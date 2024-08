Agosto: inauguración del Estadio GNP, Bruno Mars, Hera HSBC y Wild O’Fest

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El mes de agosto musicalmente es destacable por la reapertura del Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, mismo que abrirá con la presencia de Bruno Mars, adicional se celebrará la primera edición del encuentro festivalero dedicado a las mujeres Hera HSBC y la última edición del Wild O’Fest.

Luego de los vuelos sonoros con Dromedarios Mágicos y Ms. Ambar este 1 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional, la banda de rock mexicano El Haragán y Cía al mando de Luis Álvarez tendrá cita con sus fans este viernes 2 de agosto en el Pepsi Center del WTC.

Por su parte, los originarios de Córdoba, Argentina, Los Caligaris, se apoderarán del Auditorio Nacional los días 2, 3, 4 y 10 de agosto. La agrupación The Guapos se presentará en el Foro Indie Rocks también este viernes. A su vez el buen Tino el Pingüino arribará el 3 de agosto al Pepsi Center del WTC.

Luego de 30 años de historia del Foro Sol cambia de nombre oficialmente a “Estadio GNP Seguros” con un renovado inmueble. La esperada reapertura será estelarizada por el cantante hawaiano Bruno Mars el día 8 de agosto, incluyendo fechas los días 10 y 11 de este mes.

El festival Wild O’Fest realizará su quinta y última edición el 10 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes con figuras del estilo musical surf y garage. El festín de despedida reunirá a Los Straitjackets, celebrando su 30 aniversario; The Ghastly Ones, por primera ocasión visitando México; Lost Acapulco; The Mummies; Kate Clover; Man or Astro-man?; Messer Chups; Satan’s Pilgrims; Wau y los Arrrghs!!!; The Sonics y un DJ set especial a cargo de Vigilante Carlstroem de The Hives.

El cantante mexicano Valdo Rodríguez continúa su gira “El Día de mi Suerte Tour”, con una serie de actos arrancando el 10 de agosto en el Jardín Caníbal, en Pachuca. El día 16 en el Doppler Bar de Texcoco. El 23 de agosto en Foro Museba, en Puebla. El 24 de agosto en RockSon de Cuautitlán Izcalli. El 31 de agosto en Foro Landó de Toluca.

El sabor de la bachata moverá a los fans de la agrupación Aventura en la Arena CDMX, donde se verá a sus integrantes Romeo, Henry, Lenny y Max Santos con su gira “Cerrando Ciclos” el 12, 13 y 18 de agosto.

La cantante Ana Gabriel suma una larga lista de conciertos en el Auditorio Nacional, presentándose los días 13, 15, 16, 24 y 28 de agosto. La insigne banda de synth pop mexicana Moenia estará en ese mismo escenario para el 14 de agosto con Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega.

Las Ultrasónicas tocarán en el Foro Indie Rocks el 15 agosto. En tanto el espectáculo Rock en tu Idioma se disfrutará en el escenario de La Maraka este 16 de agosto reuniendo a Sabo Romo, Cecilia Toussaint, Piro Pendás de Ritmo Peligroso, Ugo Rodríguez de Azul Violeta, María Barracuda, Humberto Calderón y Sergio Santacruz de Neón, Héctor Quijada y Rosa Adame de La Lupita, Leoncio Lara “Bon” de Bon y los Enemigos del Silencio, Jorge “Chiquis” Amaro y Arturo Ybarra de Rostros Ocultos.

La cantante Rosy Arango enseñará su material “México Inmortal Vol. 5” el 16 de agosto en el centro de espectáculos Forum Mundo Imperial, en Acapulco, Guerrero.

La agrupación Odisseo conquistará por primera ocasión el escenario del Auditorio Nacional el 17 de agosto, donde enseñarán parte de su reciente álbum “Tormentas Inesperadas”. Ese mismo día se verá a la banda australiana Vacations en el Foro Puebla. En fecha compartida el cantante inglés Ben Howard estará en el Teatro Metropólitan. En tanto el australiano Hamish Prasad conocido como “Marauda” moverá las emociones en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Al igual, el 17 agosto el Lunario del Auditorio Nacional abrirá sus puertas al trovador Fernando Delgadillo.

La memorable banda de electro dark Hocico con la presencia Erk Aicrag y Racso Agroyam, hará temblar el Foro San Rafael el 17 y 18 de agosto como parte de su “Hell Tour”.

El 18 agosto el Auditorio Nacional recibe el show “Allegro Sinfónico Para Niños”. En esta edición, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería estarán bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto, director artístico de la agrupación. Nicolás Alvarado, escritor, comunicador y promotor cultural, participará como narrador y actor, convirtiéndose en el detective que guiará el relato para resolver el enigma en “El compositor está muerto”, del creador y músico estadounidense Nathaniel Stookey. También sonarán “La Pantera Rosa” de Henry Mancini (1924-1994), “Bolero” del francés Maurice Ravel (1875-1937) y la “Marcha Radetzky” del austriaco Johann Strauss (1804-1849).

Para el día 18 de agosto en La Maraka se vivirá una velada romántica con el Trío Los Panchos. En esa fecha se verá a Ronda Machetera en el Lunario del Auditorio Nacional, proyecto que une los talentos de Ronda Bogotá y Pato Machete.

El Estadio GNP Seguros dará paso al artista colombiano Feid el 20 y 21 de agosto, como parte de su gira Latinoamericana por estadios “FerxxoCalipsis Tour”. En ese mismo escenario del Estadio GNP Seguros hará lo propio la estrella mexicana de los corridos tumbados Natanael Cano, el 23 de agosto. Ese mismo día Camilo Séptimo en el Lunario del Auditorio Nacional. Por su parte los rusos Human Tetris invadirán el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el 24 de agosto. Ese mismo 24 de agosto los tapatíos Technicolor Fabrics en el Auditorio BB.

El festival Hera HSBC celebrará su primera edición el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El encuentro de empoderamiento femenino estará comandado por Camila Cabello, Danna Paola, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Ximena Sariñana, Kaia Lana, la Banda Femenil Mujeres Del Viento Florido, Yahritza y Su Esencia, Bomba Estéreo, Daniela Spalla, Ely Guerra y Hello Seahorse.

La banda Allison complacerá a sus fieles en concierto acústico el 27 de agosto en el Teatro Metropólitan. El legendario artista británico Peter Hook & The Light dará gala post-punk el 29 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. En esa fecha el recital “Los Cantoral” rendirá tributo al compositor mexicano Roberto Cantoral (1935-2010), en emotiva velada romántica a cargo de sus hijos, Itatí y José Cantoral; la cita es en el Lunario del Auditorio Nacional.

El rock de los argentinos Babasónicos hará vibrar al Auditorio Nacional el 30 y 31 de agosto. El mes cierra a broche de oro con Caifanes el 31 de agosto en el Estadio GNP Seguros, estando presentes Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills y Marco Rentería.