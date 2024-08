Leonard Riggio, quien forjó un imperio de venta de libros con Barnes & Noble, muere a los 83 años

NUEVA YORK (AP) — Leonard Riggio, quien transformó la industria editorial al crear Barnes & Noble y se convirtió en el librero más poderoso de Estados Unidos antes de que su empresa fuera superada por el auge de Amazon, murió a los 83 años.

Riggio murió el martes "después de una valiente batalla contra la enfermedad de Alzheimer", según un comunicado emitido por su familia. Había renunciado como presidente en 2019 después de que Barnes & Noble fuera vendida al fondo de cobertura Elliott Advisors.

"La visión y el espíritu emprendedor de Len transformaron el panorama minorista, estableciendo Barnes & Noble como la cadena de librerías más grande de Estados Unidos", señaló la cadena de librerías en un comunicado. "Su liderazgo abarcó décadas, durante las cuales no solo hizo crecer la empresa, sino que también fomentó una cultura de innovación y amor por la lectura".

El reinado de casi medio siglo de Riggio en Barnes & Noble comenzó en 1971 cuando utilizó un préstamo de 1.2 millones de dólares para comprar el nombre de la compañía y su tienda insignia en la Quinta Avenida en Manhattan. Adquirió cientos de nuevas tiendas en los siguientes 20 años y, en la década de 1990, lanzó lo que se convirtió en un imperio nacional de "supertiendas" que combinaba los precios de descuento y la capacidad masiva de una cadena con el atractivo acogedor de sofás, sillas de lectura y cafés.

"Nuestras librerías fueron diseñadas para ser acogedoras en lugar de intimidantes", dijo Riggio a The New York Times en 2016. "No eran lugares elitistas. Podrías entrar, tomar una taza de café, sentarte y leer un libro todo el tiempo que quieras, usar el baño. Eran innovaciones que teníamos y que nadie pensaba que fueran posibles".

Creció en la clase trabajadora de la ciudad de Nueva York, le gustaba decir que prefería socializar con sus amigos de la infancia que con otros líderes empresariales y era lo suficientemente informal entre sus asociados como para ser conocido como "Lenny".

Pero en su época nadie en el mundo del libro era más temido. Con el poder de convertir cualquier libro en un éxito de ventas, o en un fracaso, para alterar el mercado a su antojo, el Riggio podía aterrorizar a los editores simplemente sugiriendo que los precios eran demasiado altos o que podría contratar a los más vendidos como Stephen King y John Grisham y publicarlos él mismo. Incluso intentó comprar a la más grande mayorista de libros del país, Ingram, en 1999, pero se echó atrás después de enfrentarse a la resistencia del gobierno.

A finales de la década de 1990, se estimaba que uno de cada ocho libros vendidos en Estados Unidos se compraba a través de la cadena, donde los expositores de las mesas delanteras eran tan valiosos que los editores pagaban miles de dólares para que se incluyeran sus libros. Miles de vendedores independientes cerraron, incluso cuando Riggio insistió en que estaba expandiendo el mercado al abrir en vecindarios sin una tienda existente. En cambio, los propietarios independientes hablaron de estar abrumados por la competencia de Barnes & Noble y Borders Book Group, las cadenas rivales a veces establecen tiendas muy cerca unas de otras y del negocio local.

Barnes & Noble llegó a ser tan característica y considerada exagerada que una de las comedias románticas más populares de la década de 1990, "You've Got Mail" ("Tienes un e-mail"), protagonizada por Tom Hanks como un ejecutivo de la cadena "Fox Books" y Meg Ryan como la propietaria de una tienda independiente en peligro de extinción en Manhattan la parodiaban.

"Vamos a seducirlos con nuestros metros cuadrados, nuestros descuentos, nuestros sillones cómodos y nuestro capuchino", declara con confianza el personaje de Hanks. "Nos van a odiar al principio, pero al final los atraparemos".

Durante un tiempo, parecía que la conversación de la industria era una respuesta continua a Barnes & Noble.

Se sabía que los editores cambiaban la portada o el título de un libro simplemente porque un ejecutivo de Barnes & Noble se había opuesto. El autor de "Angela's Ashes" ("Las cenizas de Angela"), Frank McCourt, fue condenado por la Asociación de Libreros Estadounidenses (ABA por sus siglas en inglés), la organización comercial de los independientes, después de aceptar aparecer en un comercial de Barnes & Noble. En el piso de la feria nacional anual de la industria, organizada durante mucho tiempo por ABA, los empleados de las tiendas independientes silbaban a los asistentes con gafetes de Barnes & Noble.

Cuando el novelista Russell Banks, dirigiéndose a la junta anual de accionistas de Barnes & Noble en 1995, declaró que era tanto un accionista como un feliz cliente de B&N, algunos vendedores independientes dejaron de ofrecer sus libros.

