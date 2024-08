Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).

León Chávez Teixeiro canta por la paz en Los Pinos

El Colectivo por la Paz en Colombia desde México COLPAZ te invita a tomar un tintico cumbiero para celebrar su 7° Aniversario, escuchando el sonoro rugir del artivista León Chávez Teixeiro, el cantor con el sombrero bajo el sol, y su grupo de batalla. “Son siete años de andar haciendo terruño al andar compartido por la paz”, dice la socióloga colombiana Angélica Dueñas Checa. La cita es a la una y media del domingo 4 de agosto en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos, Calzada dl Rey sin número, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

*

El único Cuarteto Mexicano de Jazz en Chapultepec sabatino

Imparable, el Cuarteto Mexicano de Jazz prosigue su racha de conciertos y grabaciones este sábado 3 de agosto, a las 19 horas, con la batuta del prestigiado profesor y pianista Francisco Téllez, acompañado de la fenomenal y muy guapa contrabajista Marie Anne Greenham; los saxofones de Salvador Patiño y el tremendo baterista jarocho don Edy Vega y su inigualable punch. Teatro Orientación “Luisa Josefina Hernández”, Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte (Metro Auditorio). $150 adultos y $80 niños.

*

Baile techno para la niña Layla por Amsel & Cat

La noche del sábado 3 desde las 21 horas, familiares de la niña Layla, de 12 años, a quien se le diagnosticó recién diabetes, organizan un evento filantrópico de música techno, danza y luces con D.J. Starlight, Tello Pila, YONNI, Devviance, Amsel & Cat y Emmanuel Eiden. Informes teléfono WhatsApp del artista Amsel Campos 56173 90582, quien dice: “En semanas anteriores pasamos por una dura situación de hospital con nuestra niña Layla, gracias a Dios ahora se encuentra bien, pueden acompañarnos al evento y/o depositarnos lo que deseen y/o puedan por favor” a la cuenta bancaria de Diana Pérez Jaramillo, Banco Azteca número 4349 1303 7473 03, tarjeta 4027 6658 3704 7423 y Clabe 1271 8001 3037 4730 34. Estudio de Amsel & Cat, bienvenidos en Laguna de Tamiahua 148, col. Anáhuac, a dos cuadras Metro Colegio Militar, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. amselandcat@gmail.com, https://www.instagram.com/amselcampos/?locale=it_IT, linktr.ee/amselandcat y https://www.facebook.com/AmselyCat/?locale=es_LA.

*

Marina de Tavira en “Un tranvía llamado deseo”

25Produccion presenta el clásico teatral de Tennessee Williams, “Un tranvía llamado deseo”, dirigida por Diego del Río por acuerdo con la sureña Universidad del Sur, Sewanee, Tennessee. Abre temporada en el Teatro Julio Castillo con la bella primer actriz Marina de Tavira, como Blanche DuBois; le acompañan Rodrigo Virago, Astrid Romo, Ana Clara, Alejandro Morales, Mónica Jiménez, Andrés Penella, Federico Di Lorenzo, Diego Medel, Diego Santana y Patricia Vaca. Jueves a domingo a las 19:00 hrs, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, informes: https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/eventperformances.asp?evt=73.

*

“¿Qué tan arriba es arriba?” para toda la familia

Obra de teatro de Brendan Murray, un viaje sensacional para entender los ciclos de la vida y la muerte. Funciones sábado y domingo a las 13:00, por la compañía Hasta la China, bajo de dirección y traducción de Otto Minera. Teatro Helénico, del Centro Cultural Helénico.

*

“Sensaciones de Oriente” en Celaya

Este domingo 4 al mediodía, la artista plástica Olga García López presenta su exposición individual “Sensaciones de Oriente” en el Kiosko de Arte de la Alameda Hidalgo, de Celaya, Guanajuato, muestra artística donde el estilo pictórico oriental se refleja en piezas hechas con tinta negra y roja. Permanecerá hasta el 25 de agosto. Visítala también en Plástica Celayense (Facebook). Celaya Centro, México, C.P. 11320, tel. 461 613 8744 a.pla.ce@hotmail.com. Chat Vecindarte, tel. 55753 67645.

*

XIV Bienal “Alfredo Zalce” para grabado y cerámica

Este domingo 4 cierra la oportunidad de participar en la XIV Bienal Nacional de Pintura, Grabado y Cerámica Contemporánea “Alfredo Zalce” 2024, a celebrarse en Michoacán. En las tres categorías el tema será libre. Las y los creadores sólo podrán participar en una disciplina. Obras participantes deben haber sido producidas entre diciembre de 2022 y el cierre del registro de la presente convocatoria, el 4 de agosto de 2024, Más informes en: www.secumenlinea.gob.mx y https://cultura.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/CONVOCATORIA_BIENAL_ZALCE_2024.pdf.

*

La Juanita Cofee Shop invita…

…¡al Segundo Festival de Cultura “Hongosto 2024”! El sábado abre la exposición pictórica colectiva puntualmente desde las 4 de la tarde con 20 minutos y el domingo, a esa misma hora, se ofrecerán las Charlas Psicosíbicas, ponencias varias con especialidad; luego, a las 7 y 20 de la noche se presenta “La danza del gorila angélico”, con Ángel Gregorio Sánchez. Avenida Insurgentes Sur 230, colonia Roma Norte, CDMX.

*

“Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón”

Una obra de revelaciones perturbadoras. Un grito femenino ante la barbarie. La protagonista de este monólogo coral viaja a Madrid, tratando de cambiar su suerte, y ahí, en una ciudad que no es la suya, en un país que no le pertenece, en un entorno hostil y de naturaleza salvaje, hace un recuento de su historia… Compañía No Crecerán Las Lechugas, jueves a domingo en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque, bajo la dirección y dramaturgia de Ana Lucía Ramírez.

*

Cine en San Rafael, Tlalmanalco, Estado de México

En el ex cine de San Rafael se siguen realizando distintos eventos, apoyados por los ex trabajadores de la fábrica de papel de San Rafael en Jiménez 4, Los Cuartos, C. P. 56744 San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, Estado de México. El domingo 4 de agosto, a las tres de la tarde, se presenta “Recordando un triunfo”, a 50 años de 1974, con “El Chuco Loves La Che”, de Rodney Garza (California, E.U.), camino al sueño latinoamericano.

*

Diplomado en promoción literaria infantil y juvenil

Desde Oaxaca llega la siguiente convocatoria para personas afines a la promoción de la cultura escrita que vivan en cualquier parte del mundo y sean hispanohablantes. Horario: 17:00 a 20:00 horas, los viernes. Todas las clases serán de manera virtual del Centro Cultural San Pablo y se otorgará la beca de 100% a todos los seleccionados, requisitos: Computadora con cámara y audio funcional más conexión a internet. Convoca la Fundación Alfreso Harp Helú Oaxaca A.C. y la Universidad La Salle de Oaxaca. Forma parte de la 11 edición del Diplomado Internacional en Promoción de la Literatura Infantil y Juvenil en la liga: https://forms.gle/9FsHekEJePkX8FEm8. Teléfono 951 50 188 00 extensión 160 en días hábiles, c.academica@fahho.mx.

*

El Mundo onírico de Leonora Carrington en Galería Metropolitana

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Coordinación General de Difusión y el Consejo Leonora Carrington recién inauguró la exposición “La Acústica de Leonora Carrington. Arte, escritura y feminismos”, abierta en la Galería Metropolitana (Medellín 28, Roma Norte). Esta exposición, explora distintas facetas de la vida y obra de la icónica artista del surrealismo Leonora Carrington. Esculturas, grabados, litografías, bocetos e inéditos trabajos en bordado además de libros, cartas, postales, fotografías que dan cuenta de los múltiples y nutridos diálogos e influencias que Carrington estableció a lo largo de su vida en México con artistas de distintas partes del mundo (y diversas corrientes artísticas- tales como Alan Glass, Kati Horna, Octavio Paz, Wilfredo Lam, Elena Poniatowska, entre otras). Exposición disponible hasta el 22 de noviembre de 2024.

*

“Centroamérica”, teatro documental en Casa de la Paz

Última función el domingo de la pieza de teatro documental “Centroamérica”, de la afamada compañía Lagartijas tiradas al sol, en el Teatro Casa de la Paz, un proyecto de investigación artística sobre la región de América Central a cargo de Luisa Pardo y Lázaro G. Rodríguez. América Central es una región de la que en México sabemos poco, no forma parte de nuestro imaginario, ni de nuestras fantasías; en México se habla poco del sur porque ahí no somos víctimas si no victimarios. Teatro Casa de la Paz, hasta el 4 de agosto.

*

“Casa de muñecas” de Ibsen, recreada por Delirio Teatro

Delirio Teatro reinterpreta la pieza feminista magistral del noruego Enrique Ibsen, con su puesta en escena “Hablar de Nora” obra confronta Casa de muñecas, de Ibsen, con el texto “Lo que pasó a Nora cuando dejó a su marido”, de Jelinek. Se presenta los sábados a las 19 horas y domingos a las 18 hrs., del 25 de julio al 4 de agosto, en el Teatro El Milagro. “No se trata de un ensayo en el sentido tradicional de una puesta en escena inacabada, sino una profunda reinterpretación, a través de una lectura crítica y contemporánea de Casa de muñecas, de Henrik Ibsen”, advierte Gilberto Guerrero Vázquez, director. “En Hablar de Nora nos apropiamos de una de la obra más representativas del padre del realismo, sin ánimo de eclipsar su esencia, sino de acercarla a nuestra época, explorando su relevancia en el siglo XXI”. Milán 24, colonia Juárez.

*

Museo del Telégrafo en Tacuba expone “Diveridentidades”

Muestra fotográfica de Amérika Moreschi, todo este mes de agosto en el Museo del telégrafo, Tacuba 8, Centro Histórico, entrada por Xicoténcatl, @museotelegrafo. Entrada libre

*

Videos infantiles “Navega seguro, seguro lo logras”

Así se llama esta convocatoria para videos donde podrán participar niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres mexicanas a partir de 6 años y sin límite de edad en 3 categorías: niñas y niños de 7 a 11 años; adolescentes de 12 a 17 años, así como mujeres y hombres de 18 años en adelante. Las piezas participantes serán videos de máximo 2 minutos y se premiarán los 3 primeros lugares de cada categoría. La fecha límite para inscribirse en el concurso es el 30 de septiembre de 2024 en el Micrositio de Ciberseguridad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), navegaseguro@ift.org.mx.

*

Italia prerromana en el Museo de Antropología

Visite la exposición “Formas y colores de la Italia prerromana Canosa di Puglia” en el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec. La muestra ilustra los rasgos particulares de la cultura daunia a través de las armaduras, cerámicas, joyas y ornamentos procedentes de uno de los principales centros de la región Apuli, zona de la actual Canosa di Puglia. Elisabetta Scungio y Luca Mercuri, curadores, a 150 años de las relaciones México e Italia. Museo de Antropología, CDMX, salón de exposiciones internacionales. Chapultepec.

*

“Exorcismo”, protagonizada por Russell Crowe

El neozelandés Russell Crowe, quien ganó el Oscar a Mejor Actor por “Gladiador” (2000), protagoniza el largometraje “Exorcismo”, dirigida por el estadounidense Joshua John Miller. Crowe interpretó “El exorcista del Papa” y la cinta tuvo éxito. Ahora interpreta Anthony Miller, un actor problemático que comienza a tener problemas mientras filma una película de terror sobrenatural. Su hija, Lee (Ryan Simpkins), se pregunta si está cayendo en la adicción o si hay algo más siniestro en juego. También actúan San Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg y David Hyde Pierce. Cinépolis y Cinemex

*

“La noche con el diablo”, dirigida por los hermanos austriacos Cameron y Colin Cairnes

Durante la noche de Halloween de 1977, en el set de televisión del programa “Night owls” ocurrieron eventos aterradores. Jack Delroy está decidido a impulsar el rating de su programa televisivo, para logarlo, invita al set a Lily, una joven que cree estar poseída. Durante la transmisión del programa, inexplicables imprevistos comienzan a perturbar a Jack y a los invitados. A medida que avanza la noche y Lily se hace presente, fuerzas diabólicas se apoderan del programa, desencadenando una escalofriante espiral de terror y confrontación con lo desconocido. Actúan David Dastmalchian, Laura Gordón, Ian Bliss, Ingrid Torelli y Rhys Auteri. La película (Austria, 2023) dura una hora 33 minutos. Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma. Sábado 3 de agosto a las 19:30 horas y domingo 7 de agosto a las 14:40 horas.

*

“Exhuma. La tumba del diablo”, película de Corea del Sur

Se trata de un filme del 2024, dirigida y escrita por Jang Jae-hyun. Actúan Choi Min-sik (Kim Sang-deok), Kim Go-eun (Hwa-rim), Yoo Hae-jin (Yeong-geun), Lee Do-hyun (Bong-gil) y Jeon Jeon-gi (Park Geun-hyeon). Una pareja de chamanes es contratada por una adinerada familia para investigar la causa de una enfermedad sobrenatural que afecta a los primogénitos. Con la ayuda de un experto desenterrador, encuentran el origen de la maldición hasta una tumba familiar ubicada en terreno sagrado. Al sentir un aura siniestra en el lugar, el equipo opta por exhumar los restos. Pero cuando algo mucho más oscuro emerge, se dan cuenta de que se metieron con la tumba equivocada. Desde su estreno en el Festival de Berlín, este thriller de horror y misterio coreano ha causado gran sensación en el público por su mezcla de temas culturales e históricos con un terror espeluznante. Cineteca Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. Sábado 3 y domingo 4 de agosto. Sala 10 a las 14, 16:40 y 19:20 horas.