“Las Azules”, la serie del primer escuadrón de mujeres policías en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Producida por Lemon Studios, “Las Azules” es una serie de ficción de diez episodios, creada por Pablo Aramendi y Fernando Rovzar, que habla sobre el primer escuadrón de mujeres policías en la Ciudad de México.

Se basa en hechos reales de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Aquí cuatro mujeres desafían las normas ultraconservadoras de ese tiempo y se unen al cuerpo policial femenino para descubir que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un asunto de un asesino en serie. Un homicida de mujeres anda por las calles de la capital mexicana y la policía no ha logrado apresarlo. Estas policías se llaman Las Azules, son divididas en grupos para vigilar diferentes zonas de la urbe.

Las protagonistas son Bárbara Mori, Amorita Rasgado, Natalia Téllez y Ximena Sariñana. También forman parte del elenco Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappán y Horacio García Rojas. “Las Azules” se puede ver en la plataforma Apple TV+ desde el 31 de julio hasta el 25 de septiembre. Cada semana se lanza un capítulo.

Aramendi, quien ha sido creador y guionista durante 20 años tanto en España como en México, narra en entrevista que un día se encontró una nota que resalta que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, fue la primera metrópoli del mundo en admitir a las mujeres en la policía. Continúa:

“Eso fue a inicios de los años treinta, y este proyecto duró unos meses porque la sociedad no vio con buenos ojos esto. No les parecía bien que hubiera mujeres, y el proyecto se retomó en 1969, poco después de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Ahí es donde situamos la serie. Esa situación del 2 de octubre de 1968 tiene que ver con una idea de formar a la policía más amable y más cercana a la gente.

“Creímos que era una gran oportunidad para retratar la incorporación de la mujer a un campo que era exclusivamente masculino y al mismo tiempo fue de una manera cosmética, y nuestras protagonistas no aceptan que sea cosmética su profesión. ¡Claro, es una época difícil, incluso para la mujer en esos años. En la historia demostrarán que sí poseen valor por sí mismas y cómo esto afecta a cambios en la sociedad y en sus familias, hermanos, padres y pareja. Para ellas, emprender este viaje no es simplemente un reto personal, sino que mueve mucho alrededor de todo su entorno. Deben hacerse valer con sus jefes, su parejas, en fin”.

Aramendi, quien ha participado en series emitidas en más de 60 naciones, subraya:

“Trabajar en la policía no es para ellas un capricho, sino una necesidad, de buscar justicia. Quieren llevar a un asesino en serie a la cárcel”.

Aclara que es un proyecto con 50% de drama y 50% de policiaco:

“Incluso podría tener como algunos toques un poco más ligeros para no pensar que es un género policiaco puro. Al equipo de los cuatro escritores, nos ha divertido mucho estar todo el rato buscando giros constantes para mantener a la gente pegada a la pantalla. Hemos querido mantener un misterio y una tensión”.

Cuenta que la idea de Rovzar y él era crear cuatro personajes que fueran muy distintos y estuvieran enfrentando un reto personal diferente para entrar a la policía:

“Es una serie muy de personajes, queremos que la gente se enamore de nuestras protagonistas y de las perpersonas que hay alrededor de estas protagonistas, que también son personajes peculiares. Ellas se hallan en un desarrollo personal y al mismo tiempo sucede una trama de investigación que irá sorprendiendo en cada episodio”.

-La policía sigue desacreditada entre la sociedad, ¿qué puede aportar este proyecto de diez capítulos a la situación actual de México ante la violencia y la situación de la policía?

-Habrá quien tome a esta serie como un espejo de la situación actual y habrá quien no, pero desde luego plantea un cuerpo policial que no es limpio, ni amable, y nuestras protagonistas intentan hacer un cambio y ofrecer un poco de esperanza. No se trata de mostrar una realidad profundamente oscura.

Aramendi finaliza que son diez episodios porque “hay mucha historia”:

“Estos personajes dan para mucho y lo que yo siento ahora es mucha emoción. Fue mucho tiempo trabajando en esta historia. Fernando y yo nos sentamos a hablar de esto por primera vez, y no exagero, hace seis años. Que se estrene es para nosotros mucha emoción.

“El reto principal ha sido mantener una historia que aunque sea de época se sienta cercana. Y Apple TV+ está presente en más de cien países. Si no me equivoco, somos la primera serie exclusivamente en español que lanza esta plataforma, lo cual es un orgullo representar también a nuestro idioma. Hay otras tramas en español pero mezcladas con el inglés. ‘Las Azules’ es totalmente en español”.