropuertos y nunca me había sucedido algo tan absurdo e injusto.

“¡Además del mal rato que pasé, me hicieron perder mi vuelo! El personal de Volaris, gentilmente, ofreció darme un pasaje para el día siguiente, pero yo ya no podía seguir a la altura de la CDMX, por eso me dirigí a comprar un boleto de autobús (ahí mismo en el aeropuerto), viajé por Tres Estrellas de Oro a la ciudad de Acapulco y afortunadamente tuve un placentero viaje... aunque llegué a las 9.00 de la noche al puerto, mi lugar de residencia”, expuso el actor.

“Termino aclarando que hago este relato porque un amigo, quien también utiliza oxígeno complementario, me externó su preocupación, pues como yo, tiene que viajar frecuentemente en avión y me pidió que lo contara para ver si alguien que trabaje en el aeropuerto, o alguien que conozca al director o al encargado de la seguridad, puede hacer algo por los cientos de enfermos que dependemos de estos aparatos, para que modernicen su manual de procedimientos con la lista de concentradores de oxígeno autorizados internacionalmente, para que no vuelva a suceder algo parecido al pasar un filtro de pasajeros que tenemos que utilizar el AICM para abordar vuelos nacionales o internacionales", concluyó Ortiz de Pinedo.