Bruno Mars estrena el Estadio GNP Seguros; se quejan en redes por el inmueble

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hawaiano Bruno Mars estrenó el renovado Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, entregando su pop y coreografías ante 65 mil fans reunidos. En redes sociales, los asistentes se disgustaron por el corto espacio entre nuevas butacas y señalaron que aún no funcionan elementos en el renovado espacio.

La música hizo vibrar al insigne inmueble de la alcaldía Iztacalco poco después de las 21:30 horas, encendiendo las emociones a los ritmos de “24K Magic”. El artista velozmente saludó a sus fieles luego de seis años de ausencia:

“¡Estoy de regreso México!”.

Las emociones se catapultaron en los primeros pasos de Mars, coreografías y griteríos ensordecedores permanecieron de principio a fin.

El público disfrutó al instante de “las virtudes” del inmueble, captó las miradas el nuevo y colosal techado de tonalidades anaranjadas, membrana que a su vez figuró como lienzo de las luminarias generando un ambiente de intimidad. Aunque en redes sociales circula un video donde una de estas telas o membranas está mal colocada.

Hay mejorados espacios para el consumo de alimentos y bebidas, sin embargo, en redes sociales las quejas se las llevaron las butacas, por el corto espacio que quedó entre rodillas (una vez sentados) y la persona de la fila de enfrente, pues además deben pasar asistentes para llegar a su lugares; hubo un señalamiento de que los elevadores continúan sin funcionar según videos, y la falta de una “puerta” en un baño de hombres.

Respecto al espectáculo diseñó atmósferas refrescantes, coloridas luces láser y neón surcaban el espacio, conjuntamente incesante pirotecnia brilló en el horizonte. La figura de Mars resplandeció en la plasma a telón de fondo y las laterales, dando paso a “Finesse” y “Treasure”.

El ensamble de músicos de acompañamiento engalanó la presentación, aderezada en candentes coreografías estelarizadas por Peter Gene Hernández, nombre original de Bruno Mars, entregándose al máximo en el escenario y en constantes demostraciones de gratitud hacia las multitudes.

El show se fue volando en el tiempo, sin pausas se avanzó a paso firme en las rolas “Billionaire”, “Perm” y “Calling All My Lovelies”, simulando una llamada telefónica hablada en español donde expresó, “¡te extraño, mamacita!”, recibiendo el rugir de clamores especialmente de sus seguidoras.

234 conciertos en mi vida y @EstadioGNP es el más caro y pueblerino: no hay espacio suficiente entre butacas de gradas para permitir paso de otros asistentes . Eso implica muchos riesgo en desalojo. Pasará un día una tragedia #MarkMyWords #NoVuelvoAVenirAGradas pic.twitter.com/FkXhFILNuN — Dr. Carlos (@Dr_JCAL) August 9, 2024

Continuó vía “That's What I Like”, “Versace on the Floor”, “It Will Rain”, “Marry You” y “Runaway Baby”. Complació la celebridad de 38 años tocando el piano, sesión en solitario en la que seleccionó los cortes “Fuck You”, “Young, Wild and Free”, “Grenade”, “Talking to the Moon”, “Nothin' on You” y “Leave the Door Open”.

Retornó su banda para afilar el ocaso en “When I Was Your Man” navegando olas de lucecillas de celulares encendidas, adicionando en los teclados el tema popular mexicano “Cielito Lindo”, obra compuesta en 1882 por el músico Quirino Mendoza y Cortés (1862-1957). Emotivos cánticos retumbaron hasta el último rincón:

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores,

Porque cantando se alegran

Cielito lindo los corazones…

Se detonó en “Locked Out of Heaven” y “Just the Way You Are” proyectándose en las pantallas la bandera de México, dirigiendo el finiquito en la jocosa “El Sonidito”, original de la agrupación nayarita Hechizeros Band. El cierre dorado fue concretado en “Uptown funk” y una fiesta colorida de pirotécnica. Bruno Mars y su ensamble de músicos fueron congratulados en alaridos de satisfacción luego de dos horas de espectáculo.

Cabe señalar que fueron 30 años de historia del Foro Sol, el pasado miércoles cambió de nombre a “Estadio GNP Seguros”, celebrándose corte de listón para reabrir oficialmente sus puertas.

Para esta nueva etapa los próximos actos programados son: Feid (20 y 21 de agosto), Natanael Cano (23 de agosto), Caifanes (31 de agosto), Metallica (20, 22, 27 y 29 de septiembre), Eric Clapton (3 de octubre), The Killers (5 y 6 de octubre), Blink-182 (9 de noviembre), Paul McCartney (12 y 14 de noviembre), Iron Maiden (20 de noviembre), Los Fabulosos Cadillacs (22 de noviembre), Morat (13 y 14 de diciembre), Twenty One Pilots (20 de febrero del 2025) y Sabino (28 de febrero del 2025).

Este magno foro fue estrenado por la “Reina del Pop” Madonna el 10 de noviembre de 1993. En su extenso historial se ha visto a Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Blackpink, U2, The Cure, Depeche Mode, Foo Fighters, Coldplay y Rammstein, por mencionar sólo algunos. El grupo femenino surcoreano Twice se encargó de cerrar el anterior ciclo el pasado 2 y 3 de febrero.