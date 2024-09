Gael García Bernal y Diego Luna sorprenden en los premios Emmy; presentan premio en español (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El domingo 15 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de los Premios a la televisión en horario estelar Emmy 2024. Uno de los momentos estelares de la noche fue cuando se reunieron los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.

“Nos acaban de decir que los Emmys están perdiendo una gran parte de su audiencia, así que Diego y yo decidimos hacer algo que supere los límites, que borre los límites”, explicó García Bernal antes de que Luna presentara el premio a “Mejor dirección de una serie o película limitada”, en su idioma nativo, español.

"Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a los Emmys. Un saludo a los que hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en éste país. Estamos aquí para presentar “Mejor dirección de una serie o película limitada”. Éstas y éstos son los y las nominadas", dijo Luna.

Los nominados fueron: Weronika Tofilska, por “Baby Reindeer”; Noah Hawley, por “Fargo”; Gus van Sant, por “Feud: Capote vs. The Swans”; Millicent Shelton, por “Lessons in Chemistry”; Steven Zaillian por “Ripley”, e Issa López, por “True Detective: Night Country”. El premio de lo llevó Steveb Zaillian.

Gael García Bernal y Diego Luna presentando uno de los premios Emmy en español.



Boom!!!

pic.twitter.com/vDUVzvZDHb — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) September 16, 2024

El dupla mexicana han mantenido una amistad desde su infancia y trabajaron juntos en las películas mexicanas “Y tu mamá también” y “Rudo y cursi”, entre otras, antes de que ambos se lanzaran a Hollywood.

Además de la presentación de los Emmy, los amigos se reunieron para protagonizar la serie de televisión “La Máquina”, en la que Bernal interpretará a un boxeador que se encuentra en un mal momento de su carrera, pero su amigo y manager, interpretado por Luna, trata de ayudarlo.

La serie también cuenta con la participación de Eiza González, Lucía Méndez, Karina Gidi, Andrés Delgado, Dariam Coco y Horge Perugorrpia. La producción cuenta con 6 episodios, dirigidos por Gabriel Ripstein y se estrenará el próximo 9 de octubre en la plataforma de streaming Hulu y Disney+.