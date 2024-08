Aerosmith deja de hacer giras por los daños permanentes que sufre Steven Tyler en su voz

Steven Tyler, de la banda Aerosmith, actúa en el inicio de su gira "Peace Out: The Farewell Tour", el 2 de septiembre de2023, en el Wells Fargo Center en Filadelfia. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP) — Aerosmith dijo que la voz de Steven Tyler sufre daños permanentes tras una lesión en las cuerdas vocales el año pasado y que la banda no volverá a salir de gira.

El icónico grupo, responsable de éxitos como “Love in an Elevator” y “Livin’ on the Edge”, hizo público un comunicado el viernes en el que anunció la cancelación del resto de los conciertos de su gira y ofreció nueva información sobre la voz de su cantante.

“Ha pasado meses trabajando de forma incansable para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que la recuperación total de su lesión vocal no es posible", explicó la nota.

Hemos tomado una desgarradora y difícil decisión, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras".

Tyler anunció que se lesionó en septiembre durante un concierto de su gira “Peace Out: The Farewell Tour”. En aquel momento, el vocalista explicó en una larga publicación en Instagram que la lesión había causado sangrado, pero que esperaba que la banda pudiese regresar tras posponer algunas fechas.

El alto rango vocal de Tyler ha impulsado el enorme catálogo de éxitos de la banda desde su creación en 1970, como “Dream On”, “Walk This Way” y “Sweet Emotion”. Cuando Tyler se lesionó, estaban a punto de comenzar una gira de despedida con 40 conciertos.

“Siempre hemos querido dejarlos boquiabiertos cuando actuamos. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro”, dijo la banda en su comunicado el viernes.

“Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música forme parte de las suyas”, agregó. “En cada club, en cada gran gira y en momentos grandiosos y privados, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas”.

Aerosmith forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll Hall y tiene cuatro Grammy. Además de Tyler, está formada por Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer.