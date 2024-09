Israel: Un impactante documental sobre Netanyahu y su círculo, procesados por corrupción

(FRANCE 24).- FRANCE 24 repasó "The Bibi Files", un nuevo documental de los cineastas Alexis Bloom y Alex Gibney, que presenta imágenes nunca antes vistas de la policía israelí interrogando al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, su familia y su círculo cercano sobre las acusaciones de corrupción.

El documental se proyectó como una obra en progreso en el Festival de Cine de Toronto de 2024 el lunes 9 de septiembre, pocas horas después de que un tribunal de Jerusalén rechazara una petición de Netanyahu para bloquear su exhibición.

Benjamin Netanyahu se inclina tranquilamente hacia un vaso de agua sobre la mesa. Con un aire relajado, ligeramente encorvado en su traje y corbata, un gran mapa de Oriente Medio en la pared detrás de él realza la autoridad y el prestigio de su cargo como primer ministro de Israel.

"¿Lo solicitaste?", pregunta un interrogador policial fuera de cámara.

Netanyahu toma un sorbo de agua. "¿Solicitar qué?", responde con tal indiferencia que debe ser recordado del tema en cuestión.

"Una bolsa", le aclaran con paciencia.

Otro sorbo. "Tal vez. No lo recuerdo".

"¿Y si te decimos que lo hiciste?"

"Pues sí, lo pedí. ¿Y qué?"

El objeto de desprecio de Netanyahu es una bolsa opaca que supuestamente solicitó para ocultar una caja de puros Cohiba, valorada en unos 1,100 dólares, que recibió de un multimillonario israelí.

Es uno de los muchos cartones de puros —bautizados como "hojas verdes" por el personal de Netanyahu— y botellas de champán —denominadas "rosados"— que se alega recibieron el primer ministro y su esposa, Sara Netanyahu, de sus "amigos" ricos.

La escena es parte del documental "The Bibi Files" que revela imágenes inéditas de los interrogatorios policiales que culminaron en la imputación de Netanyahu en noviembre de 2019 por cargos de corrupción.

El documental dirigido por Alexis Bloom y Alex Gibney tuvo sus primeras proyecciones como obra en progreso el 9 y 10 de septiembre de 2024, en el Festival de Cine de Toronto.

La película fue exhibida el 9 de septiembre, horas después de que un tribunal de Jerusalén rechazara la petición de Netanyahu para bloquear su estreno.

A lo largo de dos fascinantes horas, "The Bibi Files" presenta imágenes filtradas de los interrogatorios policiales a Netanyahu, su familia, amigos y personal, además de a un exministro de finanzas de Israel.

Expertos, entre ellos exfuncionarios israelíes de alto rango, van hilando escenas de avaricia y compromisos morales en una narrativa clara y reveladora.

¿Cómo un flujo constante de puros caros, champán y pulseras con diamantes ha influido en el estado actual de Oriente Medio? ¿Qué relación tienen estos lujosos obsequios, escondidos en bolsas, con los palestinos de Gaza que mueren y son desplazados tras casi un año de bombardeos israelíes? ¿Pueden estos lujos estar vinculados al sufrimiento de las familias israelíes que todavía buscan a sus seres queridos, secuestrados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre y llevados a Gaza?

"The Bibi Files" conecta todas estas piezas, ensamblando un complejo rompecabezas político en Oriente Medio. El resultado es una historia casi shakesperiana sobre la corrupción de un solo hombre y cómo esa corrupción puede envenenar el sistema político de una nación, que se encuentra, una vez más, en guerra contra un pueblo que no tiene país.

Miles de horas de metraje filtrado

Los interrogatorios policiales que sustentan la narrativa de "The Bibi Files" se grabaron entre 2016 y 2018, pero nunca se publicaron en Israel debido a las estrictas leyes de privacidad.

El material fue filtrado a Gibney a principios de 2023, antes del ataque de Hamas del 7 de octubre y la posterior guerra en Gaza. Cuando el cineasta, ganador de un Oscar, recibió las grabaciones, Israel estaba sumido en protestas masivas contra los intentos del gobierno de Netanyahu de reforzar su control sobre el sistema judicial, especialmente sobre la Corte Suprema.

"Fue justo en el momento en que Netanyahu intentaba modificar el rol del poder judicial en Israel. Para mí, eso estableció una conexión inmediata con su intento de eludir las consecuencias legales de su juicio. Ya no se trataba solo de los interrogatorios, sino de algo mucho más grande", explicó Gibney, coproductor del documental, en una entrevista días antes de la proyección en el festival.

El juicio por corrupción de Netanyahu, aún en curso, abarca tres casos principales, numerados como 1,000, 2,000 y 4,000

El caso 1,000 implica cargos de soborno y abuso de confianza por la recepción de costosos regalos de parte del multimillonario de Hollywood Arnon Milchan y del magnate australiano James Packer, supuestamente a cambio de favores políticos.

