Festival Hera HSBC, poder femenino en su primera edición (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El Festival Hera HSBC celebró su primera edición este sábado y reunió a 48 mil 300 fans en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El encuentro de poder femenino comandado por Bomba Estéreo, Evanescence, Camila Cabello, Demi Lovato, Linda Perry, Ximena Sariñana, Kaia Lana, Ely Guerra, Francisca Valenzuela, Danna Paola y Hello Seahorse inició su vuelo la tarde del sábado.

Se trató de un desfile de artistas femeninas en diversos estilos musicales. Se contó con tres escenarios, el principal HSBC, así como los alternos Sedal y Nivea Tono Natural. Más un lugar más de talentos La Maketa, una sala de conferencias y quioscos de mercancías.

El público se apoderó del Hera desde los primeros pasos, se observó a familias acompañadas de sus pequeños hijos, grupos de amigos y amigas, parejas y una variedad generacional. Previo al Hera se dio a conocer que en estadísticas de ventas el 51 por ciento del boletaje fue adquirido por mujeres, y el 49 por ciento por hombres.

El ambiente de libertad se sintió a cada paso, algunos descansaron en los jardines, otros pasaban el tiempo en la zona de alimentos y bebidas, unos más aguardaron fieles frente a las tarimas.

El pop de Kaia Lana brilló a los ritmos de “Si estás tú”, “Se me olvidó olvidarte” y “Algo mejor”. En tanto Francisca Valenzuela delineó “Nada para ti”, “Tómame”, “Quiero verte más” y “Flotando”. Por su parte la legendaria cantante Linda Perry hechizó con “Freeway” y “Beautiful”.

Algunas artistas aprovecharon para lanzar mensajes y consignas en el concepto de valorización de la feminidad en la música. Ximena Sariñana, co-creadora y directora del comité del festival Hera, cantó “ALV”, “¿Qué tiene?”, “Si tú te vas” y “Cobarde”. Ante la emotiva recepción, dedicó unas palabras:

“¡Gracias a todas y todos, estamos celebrando el talento femenino, en este hermoso festival que tanto empeño le metimos todas las personas detrás! ¡Gracias a todas y todos por venir, por formar parte de este momento único e histórico!”.

El ambiente fue relajado durante la estadía, con un clima cambiante, por momentos un inclemente sol requemaba a las almas y hasta un tremendo aguacero azotó unos cuantos minutos. Sin menguar los ánimos, los presentes aguardaron a sus artistas. Calentaron las emociones Daniela Spalla, Yahritza y Su Esencia, en tanto los adeptos de Ely Guerra se arremolinaban a los cánticos de “Te amo, I Love You”, “Quiéreme mucho” y “Pa-ra-ti”. Ante el fervor enunció:

“¡Gracias por venir a este festival tan hermoso, tan bien organizado, tan espectacular, gracias al festival Hera por hacernos parte!”.

Un fresco anochecer se asomó tomando turno Kesha en “Raising Hell”, “Take It Off” y “Die Young”. Las multitudes aclamaban a Demi Lovato en “Confident”, “Neon Lights”, “Don't Forget” y “Give Your Heart a Break”. Hacía lo propio Ladytron electrizando en “Deadzone” y “Cease2xist”.

Danna Paola confabuló al son de “Mala fama”, “Oye Pablo” y “Cachito”. Camila Cabello encendía el festín con "I Luv It", “Shameless”, “Sangria Wine”, “Twentysomethings”, “My Oh My”. Hello Seahorse entregaba “Para mí”, “Mujer” y “No es que no te quiera”, expresando su líder Denise Gutiérrez visiblemente contenta:

“¡Las mujeres arriba de los escenarios, ese día es hoy!”.

Evanescence entregó poderoso acto cobijado bajo la magia escénica de la líder Amy Lee. Sus fans corearon a todo pulmón “Broken Pieces Shine”, “Going Under”, “Yeah Right”, “The Game Is Over”, “End of the Dream” y “Bring Me to Life”.

El cierre estelar fue dirigido por Bomba Estéreo trazando “Pájaros”, “Algo está cambiando” y” Me duele”. La vocalista Li Saumet definió:

“Esta noche es muy especial, estamos aquí reunidos por algo que nos hace falta en este plantea, es la energía femenina, el balance, la creación, la intuición, la vida”.

La fiesta continuó más allá de la una de la madrugada. El Festival Hera HSBC erigió así su primera entrega con la satisfacción del público, en espera de su próxima edición.