Murió Olivia Revueltas, hija del escritor, revolucionario y político José Revueltas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La destacada pianista de jazz Olivia Revueltas falleció la tarde del viernes , informó su hijo, el guitarrista Julio Revueltas, en su Facebook.

Ya tenía días en el Hospital General Rubén Leñero de la alcaldía Miguel Hidalgo. El investigador, académico y diplomático Julio César Schara, exmarido de la también compositora, expresó que la destacada artista murió en ese nosocomio a las 11:11 horas. Además, su hija Vina Sophia señaló en sus redes que será velada en la funeraria J. García López, de la calle General Prim 57, Juárez, Cuauhtémoc.

Olivia, era de las cuatro hijas del primer matrimonio del autor de “Los muros de agua”, nació en la ciudad de México el 17 de julio de 1951, y a los 23 años de edad empezó sus estudios autodidactas particularmente en jazz, iniciando su carrera profesional en 1978.

“Sería casi imposible mencionar todos los escenarios en donde Olivia se presentó en esa década en su país. Los más relevantes son, en la mayoría de las facultades en campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional”, escribe Julio.

La jazzista ofreció conferencias de la historia del jazz en ENEP-Acatlan, ENEP-Aragon, FES-Cuautitlan, Colegios de Ciencias y Humanidades UNAM, Centros Culturales de Hacienda y Crédito Publico, Casa de La Paz y Teatro del Fuego Nuevo de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En la década de los ochenta, creó y dirigió en el centro cultural universitario “Casa del Lago” en Chapultepec, el ciclo “Jazzde 5 a 7” durante 7 años, logrando el registro sonoro de las figuras más importantes del jazz mexicano de la época.

Formó la primera Orquesta Mexicana de Jazz independiente del sindicato de músicos. En los ochenta tocó por varios años en 2 de los lugares “íconos” y puntos de referencia del jazz nacional: “El Chato” de la colonia Roma, y el “New Orleans"”de San Angel.

Dio un recital a dúo en la magna sala de conciertos Netzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario donde se presentó con el destacado contrabajista polaco Darek Olezkiawitz en 1987

En 1988, en el Zócalo capitalino, se unión a una huelga de hambre donde duró 10 días, en apoyo a unos campesinos indígenas a quienes estaban despojando de sus tierras, logrando una audiencia con el entonces presidente Miguel de la Madrid.

Y fue un 2 de octubre de ese mismo año que decidió, ante las consecuencias de la huelga, autodesterrárse e irse a vivir a Estados Unidos donde permaneció por 25 años.

En Estados Unidos, logró todos los documentos requeridos para reiniar ahí su carrera hasta 1994 en San Antonio Texas. Se presentó en University of Texas at San Antonio U.T.S.A , Trinity University, San Antonio College, The MacNay Art Museum, The Witte Museum, The San Antonio Museum of Art, The Carver Community Cultural Center, The Mexican Cultural Institute y The Alamo Concerts auspiciado por National Public Radio.

Olivia participó en dos importantes festivales de jazz en Estados Unidos, en los Ángeles California “Central Avenue Jazz Festival” (1998) y en el XVIII Jazz Festival del Carver Community Cultural Center. Grabó su primer disco compacto en 1998 en los Angeles California “Round about midnight in L.A.” con la participación del legendario baterista de jazz Billy Higgins, y el contrabajista Roberto Miranda.

En 1999 fue nombrada por el “San Antonio Express News” como “One of the most influential artist of San Antonio”.

En 2001 lanzó el segundo disco compacto “Angel of scissors” (Angel de las tijeras) con Roberto Miranda al contrabajo y legendario Billy Higgins a la batería, quien en el mes de mayo falleció. Intervino en otros dos discos: “El alma” de Julio Revueltas, donde es la pianista en cuatro piezas, y “The Alamo concert” disco compacto realizado por National Public Radio con los mejores músicos de San Antonio. Se le rindió tributo en 2011 en el Palacio de las Bellas Artes por su trayectoria. En 2012 fues nominada en las “Lunas del Auditorio” en la categoría “Pioneros del jazz”.

Su entonces esposo, representante y productor de ella, William R. Simcock, murió el 7 de noviembre del 2008. En julio del 2013 regresó a Mexico. En octubre del 2015, recibió el galardón “Mejor Música” que otorga Pantalla de Cristal por musicalizar con sus composiciones el documental “José Revueltas, los días del hombre terrenal”, de Guillermo Piñón.

Para 2016, presentó el concierto en el Teatro de La Ciudad, Esperanza Iris: “Celebrando a Olivia Revueltas de regreso”. En Mayo del 2017 tocó en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, en honor al acuarelista mexicano Ignacio Barrios.

Y en 2018 se le otorgó el galardón “Mérito en las Artes” en la asamblea legislativa de la Ciudad de México, y posteriormente, ese mismo año, le otorgaron la medalla “Leona Vicario” en el recinto que fue hogar de “La Madre de la Patria” ahora museo y sede literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

El 8 de marzo de 2023, en el Día Internacional de la Mujer y la presentación del libro “Ellas. Las mujeres del 68” de Susana Cato, Olivia pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador la exoneración y disculpas públicas de nueve cargos, entre ellos “incitación a la rebelión”, “sedición” y “homicidio” que tuvo su papá José Revueltas por su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Pero hasta la fecha no tuvo respuesta.

Olivia recordó varias veces que fue una muchacha calificada de muy conflictiva:

“Era muy rebelde y no permitía que nadie me impusiera nada”.

En X lamentaron su fallecimiento intancias como la Fonoteca Nacional, el Canal 22, la Fundación Poniatowska, la Casa del Lago UNAM, el Instituto de Cultura de Durango y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, entre otras.

El jazzista Roberto Aymes escribió:

“Acabo de enterarme que mi querida amiga, gran pianista y compositora de jazz, Olivia Revueltas, acaba de fallecer. Hace unos días hacíamos bromas y platicamos de jazz, la vida es tan frágil! Siento mucho su partida, como ella ninguna! Mi cariño para sus hijos, su familia!”.

El político Alejandro Encinas, escribió: