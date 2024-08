Peter Hook, show pospunk evocando a Joy Division y New Order (Video)

Peter Hook, show pospunk evocando a Joy Division y New Order. Foto: OCESA/Liliana Estrada

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Tremenda gala pospunk brindó Peter Hook and The Light la noche de este jueves en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, donde aprovechó para recordar sus inicios en las bandas Joy Division y New Order.

El músico británico de 68 años emergió ataviado con una playera negra y una brillante calavera zurcida, siendo custodiado por su banda. En un torrente de aplausos y griteríos, el show que entregó se dividió en dos, en una primera parte con canciones de New Order. La apertura detonó en “Hurt”, “Touched by the Hand of God” y “Crystal”.

Los 3200 asistentes inmediatamente hicieron temblar el recinto al que acudieron desde los coetáneos a Hook hasta jóvenes que enardecieron en coreos y brincoteos.

Sin mayores parafernalias, la producción se concentró en los músicos. El ambiente de intimidad que caracteriza al Pabellón Oeste delineó la velada observándose de cerca a los ejecutantes.

Los bajeos y cánticos de Peter Hook calaron a las almas en “Ceremony”, “Everything's Gone Green”, “Temptation” y sin faltar la clásica “Blue Monday”.

Se hizo memoria a la esencia ente el rock y la electrónica de New Order, banda formada en 1980 por los exmiembros de Joy Division. Para este primer bloque se seleccionaron 15 canciones, destacándose además por “Sub-Culture”, “Bizarre Love Triangle” y “True Faith”.

Tras una breve pausa se dio paso al segundo segmento con 15 temas de Joy Division, elevando el espíritu de su legendario vocalista Ian Curtis (1956- 1980). Se rasgó “No Love Lost”, “New Dawn Fades”, “Disorder”, “Warsaw”, “Leaders of Men” y “Digital”.

Las nostalgias revolotearon recordando a la agrupación fundada en 1976 en Salford, Gran Mánchester. El intenso rock y post-punk sonó en “Transmission”, “She's Lost Control” y “Shadowplay”.

Se definía el ocaso en “Incubation” y “Dead Souls”. Fulguró “Atmosphere” para enardecer al cierre dorado “Love Will Tear Us Apart”. El hervidero de emociones alcanzó hasta el último acorde, a los filos del escenario Peter Hook se despojaba de su playera, uniéndose con su luminoso ensamble de músicos The Light.