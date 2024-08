Adele detiene su concierto para ver la final olímpica femenil de los 100 metros planos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante inglesa Adele regresó a una gira después de poner pausa a su residencia se shows en Las Vegas. La ciudad elegida fue Múnich, donde dará una serie de 10 conciertos en el estadio Messe München, que ha sido temporalmente denominado “Adele Arena”.

La última ocasión en que Adele actuó en suelo europeo fue en 2016. Los fanáticos que acudieron al concierto el sábado 3 de agosto, no sólo disfrutaron de escuchar sus canciones favoritas de la intérprete inglesa, sino también de los Juegos Olímpicos.

En un punto del espectáculo, Adele dejó de cantar para pedir al personal de sonido y luces que colocaran la final olímpica femenil de los 100 metros planos. La gran pantalla del escenario comenzó a transmitir en tiempo real la competencia. Después, el espectáculo musical continúo.

Adele halts her show in Munich to display the Women’s 100m Final at the #Olympics. pic.twitter.com/98n9SrLGj5