El caso 2,000 se centra en las negociaciones con el propietario del diario israelí Yedioth Ahronoth, presuntamente para asegurar una cobertura favorable a cambio de perjudicar a un diario rival.

El caso 4,000 también involucra cargos de soborno y abuso de confianza, esta vez por un "acuerdo recíproco" con el entonces propietario del popular sitio de noticias Walla, que garantizaba una cobertura positiva a Netanyahu.

"Los interrogatorios grabados suman miles de horas, y no hemos podido verlos todos porque existe una compleja red de relaciones, por así decirlo, conectada a los diferentes casos. Además, algunas de las personas interrogadas desempeñan roles menores", explicó Bloom, directora del documental. "Pero revisamos a todos los personajes principales y, lamentablemente, ni siquiera pudimos incluir a todos en el filme."

"Tu evidencia es una completa mentira"

Las personas interrogadas por la policía israelí sabían que estaban siendo grabadas y que sus testimonios podrían ser utilizados en un juicio. Sin embargo, jamás imaginaron que esas sesiones serían vistas, años después, por audiencias de todo el mundo.

A lo largo de los interrogatorios, los protagonistas revelan distintas actitudes, que oscilan entre la arrogancia y el remordimiento, generalmente en función de su nivel de poder y riqueza. Algunos empleados de menor rango muestran una sinceridad bajo presión que parece faltarles a muchos de sus superiores.

"Sé que estuvo mal, pero ¿qué podía hacer? Me dijeron que lo hiciera. Solo temo que mis padres se enteren y se sientan avergonzados de mí", solloza la ama de llaves y cocinera de la familia Netanyahu, quien estaba al tanto de los lujosos regalos que sus empleadores recibían del productor de Hollywood Arnon Milchan.

"No tienes nada de qué avergonzarte", le responde el oficial de policía, de espaldas a la cámara.

"Claro que sí", replica ella, secándose las lágrimas con la manga de su camiseta.

En contraste, Sara Netanyahu exhibe un desprecio y una furia difíciles de pasar por alto. En un momento, interrumpe a los interrogadores y, con rabia, grita: "Tu evidencia es una completa mentira ¡Bye!".

"No creo que ellos piensen que han hecho algo mal. Están realmente inflados por su propia sensación de importancia. Muchas personas con las que hablé, tanto de manera oficial como extraoficial, me dijeron que Netanyahu ha llegado a un punto en el que confunde su persona con Israel, pensando algo como'el Estado soy yo'," explicó Bloom.

El "horror show" de Yair Netanyahu

Netanyahu sostiene que las acusaciones de corrupción en su contra son infundadas y parten de un intento de sus rivales para perseguirlo a él y a su familia. En la mayoría de sus sesiones de interrogatorio, insiste en que la investigación "no es sobre Benjamin Netanyahu", refiriéndose a sí mismo en tercera persona, sino que es un ataque contra "Israel" y "la democracia".

Su hijo, Yair Netanyahu, está convencido de que los medios "marxistas y de izquierda" han incriminado a su padre para favorecer a "cientos de miles de árabes ilegales".

En un interrogatorio en marzo de 2019, que la policía bautizó como "el horror show de Yair Netanyahu", el hijo del primer ministro calificó a los interrogadores de "oficiales de la Stasi" y "policía de la Gestapo", en un colapso aterrador en el que mezclaba teorías conspirativas de derecha con la seguridad del Estado.

Sin embargo, los expertos que participan en el documental sostienen que la corrupción de Netanyahu y su determinación de evadir la justicia han comprometido la seguridad de Israel y arruinado las esperanzas de paz en Oriente Medio.

A lo largo de la película, Raviv Drucker, un experimentado periodista de investigación israelí y coproductor de "The Bibi Files", ofrece un contexto y continuidad con una claridad incisiva.

Drucker explica cómo los lujosos regalos de amigos multimillonarios, por ejemplo, llevaron a intentos de modificar las leyes fiscales en su favor, después de que se emitieran imágenes del entonces ministro de Finanzas israelí, Yair Lapid. Cuando el productor de Hollywood Arnon Milchan tuvo problemas para renovar su visa estadounidense tras alardear públicamente sobre su participación en un acuerdo de compra de armas, se alega que Netanyahu llamó personalmente al entonces secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, para intervenir en la situación. Finalmente, Milchan consiguió la renovación de su visa.

Mientras tanto, los cargos por corrupción contra Netanyahu, ampliamente cubiertos por los medios israelíes, eran tan explosivos que los principales partidos políticos del país se negaron a formar alianzas con él en las elecciones de 2022.

