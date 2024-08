Alfonso Cuarón y Cate Blanchett llevan "Disclaimer" a Venecia

VENECIA, Italia (AP) — Alfonso Cuarón es el primero en admitir que no sabe hacer una serie de televisión, incluso, dijo, podría ser demasiado mayor para aprenderlo.

Pero el cineasta ganador del Oscar hizo técnicamente una serie para AppleTV+ de siete partes, "Disclaimer", cuyos primeros cuatro episodios fueron estrenados el jueves en el Festival de Cine de Venecia. Sólo que la hizo a su manera: como una película.

Basada en el libro homónimo de Renée Knight de 2015, "Disclaimer" es un thriller psicológico sobre una documentalista y periodista, Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), que descubre que es un personaje de una novela que revela su secreto más oscuro.

Cuarón, Blanchett y Kevin Kline viajaron al festival de cine italiano para debutar y hablar sobre la serie previo a su estreno el 11 de octubre.

"Leí el libro e inmediatamente en mi mente vi una película, pero no sabía cómo hacer esa película", dijo Cuarón, director de filmes como "Gravity" y "Roma", en una conferencia de prensa el jueves. "Fue demasiado tiempo. No podía darle forma como tal".

Más tarde, dijo, pensó que podría funcionar en un formato más largo, inspirado en predecesores como Rainer Werner Fassbinder, David Lynch y Krzysztof Kieslowski.

"Estaba intrigado y ese fue el punto de partida", dijo Cuarón.

Empezó a escribir con un nombre en mente para Catherine: Blanchett, aterrorizado de que la actriz lo rechazara. Blanchett no sólo aceptó, sino que también fue ella quien sugirió a Kline para un personaje británico. Sacha Baron Cohen interpreta a su esposo y Kodi Smit-McPhee a su hijo.

Pronto todos se dieron cuenta de que abordarla como una película, y rodarla como una película, llevaría mucho más tiempo que una serie normal. Incluso reclutó a dos directores de fotografía, Emmanuel Lubezki y Bruno Delbonnel, para agregar un lenguaje visual distinto a las diferentes perspectivas de la historia. En total, tardó alrededor de un año en el rodaje.

"Fue un proceso muy largo", dijo Cuarón. "Y realmente lo siento por los actores porque estuvieron atrapados con los personajes por demasiado tiempo".

Blanchett se rio diciendo que "todavía se estaban recuperando".

Los últimos tres episodios se proyectarán el viernes en el festival. Aunque Venecia es más conocido por sus estrenos de largometrajes, también alberga series selectas. Este año también incluye la película biográfica de Mussolini "M: Son of the Century" de Joe Wright, "The New Years" del español Rodrigo Sorogoyen y "Families Like Ours" de Thomas Vinterberg.