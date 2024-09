El filme "The Apprentice" sobre un joven Donald Trump se estrenará antes de las elecciones

NUEVA YORK (AP) — Después de luchar por despertar el interés tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes, el drama sobre Donald Trump "The Apprentice", protagonizado por Sebastian Stan en el papel del expresidente, ha encontrado un distribuidor que planea estrenar la película poco antes de las elecciones de noviembre.

Briarcliff Entertainment estrenará "The Apprentice" el 11 de octubre en los cines de Estados Unidos y Canadá, pocas semanas antes de que los estadounidenses emitan sus votos el 5 de noviembre.

El director danés-iraní Ali Abbasi había priorizado llevar "The Apprentice" a los cines antes de que los votantes acudieran a las urnas. Después de que los grandes estudios y distribuidores de cine optaran por no pujar por la película, Abbasi se quejó a principios de junio en X "¡por alguna razón, ciertas personas poderosas de tu país no quieren que la veas!!", escribió.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, calificó en un comunicado el viernes el estreno de la película como "interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood justo antes de noviembre".

"Esta 'película' es pura difamación maliciosa, nunca debería ver la luz del día, y ni siquiera merece un lugar en la sección de DVDs de un cajón de gangas en una tienda de películas con descuento que pronto cerrará, pertenece a un incendio en un contenedor de basura", dijo Cheung.

Parte de lo que disminuyó el interés en "The Apprentice" fue la posible amenaza de acciones legales. Después de su estreno en Cannes en mayo, el portavoz de la campaña de reelección de Trump, Steven Cheung, calificó la película de "pura ficción" y dijo que el equipo de Trump presentaría una demanda "para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos falsos cineastas".

"The Apprentice" narra el ascenso de Trump al poder en el sector inmobiliario de Nueva York bajo la tutela del abogado defensor Roy Cohn (interpretado por Jeremy Strong).

Al final de la película, se representa a Trump violando a su esposa, Ivana Trump (interpretada por Maria Bakalova). En la declaración de divorcio de Ivana Trump en 1990, afirmó que Trump la violó. Trump negó la acusación e Ivana Trump dijo más tarde que no lo dijo literalmente, sino que se había sentido violada.

Abbasi había dicho que a Trump podría no gustarle la película.

"Me ofrecería a ir a verlo a donde quiera y hablar sobre el contexto de la película, tener una proyección y charlar después, si eso es interesante para alguien en la campaña de Trump", dijo Abbasi en mayo.

Briarcliff Entertainment ha estrenado películas como el documental de 2022 "Gabby Giffords Won't Back Down" y el thriller de Liam Neeson "Memory". La distribuidora independiente es dirigida por Tom Ortenberg, quien en Lionsgate ayudó a estrenar "Fahrenheit 9/11" de Michael Moore y como director ejecutivo de Open Road respaldó a la ganadora del Oscar la mejor película "Spotlight".