"Debes saber que nunca leeré, compraré o venderé otra palabra de lo que escribas", le escribió Richard Howorth, propietario de Square Books en Oxford, Mississippi. "Estas son las cosas más amables que se me ocurren para decirte".

Las tensiones llevaron a acciones legales cuando la ABA, en vísperas de la convención de 1994, anunció que demandaría a Barnes & Noble y cinco editoriales líderes por prácticas comerciales desleales. Algunos de los editores estaban tan molestos que boicotearon la reunión al año siguiente y sólo regresaron después de que la ABA vendió la feria a Reed Exhibitions. En 1998, la ABA demandó a Barnes & Noble y Borders por prácticas comerciales desleales (ambos casos se resolvieron fuera de los tribunales).

Riggio comenzó la década del 2000 en el apogeo del poder, con más de 700 supertiendas y cientos de puntos de venta más, pero el comercio por internet iba creciendo rápidamente y Barnes & Noble, con sus raíces en el comercio minorista físico, carecía de la imaginación y la flexibilidad de naciente empresa de Seattle que se autodenominó "La librería más grande de la Tierra", Amazon.com. El lanzamiento del gigante en línea en 1995 por Jeff Bezos ganó negocios a lo largo de la década de 2000 y a principios de la década de 2010 había desplazado a Barnes & Noble a través de innovaciones como el lector de libros electrónicos Kindle y el servicio de suscripción Amazon Prime.

Bezos se compararía a sí mismo con David derrotando a Goliat, aunque el contraste entre los líderes también tenía la sensación de una fábula de Esopo: el musculoso y bigotudo Riggio, hijo de un boxeador, trastocado por el rápido e inteligente Bezos.

"Somos grandes libreros; sabemos cómo hacerlo", reconoció Riggio al Times en 2016. "No fuimos constituidos para ser una empresa de tecnología".

Barnes & Noble comenzó su propio sitio en línea a finales de la década de 1990, pero sus iniciativas como el lector de libros electrónicos Nook y una plataforma de autopublicación no lograron detener a Amazon. Ni siquiera el colapso de Borders después de la crisis económica de 2008-2009 importó para Barnes & Noble, que tras décadas de expansión cerrara más de 100 tiendas entre 2009 y 2019.

En el momento de la jubilación de Riggio, los vendedores independientes no veían a la cadena como una amenaza, sino como un aliado en la lucha contra Amazon por mantener vivas las tiendas físicas. En la convención de libreros de 2018, Riggio y el director ejecutivo de ABA, Oren Teicher, que alguna vez fueron enemigos en los negocios y en la corte, se elogiaron mutuamente durante una aparición conjunta.

"Mi posición aquí, haciendo lo que estoy a punto de hacer (presentar a Riggio) habría sido imposible de imaginar hace varios años", dijo Teicher en ese momento. "El simple hecho es que nuestro negocio es más fuerte y los lectores estadounidenses se benefician cuando hay una red vibrante y saludable de librerías físicas en todo el país".

Durante la década de 2010, Barnes & Noble parecía indomable e indeseable. La junta anunció en 2010 que la compañía estaba a la venta, pero nadie se ofreció a comprarla. Cuatro directores ejecutivos se fueron en cinco años y las acciones de Barnes & Noble cayeron un 60% entre 2015 y 2018. Los nuevos rumores de una venta duraron meses antes de que Elliott Advisors, que previamente había comprado la cadena británica Waterstones, comprara Barnes & Noble por 638 millones de dólares y contrató al presidente ejecutivo de Waterstones, James Daunt, para dirigir B&N.

"No echo de menos ser una persona de negocios, ya tuve suficiente de eso. Pero echo de menos la parte de la venta de libros, ayudar a encontrar libros para recomendar a los clientes", dijo Riggio a Publishers Weekly en 2021.

La venta de libros y la familia a menudo coincidían para Riggio. Su hermano Steve Riggio se desempeñó durante años como vicepresidente de Barnes & Noble y otro hermano, Thomas Riggio, ayudó a dirigir una empresa de camiones que enviaba los libros de la tienda. Después de ser entrevistado en 1974 por la publicación comercial College Store Executive, Leonard Riggio se reunió para tomar un café con la editora, Louise Altavilla, quien siete años más tarde se convertiría en su segunda esposa (Riggio tuvo tres hijos, dos con su primera esposa y uno con la segunda).

Leonard S. Riggio era el hijo mayor de un boxeador (que derrotó dos veces a Rocky Graziano) convertido en taxista y modista. Incluso en la infancia, avanzó rápidamente, saltándose dos grados y asistiendo a una de las mejores escuelas secundarias de la ciudad, Brooklyn Tech. Estudió ingeniería metalúrgica en la escuela nocturna de la Universidad de Nueva York antes de centrarse en el comercio, y durante el día absorbió el mundo de la venta de libros y la creciente rebelión cultural de la década de 1960.