Esto obligó al ambicioso político a aliarse con extremistas de derecha, como el actual ministro del Interior Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quienes anteriormente eran considerados intocables por los partidos tradicionales. Según varios expertos entrevistados en el documental, estos radicales están comprometidos con la expansión de la guerra en Gaza y los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada.

“Nuestros problemas legales estaban debilitando nuestra seguridad”, señala Drucker.

“Éramos vulnerables, pero no por las protestas contra la reforma judicial, sino por las políticas que él [Netanyahu] implementaba. Y me quedó claro que nuestra resiliencia se estaba desmoronando. Eso generó un enorme peligro, un peligro de seguridad, porque nuestros enemigos lo perciben –a veces antes que nosotros mismos”, afirma Ami Ayalon, exjefe de Shin Bet, la agencia de inteligencia interna de Israel.

El ataque del 7 de octubre eleva las apuestas

Cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre, Bloom estaba en pleno proceso de producción de "The Bibi Files", entrevistando a expertos y tratando de estructurar una narrativa compleja.

El ataque tomó por sorpresa a Bloom, quien tiene raíces judías y ha visitado Israel con frecuencia.

"Eso elevó las apuestas. Inicialmente, todos hicieron una pausa tras el 7 de octubre, y se necesitó un momento para evaluar la situación. Pero rápidamente descubrimos un consenso entre muchos israelíes que afirmaban que Netanyahu no debería ser primer ministro, ni en tiempos de paz, y mucho menos en tiempos de guerra", relató Bloom.

"El susurro no se escucha"

La historia del conflicto entre Israel y Palestina sigue sin resolverse, escribiéndose cada día en los titulares.

Cinco años después de que se presentaran múltiples cargos de corrupción en su contra, Netanyahu sigue en el poder. Las protestas masivas contra su gobierno estallan con frecuencia, con manifestantes exigiendo un alto al fuego en Gaza y un intercambio de rehenes por prisioneros. El juicio por corrupción de Netanyahu continúa, al igual que el suministro de armas estadounidenses a Israel.

La guerra en Gaza ha puesto bajo el foco la relación especial entre Estados Unidos e Israel, y "The Bibi Files" ofrece vislumbres de cómo funciona esta "relación especial" a diferentes niveles.

Algunas de las conclusiones más reveladoras de exfuncionarios israelíes entrevistados en el documental se centran en la responsabilidad de los ciudadanos estadounidenses, tanto poderosos como comunes.

El documental culmina con el discurso de Netanyahu el 24 de julio ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, en el que superó el récord de Winston Churchill de tres discursos ante el Congreso.

"Me pareció el conjunto de eslóganes vacíos mejor articulados. No había ningún plan para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes ni cambiar la dinámica de la región. Trágicamente, los estadounidenses no saben cómo enfrentarlo", dice Nimrod Novik, exasesor principal del fallecido presidente israelí Shimon Peres.

"El hecho de que 100 miembros de la Cámara y del Senado boicotearan su discurso no fue visible. El hecho de que la administración esté tan frustrada no se expresa. Susurran, pero el susurro no se escucha. Si quieren que los israelíes los escuchen, deben alzar la voz", añade Novik.

Un "filme que confronta el poder"

Es poco probable que "The Bibi Files" se proyecte en Israel, ya que las leyes de privacidad del país establecen que el material audiovisual solo puede ser divulgado públicamente si se cuenta con el permiso de las personas filmadas durante procedimientos oficiales.

"Es poco probable que Netanyahu fuera a dar su permiso", comentó Gibney con una sonrisa irónica. "Hay una restricción legal en Israel en este momento, acordada con la fuente. En el resto del mundo, no hay tal restricción. Así que planeamos distribuirlo lo más ampliamente posible, sin romper nuestro acuerdo".

La directora, Alexis Bloom, señala que el documental está dirigido a audiencias internacionales, especialmente a la estadounidense. "Sinceramente, estas historias sobre Netanyahu son bastante conocidas en Israel", explicó. "Muchos israelíes me han dicho: 'Tienes que sacar esto al mundo'".

La urgencia de difundir el documental fue clave para presentarlo como una obra en progreso en el Festival de Cine de Toronto de 2024, un importante encuentro para distribuidores de cine.

"Hay un verdadero sentido de urgencia con esta guerra en curso. Es una película clásica que busca confrontar al poder. Y él [Netanyahu] está en el poder", dijo Bloom. "Sentimos que era urgente sacarlo, incluso como obra en progreso".

Gibney coincide: "Estamos lidiando con una conflagración en Medio Oriente, donde la gente muere todos los días. Así que tener una plataforma para iniciar una discusión seria sobre Netanyahu y sus motivos me pareció crucial".

"Es necesario que salga a la luz, y que lo haga ahora", concluyó.