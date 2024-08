¿Taylor Swift creó una nueva era para las donaciones de los bancos de alimentos?

Antes del concierto de Taylor Swift el 14 de julio de 2023 en Denver, Aditi Desai, directora de mercadotecnia del banco de alimentos Food Bank of the Rockies, recibió una llamada inusual. La multimillonaria estrella del pop quería donar decenas de miles de comidas a la organización sin fines de lucro, un esfuerzo filantrópico que había realizado durante su recorrido por Estados Unidos en su gira Eras por 52 ciudades.

"Me sorprendió y luego me emocionó la noticia", dijo Desai. "Cuando (los representantes de Swift) compartieron la noticia, fueron muy amables y nos hicieron saber que Taylor quería expresar su gratitud por el trabajo que hacemos en nuestra comunidad todos los días".

Desde marzo pasado, Swift ha donado el equivalente a cientos de miles de comidas para ayudar a alimentar al creciente número de estadounidenses que lidian con el aumento de los costos de los alimentos y la vivienda. Ella elige dar sin hacer fanfarrias, y los regalos han sido bienvenidos. Pero los operadores de los bancos de alimentos dicen que sólo han brindado un alivio temporal, ya que la inseguridad alimentaria ha aumentado y la ayuda del gobierno federal por el covid-19 ha terminado.

"Recibimos mucho apoyo durante el covid", dijo Jessica Sund, directora de desarrollo y comunicaciones del banco de alimentos Channel One Regional Food Bank de Minnesota que recibió fondos de Swift. "Eso nos ayudó mucho a no tener una situación horrible. Pero las cifras que estamos viendo son mucho más altas ahora debido a la inflación y el costo de vida, y todo ese apoyo se ha ido".

La ayuda de Swift ha sido significativa, dicen los operadores de los bancos de alimentos, especialmente al llamar la atención sobre el servicio crucial que brindan estas organizaciones para las personas de ingresos bajos y medios. Pero los bancos de alimentos, en conjunto, requieren miles de millones de dólares en fondos por año, dijo Kyle Waide, director ejecutivo de Atlanta Community Food Bank, quien es presidente del consejo nacional de Feeding America, una red sin fines de lucro de 200 bancos de alimentos de Estados Unidos, y cuyo banco de alimentos de Georgia es un beneficiario de Swift.

El déficit anual de fondos entre lo que se necesita en asistencia alimentaria y lo que proporciona el gobierno federal es de aproximadamente 33.000 millones de dólares, según Feeding America.

"A nivel macro, los bancos de alimentos definitivamente enfrentan mucha presión en este momento, principalmente debido al extraordinario nivel de demanda que hay en la comunidad", dijo Waide.

Por lo general, según Feeding America, los bancos de alimentos dependen de donaciones individuales y corporativas, contribuciones de agricultores y minoristas locales y programas de ayuda federal para mantener sus operaciones.

75 mil comidas

La autodenominada "poeta torturada", que tiene un patrimonio neto estimado en más de 1.000 millones de dólares, tiene un historial de apoyo a causas de ayuda de emergencia. El fondo benéfico de Swift en Community Foundation of Middle Tennessee se creó para responder a las inundaciones que azotaron la región en 2010. El año pasado, donó 1 millón de dólares al fondo de respuesta a emergencias de Tennessee de la fundación comunitaria.

Los bancos de alimentos lo suficientemente afortunados como para recibir una porción de su riqueza han elogiado a la estrella del pop por destacar los esfuerzos de estas organizaciones para reducir el hambre en medio de la inflación, el aumento de los costos de los alimentos y la energía, y el aumento de la demanda de sus servicios. Al menos 49 millones de estadounidenses dependen de la comida de los bancos de alimentos y otras organizaciones benéficas. Los jóvenes, que constituyen una gran parte de la audiencia de Swift, se ven cada vez más afectados por la inseguridad alimentaria. Más de la mitad de los que tienen entre 18 y 34 años dijeron que el aumento de los costos de los alimentos era una de sus mayores preocupaciones financieras.

El equipo de relaciones públicas de Swift se negó a comentar sobre sus donaciones al banco de alimentos. Los beneficiarios dijeron que se les pidió que no revelaran el monto de sus donaciones. Sin embargo, Desai dijo que la contribución permitió que el banco de alimentos comprara suficientes alimentos para 75,000 comidas. Por lo general, el banco de alimentos puede proporcionar alrededor de tres comidas por cada $1 donado, dijo.

