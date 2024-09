George Clooney, Taylor Swift o Nicky Jam: ¿qué poder electoral tienen las celebridades?

CIUDAD DE MÉXICO (France24).- Desde el reconocido actor George Clooney, quien se unió a la poderosa Taylor Swift y reiteró su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris, hasta los reguetoneros Nicky Jam y Anuel AA, que se han decantado por Donald Trump: la campaña presidencial en Estados Unidos se ha tornado en un evento en el que las celebridades de la industria cultural ya están participando. Y esta vinculación puede ser crucial cuando tanto Harris como Trump buscan el voto joven y latino.

Una campaña política en el país de Hollywood, de los premios MTV y de la industria musical y cultural que marca tendencias globales. Celebridades estadunidenses y extranjeras han expresado abiertamente sus posturas políticas en la carrera presidencial disputada entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump en Estados Unidos.

La cultura no es ajena a la polarización que atraviesa Estados Unidos. Los reclamos y reproches del candidato republicano Donald Trump, por ejemplo, no son dirigidos exclusivamente hacia la élite demócrata representada en Harris y el presidente Joe Biden. Parece que los dos premios Óscar y cuatro Globos de Oro que el reconocido actor George Clooney ha ganado durante su carrera no interesan a Donald Trump.

En julio pasado, Trump llamó a Clooney un "falso actor de cine" y le exigió que dejara de hacer política después de que el artista publicara una carta en la que pedía al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que renunciara a la reelección para evitar una victoria del republicano.

"¿Qué sabe Clooney de nada? Clooney debería dejar la política y volver a la televisión. ¡Las películas nunca le han funcionado realmente!", dijo el candidato republicano en julio.

Pero Clooney, quien este jueves 19 de septiembre aceptó la propuesta de abandonar su activismo político solo si Trump deja la política, no es la única celebridad en involucrarse en la campaña presidencial.

Leer tambiénDonald Trump se niega a tener un nuevo debate presidencial con Kamala Harris

Trump al son del reguetón

El reguetonero puertorriqueño Anuel AA, exnovio de la cantante colombiana Karol G, apoya abiertamente al candidato republicano Donald Trump, en medio de críticas de algunos usuarios en redes sociales contra la estrella pop debido a algunas posturas republicanas en contra de la comunidad latina.

Pero Anuel AA, quien ha colaborado con artistas como Shakira, Daddy Yankee y Bad Bunny, es uno de los sellos de ‘Latinos con Trump' que desafía cualquier valoración de contrasentido.

Trump se reunió incluso con el músico. Las imágenes muestran al expresidente en un mitin de campaña en agosto, celebrado en Johnstown, Pensilvania. Allí estrechó la mano del reguetonero, que llevaba cadenas de oro y gafas de sol rosas. El cantante estadounidense Justin Quiles también estuvo presente en el mitin.

Los apoyos de estrellas ya generan fricciones en la industria.

La banda de rock mexicana Maná canceló un trabajo con el reguetonero colombo-estadounidense Nicky Jam por el respaldo de este a Trump.

Aunque está por verse si el voto latino en Estados Unidos se guiará por estos influencers artísticos, la candidata demócrata, Kamala Harris, ya ha ganado el apoyo de grupos latinos influyentes y su campaña busca dinamizar a los jóvenes de esta comunidad.

Los latinos constituyen el grupo minoritario más grande del país: el 19,5% de la población total, según el censo de 2020. Trump ha prometido ampliar su coalición para ganarse a más votantes no blancos.

Harris, la candidata de las celebridades rebeldes

La candidata a la Presidencia por el partido Demócrata y actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es más popular que su contrincante Trump en el ámbito de la industria artística.

Ya son varios los apoyos célebres que Harris ha sumado durante, e incluso antes, de campaña como fue el caso del actor George Clooney.

Pero, para muchos jóvenes votantes, una población crucial en los comicios, el respaldo decisivo fue el de la ganadora de 14 premios Grammy: Taylor Swift.

Ser `swifty`, como se autodenominan los fans de la cantante y compositora estadounidense, está de moda. Por lo que, el apoyo de Swift a Harris, anunciado después del debate presidencial del 10 de septiembre, enfureció a Donald Trump.

“Taylor Swift, ¡te odio!”, reaccionó el expresidente en redes sociales.

Otra artista, más irreverente que Swift, que también apoya a Harris es Billie Eilish. La cantante de "Bad Guy", de 22 años, y su hermano Finneas, de 27, respaldaron la campaña presidencial demócrata para 2024 en un video compartido el pasado martes, el Día Nacional de Registro de Votantes.

Eilish dijo que ella y su hermano votarán por Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, "porque están luchando para proteger la libertad reproductiva, el planeta y la democracia".

"No podemos permitir que los extremistas controlen nuestras vidas, nuestras libertades y nuestro futuro", dijo su hermano Finneas y añadió que "la única forma de detenerlos y detener la peligrosa agenda del Proyecto 2025 es votar y elegir a Kamala Harris".

Eilish ha inspirado a reconocidas activistas feministas de Estados Unidos como Hadley Duvall, una mujer de 22 años que se convirtió en defensora del derecho al aborto después de haber sido violada por su padrastro cuando era niña. Duvall contó su historia en un nuevo anuncio de campaña de Harris.

La campaña de Harris ha luchado por ganar terreno en las tendencias de redes sociales, impulsadas por celebridades como el `Brat summer` de la cantante británica Charli XCX, álbum del que se inspiró Kamala Harris para cambiar algunas fotos de sus redes sociales a color verde.

El equipo electoral de la vicepresidenta trabaja para llenar los espacios en blanco de una campaña que surgió tras la renuncia de Biden por la aspiración presidencial.