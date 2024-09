Peter Frampton será inducido al Salón de la Fama del Rock & Roll (Video)

NUEVA YORK (AP) — En la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll del año pasado, Sheryl Crow estaba a punto de cantar su éxito "Everyday Is a Winding Road" cuando invitó a un ícono del rock a subir al escenario.

"Damas y caballeros, tengo que traer a uno de mis héroes —Peter Frampton", dijo mientras él aparecía entre grandes aplausos, tomaba una guitarra eléctrica Gibson y empezó a tocar.

Frampton seguía tocando cuando recibió un abrazo de Crow y luego de Stevie Nicks. Cuando empezó un solo apasionante, había una amplia sonrisa en su rostro. "¡Así es como se hace, Peter Frampton!", gritó Crow.

Ahora, esa eléctrica actuación bien pudo haber sido un ensayo general. Este año, Frampton finalmente será inducido al salón de la fama del Rock & Roll, un honor que sus fanáticos creen que se le debía desde hace mucho tiempo. La ceremonia se llevará a cabo el 19 de octubre en Cleveland.

Agradeció a Crow por compartir su protagonismo. "No creo que me hubieran nominado si no hubiera sido porque Sheryl me empujó a salir adelante", le dijo a The Associated Press desde su casa en Nashville. "Siempre estaré en deuda con ella por la maravillosa oportunidad que me brindó".

Frampton se ganó su entrada a la sala en gran parte gracias a su álbum doble en vivo de 1976, "Frampton Comes Alive!" —impulsado por las exitosas canciones "Show Me the Way" y "Baby, I Love Your Way"— que la revista Rolling Stone incluyó entre los 50 mejores álbumes en vivo de todos los tiempos.

El guitarrista y cantautor podía optar al premio desde 1998. "Pensé que esto no iba a suceder y seguí con mi vida", dice. "Nunca espero premios. Sea lo que sea que se me presente, me siento honrado y emocionado".

La apertura de la puerta de Frampton coincidió con un cambio en el liderazgo del salón en 2023 que llevó a que actos heredados clave recibieran invitaciones, como Foreigner y Cher.

Se unirán a Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band, el fallecido Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick, Alexis Korner, John Mayall y Big Mama Thornton en la generación de 2024.

Estoy absolutamente emocionado por Peter. Ha dado toda su vida a este negocio y se merece tanto como cualquiera", dijo el bajista Rick Wills, quien irá a la sala con Foreigner y quien tocó con Frampton durante años, incluso coescribió "Do You Feel Like I Do?".

En su discurso de aceptación, Crow reveló que en 1976 cuando tenía 14 años, ella y seis amigos adolescentes fueron a un concierto de Frampton en Memphis, Tennessee. "Pude cantar junto con decenas de miles de desconocidos 'Do You Feel Like I Do?'". Ella lo llamó un momento crucial.