Channel One Regional Food Bank de Minnesota pudo comprar 30,000 comidas con su donación, según Jessica Sund, directora de desarrollo y comunicaciones de la organización. Los bancos de alimentos pueden comprar entre dos y 10 comidas por dólar donado, dijo.

"Realmente varía mucho de un banco de alimentos a otro", dijo Sund.

En Channel One, por lo general, cuesta alrededor de 8 millones de dólares al año mantener los estantes abastecidos con suficiente comida para atender aproximadamente 300.000 visitas de personas en 14 condados.

Siendo realistas

Los regalos de Swift parecen representar un pequeño porcentaje de los ingresos obtenidos de su gira y de su riqueza personal. Sin embargo, muchos de los bancos de alimentos beneficiados consideran que la exposición que les da ella no tiene precio.

Su donación proporcionó el tipo de atención mediática que Food Bank of the Rockies nunca pudo permitirse, dijo Desai. "Vimos aumentos rápidos en los 'me gusta' y los comentarios en la publicación de las redes sociales que anunciaba el regalo, con una participación exponencialmente mayor de la que normalmente recibimos", dijo Desai.

Algunos bancos de alimentos dijeron que vieron un aumento en las pequeñas donaciones en respuesta a la cobertura de la prensa. Duró poco, y la mayoría sigue enfrentándose a la gran demanda de sus servicios a medida que más estadounidenses luchan por llegar a fin de mes.

Channel One está viendo un aumento en las personas y familias que se acercan por primera vez a medida que se dan cuenta de que ya no pueden permitirse comprar alimentos por su cuenta, dijo Sund. Actualmente, la organización recibe 10.000 visitas a su estante de alimentos en Rochester, Minnesota, lo que representa un aumento de aproximadamente el 50% con respecto al año pasado, dijo.

Sund y otros líderes de bancos de alimentos señalan que la inflación y la falta de viviendas asequibles contribuyen al aumento de la demanda. El fin de los fondos gubernamentales de ayuda para la pandemia ha exacerbado estos problemas, dijeron. En 2020, en el apogeo de la pandemia, el gobierno federal amplió el programa de Crédito Tributario por Hijos para familias de bajos ingresos. Los legisladores permitieron que la política expirara a fines de 2021. Del mismo modo, los aumentos temporales de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria expiraron en marzo de 2023.

Second Harvest of Silicon Valley también recibió un regalo de Swift durante la etapa estadounidense de su gira. La organización se había enterado de que Swift estaba donando a bancos de alimentos y se comunicó con su equipo de prensa aproximadamente un mes antes de sus presentaciones en Santa Clara en julio pasado, dijo Shobana Gubbi, directora de filantropía de Second Harvest of Silicon Valley.

"Un día antes del concierto, nos llamaron", dijo.

Gubbi se negó a proporcionar más detalles sobre la donación, diciendo sólo que la organización estaba agradecida por el regalo y por Swift por "arrojar luz" sobre la inseguridad alimentaria. Sin embargo, la situación sobre el terreno no ha mejorado mucho. La región de Silicon Valley se ha visto profundamente afectada por los despidos dentro del sector tecnológico que han resultado en menos donaciones, incluso de aquellos que todavía están empleados, dijo Gubbi. La gente tiene miedo de la seguridad laboral y está dando menos; y cuando esas donaciones disminuyen, también significa menos dinero de las contrapartidas corporativas, añadió Gubbi.

En respuesta, Second Harvest está ajustando su presupuesto y manteniendo un personal reducido, dijo. Las raciones de alimentos también se han reducido, en vez de proporcionar galones de leche, el banco ahora está entregando medio galón y alternando carnes, huevos y lácteos en semanas diferentes, dijo. Algunas semanas las personas reciben carnes, y otras sólo consumen lácteos y huevos, explicó Gubbi. La organización atiende actualmente a 500.000 personas al mes, aproximadamente lo mismo que durante el pico de la pandemia.

"En este momento estamos teniendo muchos desafíos en términos de obtener apoyo de la comunidad", dijo.