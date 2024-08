Taeil, cantante de K-Pop, fue separado de la boy band NCT por presunto abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- SM Entertainment, sello musical de Taeil, informó esta tarde la separación del vocalista Taeil de la boy band NCT debido a que enfrenta cargos relacionados con abuso sexual.

De acuerdo con un comunicado, debido a la gravedad de los hechos, la empresa, en conjunto con el vocalista de K-Pop, decidió que éste no podía seguir siendo parte del equipo.

SM informó que Taeil está cooperando con la investigación policial y aseguró que proporcionará más información conforme la investigación avance.

La empresa finalizó el comunicado ofreciendo disculpas por cualquier ofensa que su artista haya causado.

SM Entertainment releases statement on TAEIL’s withdrawal from NCT:



— “This is SM Entertainment.



We have recently learned that Taeil has been charged with a criminal case related to sexual offenses.



As we gathered the facts, we realized the seriousness of the case and decided… pic.twitter.com/OcjbuhbBPa